|Йеменские хуситы врезали по амер-коалиции баллистической ракетой типа M-2
06:07 27.05.2018
Хуситы запустили баллистическую ракету по войскам коалиции в Йемене
Повстанцы-хуситы запустили баллистическую ракету типа M-2 по позициям коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, на западном побережье йеменской провинции Таиз. Заявление повстанцев передает телеканал телеканал Al Massirah.
Война в Йемене идет с марта 2015 года, когда коалиция во главе с Саудовской Аравией вторглась на территорию страны, чтобы вернуть власть президенту Мансуру Хади. В 2018 году повстанцы-хуситы из движения ""Ансар Аллах" начали запускать ракеты по Саудовской Аравии. В апреле хуситы пригрозили обстреливать не только Эр-Рияд, но и столицы других государств, участвующих в военной операции в Йемене.