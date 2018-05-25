 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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12:08  Председатель Национального совета по разведке США Эми Мак-Олифф, - П.Густерин
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11:58  Бухара - как она есть в эпоху мангытов. Ч. 1, - Б.Мусаев
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10:06  Иордания отказалась строить АЭС вместе с Россией
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07:15  Пострадавший в финале ЛЧ Салах будет восстановлен к ЧМ. Клопп не уверен
06:07  Йеменские хуситы врезали по амер-коалиции баллистической ракетой типа M-2
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00:09  В очереди на смену режима - Таиланд, - Е.Пустовойтова
00:02  Зачем США возвращаются в Закавказье: сценарии вокруг Ирана
Суббота, 26.05.2018
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22:08  В Узбекистане создан Университет журналистики и массовых коммуникаций
22:04  В Бишкеке задержан гендиректор KAZ Minerals Bozymchak Ильяс Тулекеев
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09:03  Как выжить СМИ в Кыргызстане? - обсуждалово в Бишкеке
08:58  Сменил кресло на шконку. Мэр киргизского Джалал-Абада Авазов пошел под суд
08:40  Цвет настроения - синий. Французы подарили Путину маленького голубого петушка (на что намякивают?)
08:31  Олигарх Усманов рвался к микрофону... Саммит испуганных Питерских баблоедов, - репортаж А.Колесникова
08:12  Узбекистан привлек к реформированию пенсионной системы турецких спецов
07:59  Логика гибридного противостояния, - А.Бартош
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02:25  Ордынское наследие России. Новая книга профессора М.Крома
00:59  О смысле вторичных санкций США против Китая, - В.Катасонов
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Пятница, 25.05.2018
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Йеменские хуситы врезали по амер-коалиции баллистической ракетой типа M-2
06:07 27.05.2018

Хуситы запустили баллистическую ракету по войскам коалиции в Йемене

Повстанцы-хуситы запустили баллистическую ракету типа M-2 по позициям коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, на западном побережье йеменской провинции Таиз. Заявление повстанцев передает телеканал телеканал Al Massirah.

Война в Йемене идет с марта 2015 года, когда коалиция во главе с Саудовской Аравией вторглась на территорию страны, чтобы вернуть власть президенту Мансуру Хади. В 2018 году повстанцы-хуситы из движения ""Ансар Аллах" начали запускать ракеты по Саудовской Аравии. В апреле хуситы пригрозили обстреливать не только Эр-Рияд, но и столицы других государств, участвующих в военной операции в Йемене.

Источник - kommersant.ru
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