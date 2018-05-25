Грефовредительство. Позорное бегство из Турции: РосСбербанк получает убыток в 300 млн долларов

00:31 27.05.2018 Термин "вредительство" появился в 1930-е годы не на пустом месте



Иногда я задумываюсь, что термин "вредительство" появился в 1930-е годы не на пустом месте. Вот судите сами. "Сбербанк" заявил вчера о продаже турецкого Deniz Bank, своей крупнейшей дочерней компании за рубежом. Сумма сделки составила 3,18 млрд долл., а приобретен Deniz Bank был в 2012 году за 3,5 млрд долл. Убыток государственному банку в 300 млн долл. походя только на одной сделке - это как так можно умудриться?



При том что, по оценке экспертов, Deniz Bank был очень прибыльным и на март этого года оценивался в 5,3−5,5 млрд. долл. Но нет - продали дешевле даже цены покупки. Более того, как отмечает "Коммерсантъ": "Не исключено, что в соглашении могут быть прописаны ковенанты, в результате которых к моменту закрытия сделки цена может быть снижена еще, считают эксперты".



В "Сбербанке" придумали для этого два оригинальных объяснения. Так, финансовый директор Денис Морозов заявил Reuters: "С учетом изменения курса валют с 2012 года, продажа актива имеет однозначно положительный эффект на капитал и прибыль Сбербанка". Мол, в 2012 году доллар был по тридцать рублей и покупка обошлась в 148 млрд руб., а сейчас доллар по шестьдесят, поэтому получили 210 млрд руб. Вроде как даже выгода!



Только вопрос к таким горе-финансистам - а разве бельгийцы, у которых вы купили в 2012 году этот турецкий банк, сторговали вам его за рубли? И сейчас арабы покупают у вас за рубли? На мировом рынке сделки идут в твердой универсальной валюте - доллары, евро. И на этой сделке вы погорели, взяли цену меньше не только реальной, но даже ниже цены покупки! И пытаетесь оправдаться тем, что в пересчете на рубли получается больше. Ну, если продать в момент, когда доллар шел по восемьдесят рублей, можно было нарисовать на бумаге показатели еще красивее - но ведь всем понятно, что это фикция. Сделка вами проведена крайне убыточная.



Второе объяснение "Сбербанка" - это западные санкции. "Наш турецкий банк… находится под европейскими санкциями, что делает его неконкурентоспособным на турецком рынке", - заявил Герман Греф 22 мая в эфире телеканала "Россия 24". Но эти санкции введены еще в 2014 году, и почему-то еще 19 июля 2016 года Греф, несмотря на наличие этих санкций (причем отмены американских удалось добиться уже в конце 2014 года), категорически отказывался продавать Deniz Bankдаже сразу после попытки военного переворота в Турции, когда ситуация в этой стране была очень нестабильна, а будущее - туманно. А сейчас - нет, срочно продать!



И именно в тот момент, когда экономические и политические отношения России и Турции стремительно улучшаются, а после визита Владимира Путина в Анкару 3−4 апреля этого года совершили настоящий прорыв. И вместо того чтобы получать прибыли на работе с растущей турецкой экономикой, "Сбербанк" уходит из страны - причем так демонстративно хлопая дверью, что турки могут задуматься: действительно ли Россия хочет с нами дружить и долгосрочно сотрудничать, если так себя ведет по отношению к нам ее крупнейший государственный банк?



При этом Греф не продает сеть "Сбербанка" на враждебной нам Украине, где его деятельность с 2016 года парализована националистами и точно прибыли не светят, а докапитализирует свою украинскую "дочку" на весьма крупные суммы. А вот в российском Крыму открывать филиалы не менее упорно не хочет. Не находите, что в этом есть какая-то последовательность, хотя и странная?



Не могу не упомянуть и странную любовь Грефа к индийским мистикам, один из которых сначала читал лекции сотрудникам "Сбербанка", а в этом году был приглашен Грефом даже с выступлением на пленарное заседание Петербургского международного экономического форума.



В новейшей российской истории известны случаи, когда увлечения руководства банков эзотерическими практиками и насаждением их среди сотрудников приводило до этого цветущие мощные организации к краху. Самый известный пример - банк "Уралсиб" (рекомендую подробную статью об этом, вышедшую в 2015 году в русском Forbes). "Сбербанк" держится на плаву не за счет инноваций Грефа, а за счет статуса главного банка для бюджетников. Но и это не вечно. И закрывать глаза на странности руководства, крайне убыточные сделки и откровенно негативные для нашей страны действия бесконечно тоже нельзя.



Владимир Лактюшин



25 мая 2018 Источник - iarex.ru

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