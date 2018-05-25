 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эмигрантка из Туркменистана представляла штат Юта на конкурсе Мисс США-2018Эмигрантка из Туркменистана представляла штат Юта на конкурсе Мисс США-2018
00:32 27.05.2018

Эмигрантка из Туркменистана Нарине Ишанова представляла штат Юта на конкурсе Мисс США, который прошел 21 мая.

Как этническая туркменка рассказала СМИ, ей потребовалось шесть попыток, чтобы выиграть титул Мисс Юта и представлять штат на конкурсе страны.

"Я помню первые два года соревнований, когда я боялась показать, кто я, откуда и на каких языках говорю, потому что надо мной издевались. Только на третий год, когда я не побоялась раскрыться, я добралась до Топ 5", - рассказала девушка.

Нарине - дочь иммигрантов из Туркменистана, которые приехали в США когда ей было 11 лет.

"Переехать в США было очень сложно. В течение четырех лет нам пришлось жить отдельно от отца. Но в Туркменистане нет будущего для детей и только попав в Америку мы поняли, что стали свободными людьми", - отметила Нарине.

Однако выиграть конкурс девушке не удалось. Его победительницей стала 23-летняя Сара Роуз Саммерс из штата Небраска.

Источник - CA-NEWS
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