Пострадавший в финале ЛЧ Салах будет восстановлен к ЧМ. Клопп не уверен

07:15 27.05.2018 Министр спорта Египта: "На восстановление Салаха уйдет две недели. Он должен быть в заявке на ЧМ-2018"



Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз выразил уверенность, что лучший бомбардир "Ливерпуля" в нынешнем сезоне Мохамед Салах сможет сыграть за команду Египта на чемпионате мира-2018.



Напомним, форвард получил травму в первом тайме финального матча Лиги чемпионов против "Реала" (1:3).



– У Салаха травма связок плечевого сустава. Ожидаемая продолжительность восстановления составит две недели. Медицинский штаб сборной в постоянном контакте с врачами "Ливерпуля", которые сделали рентген и отправили снимки для согласования диагностики и лечения. Было принято решение о том, что Салах пройдет реабилитацию и будет получать надлежащее лечение в английской команде, а затем присоединится к национальной сборной в Италии. Мохамед должен быть в окончательной заявке сборной, которая будет объявлена 4 июня. Вера, решимость и настойчивость Салаха будут поддерживать его в этот трудный период. Желаю ему всего самого наилучшего, – написал министр спорта Египта на своей странице в Facebook.



Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе турнира сборная Египта станет соперником команды России, а также сыграет против Уругвая и Саудовской Аравии.



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Юрген Клопп: "У Салаха очень серьезная травма"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Реала" в финале Лиги чемпионов (1:3) отметил, что вынужденная замена Мохамеда Салаха оказала влияние на его команду.



– Наш план заключался в том, чтобы выиграть матч, и иных вариантов не было, – цитирует немецкого специалиста BBC Sport. – Начали хорошо в соответствии с задумками. Эпизод с Серхио Рамосом и Мохамедом Салахом смотрелся действительно жутко, и это стало шоком для команды. Мы потеряли позитивный импульс, а соперник взбодрился. Мы отошли назад и не могли добраться до Луки Модрича и Тони Крооса. Нам пришлось много бегать и работать, но затем наступил перерыв. Травма Салаха? Это очень серьезно, у него повреждено плечо. Он мог попробовать играть дальше. Пока его не видел, ведь он сразу отправился в больницу на рентген. Что касается ошибок Кариуса, то он и сам все прекрасно понимает, как и команда. Очень жаль, что это произошло в таком матче, в таком сезоне – я ему сочувствую. Ему очень сложно избавиться от негативных мыслей.



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Мохамед Салах пропустит чемпионат мира из-за травмы



Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах из-за травмы пропустит чемпионат мира в России, заявил журналист Адриано Дель Монте.



"Салах пропустит ЧМ-2018, диагноз – вывихнутое плечо", – написал Дель Монте в твиттер, сославшись на BBC.



25-летний египтянин получил травму в матче с "Реалом" (1:3) в середине первого тайма в финале Лиги чемпионов.



Напомним, на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Египта сыграет с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая.



"Советский спорт"

https://www.sovsport.ru/football/news/1055164-mohamed-salah-propustit-chempionat-mira-iz-za-travmy Источник - matchtv.ru

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