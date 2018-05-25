Заклятие снято – в Турции подули ветры перемен. Которые ведут к кризису

00:47 27.05.2018 Одним из важных действий правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) была определенная стабильность экономики. Это являлось главным пунктом, несмотря на предпринятые многочисленные действия, когда и право не работает, и права человека не берутся в расчет. Однако сегодня неоспоримой реальностью является стремительное движение экономики в сторону кризиса. В течение последних нескольких дней мы часто слышали: заклятие снято. Так что вынужденный перенос выборов (должны были состояться в ноябре 2019 года) на 24 июня 2018 года на основании того, что власти будет сложно продержаться до этого времени, представляет собой вызывающий знак. Действительно, заклятие снято. Обращая внимание на набирающую оборот со скоростью лавины кампанию в социальных сетях под названием "ЗА Эрдогана", можно отметить, что подул ветер перемен.



Сохранение власти правящей партии благодаря увеличению избирательных голосов в их пользу после единоличного прихода к власти в 2002 году, военный меморандум от 27 апреля 2007 года, кризис с 367 депутатами в парламенте в том же 2007 году - все эти эпизоды могут быть привязаны к делу о закрытии ПСР. Поскольку перед лицом общественности и партия, и ее лидер, ныне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, постоянно выглядели как жертва. Посредством этого партия укрепила себя, укрываясь за личиной "жертвы". Однако начиная с 2012 года, в ПСР начали происходить изменения в полном смысле этого слова. Потеряв впервые свою власть 7 июня 2015 года, она начала сознательно доминировать во всех критически важных государственных структурах. Затем благодаря нагнетаемой в стране атмосфере страха, смогла манипулировать национальной волей. И, назначив через пять месяцев выборы, победила на выборах 1 ноября. А в 2016 году в Турции воцарился период, в центре которого стоит переворот 15 июля, обстоятельства которого до сих пор не ясны, сотни вопросов по которому остаются без ответа. Посредством объявленного 20 июля и продлеваемого семь раз режима чрезвычайного положения стали возможны широкомасштабные и ужасающие трагедии, затронувшие широкие слои общества.



В рамках режима чрезвычайного положения правительство с легкостью внесло изменения во все желаемые сферы. Под предлогом надуманного либо сфабрикованного "терроризма" были переформированы армия, законодательная сфера, чиновничий аппарат и любая другая структура. Эта ситуация стала слабым местом ПСР, оторвавшейся от общества по мере укрепления своей власти, даже отдалившейся от своих избирателей. Шок от переживаемых громких трагических случаев позволил выйти из состояния "гипноза", длившегося на протяжении многих лет в результате односторонней пропаганды и промывке мозгов. Единоличное давление привело к глубоким трещинам даже в правящем блоке. Тысячи местных и иностранных инвесторов вывели свои капиталы из Турции в другие страны. За последние три года эта сумма достигает (по оценкам) 148 миллиардов долларов. Обстановка недоверия и неграмотное управление отрицательно сказались на экономике. Отныне во всех отраслях наступил кризис, застой, отчетливо прорисовывается невозможность продолжения в том же духе.



Основная проблема заключается в кризисе управления. Все индикаторы горят красным светом. Кроме того, слишком привыкли к коррупции. Чтобы иметь возможность поддерживать существующую ситуацию и двигаться дальше, необходим режим давления. А режим давления нужен, потому что знают, что обязательно предстанут перед судом, когда потеряют свою власть. Последние события, открытая критика, экономические показатели являются моральным поражением. Репутация запятнана. Была иллюзия, что всегда побеждают, всегда выигрывают. Отныне этого больше нет. Теперь увидели, что эти весы уже не могут тянуть груз. Следовательно, это является важной переломной точкой. И после этого корабль продолжит набирать воду.



Если оппозиция воспользуется существующей ситуацией, то выйдет из нее, прибавив в росте и весе. Это еще в большей степени увеличит давление, нависшее над властью. С каждым днем и без того ограниченные права ограничиваются еще больше. Разве еще что-то нужно для роста оппозиции, когда она и так столкнулась лицом к лицу с режимом, при котором было совершено столько терактов? Не способным решить какую-либо проблему? Созданы все условия для роста оппозиции. Власть может продолжать свои нападки, однако другая сторона не будет бесконечно отвечать на них "да". По крайней мере, спустя какое-то время она ответит "нет". По мере увеличения давления растет и оппозиция. Через какое-то время она повлияет на процесс. Вряд ли правительство сможет спокойно дотянуть до 2019 года, как с точки зрения роста оппозиции, так и с экономической, политической стороны и с точки зрения внешней политики…



За всю историю республиканской Турции и до настоящего времени не было еще правительства, столь жалким образом проводившим свою внешнюю политику. Не будем забывать, что к этому добавляется незаконный референдум. Незаконность стала слишком очевидной. Поэтому Запад не сможет поддержать данную ситуацию. Действительно, власти поставили в затруднительное положение членов ОБСЕ, обрушив свою критику на подготовленные ими доклады. Иными словами, ни за пределами страны, ни внутри нее, нигде нет высказываний в пользу правящей элиты. Такая непоследовательность и такая незаконность… У них нет шансов заручиться поддержкой ни на Западе, ни где-либо еще.



Экономика, где доллар и евро вырастают на 3% в день, находится в кризисе. Утром доллар был на отметке 4.59 турецких лир, к вечеру уже стал стоить 4.88 турецких лир. Евро, стоивший 5,37 турецких лир, поднялся до 5,67 турецких лир. Рост всего на 29 курушей в день обошелся турецкой экономике в более чем 34 миллиарда турецких лир. Долларовый скачок ляжет тяжким бременем на частный сектор в размере 236 миллиардов долларов чистого долга в иностранной валюте, а внешний долг страны достигнет 480 миллиардов долларов. Имеющие задолженности компании, в ближайшем будущем одна за другой станут сворачивать бизнес. Среди них будут даже крупные компании. Курс валют и рост процентной ставки приведут к немыслимому росту инфляции. В то время как в течение последних двух недель рынок полностью вышел из-под контроля, а Центральный банк и Управление казначейства - структуры, которые должны в первую очередь предпринимать какие-либо шаги - не подают голоса, значит в любой момент в дверь может постучаться еще более серьезный кризис.



Иностранцы до сих пор не смогли оправиться от шока в связи с заявлением Эрдогана, сделанного им во время своего недавнего визита в Великобританию: "Я стану активным президентом с точки зрения денежной политики. Если снизится процентная ставка, снизится и инфляция". Если даже после этого он победит на выборах, вероятность возвращения Эрдогана к свободному рынку, имеющему правила, равна нулю. Свободный рынок на протяжении трех лет находился в коме, а начиная с этой недели, его залили бетоном. Шотландский экономист Рассел Нейпир говорит, что Турция - это голый король. В интервью Neue Zurcher Zeitung он отметил, что мировые рынки снова переживают проблемы 1980-х годов, и что Турцию ждет большой кризис, "началось банкротство Турции".



Подчеркнув, что после выборов падение турецкой лиры лишь ускорится, Нейпир отметил, что компании не смогут рассчитаться по своим валютным долгам. В этой связи Турция может обанкротить и местные и зарубежные банки, предоставившие займы. Даже если Эрдоган победит на выборах, он может попытаться выбраться из лабиринта с помощью государственного решения под названием "конфискация". В результате "режим валютного контроля", как его назвал экс-председатель Центрального банка Дурмуш Йылмаз, может конфисковать имеющиеся в банках валютные счета. А сказание о спланированном крахе, который мы сейчас переживаем, станет одним из шедевров в Библиотеке Ошибок.



Ариф Асалыоглу Источник - REGNUM

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