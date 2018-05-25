Йеменские хуситы врезали по амер-коалиции баллистической ракетой типа M-2

06:07 27.05.2018 Хуситы запустили баллистическую ракету по войскам коалиции в Йемене



Повстанцы-хуситы запустили баллистическую ракету типа M-2 по позициям коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, на западном побережье йеменской провинции Таиз. Заявление повстанцев передает телеканал телеканал Al Massirah.



Война в Йемене идет с марта 2015 года, когда коалиция во главе с Саудовской Аравией вторглась на территорию страны, чтобы вернуть власть президенту Мансуру Хади. В 2018 году повстанцы-хуситы из движения ""Ансар Аллах" начали запускать ракеты по Саудовской Аравии. В апреле хуситы пригрозили обстреливать не только Эр-Рияд, но и столицы других государств, участвующих в военной операции в Йемене. Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527390420

Новости Казахстана

