 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 27.05.2018
00:47  Заклятие снято – в Турции подули ветры перемен. Которые ведут к кризису
00:42  В Душанбе родился 9-миллионный житель Таджикистана
00:32  Эмигрантка из Туркменистана представляла штат Юта на конкурсе Мисс США-2018
00:31  Грефовредительство. Позорное бегство из Турции: РосСбербанк получает убыток в 300 млн долларов
00:30  Этнический кореец Лу станет новым послом США в Киргизии
00:09  В очереди на смену режима - Таиланд, - Е.Пустовойтова
00:02  Зачем США возвращаются в Закавказье: сценарии вокруг Ирана
Суббота, 26.05.2018
23:24  Белый дом перед Красным Драконом торжественно капитулировал, - А.Запольскис
22:22  Минкульт Туркменистана объявил конкурс на создание произведений по мотивам творений Аркадага
22:08  В Узбекистане создан Университет журналистики и массовых коммуникаций
22:04  В Бишкеке задержан гендиректор KAZ Minerals Bozymchak Ильяс Тулекеев
19:48  От желтых морей до пустынного края. Как Компартия Китая удерживает вместе 33 региона
19:33  Русская нация - миф или не миф, - Ю.Должников
19:29  Толстопузики. Дети олигархов получат $ 211 млрд от предприятий СССР
10:40  Фильм для внутреннего показа о дедовщине в туркменской армии попал к журналистам
09:05  Возглавивший КырТаможню Онолбеков громит кадры Кулматова. Круговорот воров-раздолбаев
09:03  Как выжить СМИ в Кыргызстане? - обсуждалово в Бишкеке
08:58  Сменил кресло на шконку. Мэр киргизского Джалал-Абада Авазов пошел под суд
08:40  Цвет настроения - синий. Французы подарили Путину маленького голубого петушка (на что намякивают?)
08:31  Олигарх Усманов рвался к микрофону... Саммит испуганных Питерских баблоедов, - репортаж А.Колесникова
08:12  Узбекистан привлек к реформированию пенсионной системы турецких спецов
07:59  Логика гибридного противостояния, - А.Бартош
02:38  Лидер "Ливерпуля" Салах отказался соблюдать Рамадан ради финала Лиги чемпионов
02:37  Пророчивший крах "Почты Узбекистана" Евгений Биргер стал ее гендиректором
02:25  Ордынское наследие России. Новая книга профессора М.Крома
00:59  О смысле вторичных санкций США против Китая, - В.Катасонов
00:20  Гражданская война. О скрытых пружинах драматических событий столетней давности
00:02  В лопухах... Министерство культуры Кыргызстана зарастает травой
00:00  Только 1% от общего поголовья скота в Кыргызстане является племенным, - Кырминсельхоз
Пятница, 25.05.2018
23:32  Кирпремьер Абылгазиев поручил срочно устранить очереди на границе с Узбекистаном
23:17  Кахрамон Акмалов - брат арестованного экс-зампреда ЦБ Узбекистана лишился должности вице-премьера
22:12  Дивный дурень. Трамп опять передумал и готов к встрече с Ким Чен Ыном
22:06  Одно свиное отбивное... РосОлигархи Авен и Фридман выступили в США с нападками на Россию
22:02  Майк Помпео обещает раздавить Иран. Не треснет? - Н.Бобкин
21:53  Малайзийский Boeing спикировал на Кремль
21:00  Шииты-националисты и коммунисты в парламенте Ирака. Какие выгоды может извлечь Россия? - А.Долгих
20:59  Почему китайские реформы оказались эффективными, а российские провалились, - А.Хутин
18:05  Одиозный хирург и глава ЦИКа Туйгунаалы Абдраимов назначен губернатором Чуйской области
17:51  ОПЕК+ осушила запасы нефти. Нефтяные державы готовы поднять добычу
16:49  Несколько слов о "левом повороте" в России, - М.Хазин
16:08  Бишкек. Реконструкция Исторического музея. Закуплена мебель из Европы на 771 тысячу евро
15:57  Путин и перхоть. Макроны в Питере, - репортаж А.Колесникова
15:12  В Казахстане десятки школьниц в платках не перейдут в следующие классы
12:22  Трамп: успешный путь в тупик, - А.Халдей
12:18  О стычках в соцсетях и реальных настроениях в казахстанском обществе. Часть 2, - САМ
12:14  Foreign Policy: Игра Путина в Сирии достигла своего финала
12:10  Дом с видом на войну. Друзы на Голанских высотах стали заложниками конфликта в Сирии, - М.Беленькая
12:08  Аукцион неслыханной наглости. Как разворовали "Казахстан", - Т.Кучуков
12:05  National Interest: Трамп отказался от саммита с КНДР – что дальше?
12:02  Россия не простит: Армения беременна новой революцией
11:58  Совет да нелюбовь. Куда размотают пенсионные накопления казахстанцев? - Е.Сейпульник
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Грефовредительство. Позорное бегство из Турции: РосСбербанк получает убыток в 300 млн долларов
00:31 27.05.2018

Термин "вредительство" появился в 1930-е годы не на пустом месте

Иногда я задумываюсь, что термин "вредительство" появился в 1930-е годы не на пустом месте. Вот судите сами. "Сбербанк" заявил вчера о продаже турецкого Deniz Bank, своей крупнейшей дочерней компании за рубежом. Сумма сделки составила 3,18 млрд долл., а приобретен Deniz Bank был в 2012 году за 3,5 млрд долл. Убыток государственному банку в 300 млн долл. походя только на одной сделке - это как так можно умудриться?

При том что, по оценке экспертов, Deniz Bank был очень прибыльным и на март этого года оценивался в 5,3−5,5 млрд. долл. Но нет - продали дешевле даже цены покупки. Более того, как отмечает "Коммерсантъ": "Не исключено, что в соглашении могут быть прописаны ковенанты, в результате которых к моменту закрытия сделки цена может быть снижена еще, считают эксперты".

В "Сбербанке" придумали для этого два оригинальных объяснения. Так, финансовый директор Денис Морозов заявил Reuters: "С учетом изменения курса валют с 2012 года, продажа актива имеет однозначно положительный эффект на капитал и прибыль Сбербанка". Мол, в 2012 году доллар был по тридцать рублей и покупка обошлась в 148 млрд руб., а сейчас доллар по шестьдесят, поэтому получили 210 млрд руб. Вроде как даже выгода!

Только вопрос к таким горе-финансистам - а разве бельгийцы, у которых вы купили в 2012 году этот турецкий банк, сторговали вам его за рубли? И сейчас арабы покупают у вас за рубли? На мировом рынке сделки идут в твердой универсальной валюте - доллары, евро. И на этой сделке вы погорели, взяли цену меньше не только реальной, но даже ниже цены покупки! И пытаетесь оправдаться тем, что в пересчете на рубли получается больше. Ну, если продать в момент, когда доллар шел по восемьдесят рублей, можно было нарисовать на бумаге показатели еще красивее - но ведь всем понятно, что это фикция. Сделка вами проведена крайне убыточная.

Второе объяснение "Сбербанка" - это западные санкции. "Наш турецкий банк… находится под европейскими санкциями, что делает его неконкурентоспособным на турецком рынке", - заявил Герман Греф 22 мая в эфире телеканала "Россия 24". Но эти санкции введены еще в 2014 году, и почему-то еще 19 июля 2016 года Греф, несмотря на наличие этих санкций (причем отмены американских удалось добиться уже в конце 2014 года), категорически отказывался продавать Deniz Bankдаже сразу после попытки военного переворота в Турции, когда ситуация в этой стране была очень нестабильна, а будущее - туманно. А сейчас - нет, срочно продать!

И именно в тот момент, когда экономические и политические отношения России и Турции стремительно улучшаются, а после визита Владимира Путина в Анкару 3−4 апреля этого года совершили настоящий прорыв. И вместо того чтобы получать прибыли на работе с растущей турецкой экономикой, "Сбербанк" уходит из страны - причем так демонстративно хлопая дверью, что турки могут задуматься: действительно ли Россия хочет с нами дружить и долгосрочно сотрудничать, если так себя ведет по отношению к нам ее крупнейший государственный банк?

При этом Греф не продает сеть "Сбербанка" на враждебной нам Украине, где его деятельность с 2016 года парализована националистами и точно прибыли не светят, а докапитализирует свою украинскую "дочку" на весьма крупные суммы. А вот в российском Крыму открывать филиалы не менее упорно не хочет. Не находите, что в этом есть какая-то последовательность, хотя и странная?

Не могу не упомянуть и странную любовь Грефа к индийским мистикам, один из которых сначала читал лекции сотрудникам "Сбербанка", а в этом году был приглашен Грефом даже с выступлением на пленарное заседание Петербургского международного экономического форума.

В новейшей российской истории известны случаи, когда увлечения руководства банков эзотерическими практиками и насаждением их среди сотрудников приводило до этого цветущие мощные организации к краху. Самый известный пример - банк "Уралсиб" (рекомендую подробную статью об этом, вышедшую в 2015 году в русском Forbes). "Сбербанк" держится на плаву не за счет инноваций Грефа, а за счет статуса главного банка для бюджетников. Но и это не вечно. И закрывать глаза на странности руководства, крайне убыточные сделки и откровенно негативные для нашей страны действия бесконечно тоже нельзя.

Владимир Лактюшин

25 мая 2018

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527370260
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  