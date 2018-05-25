|Этнический кореец Лу станет новым послом США в Киргизии
00:30 27.05.2018
Трамп выдвинул кандидатуру Дональда Лу на должность посла США в Кыргызстане
Бишкек (АКИpress) – Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Дональда Лу (Donald Lu) на должность посла США в Кыргызской Республики.
24 мая кандидатура Дональда Лу направлена в Сенат для утверждения.
52-летний Дональд Лу в данное время является послом США в Албании.
В начале 2000-х он уже работал в Бишкеке – работал временным поверенным в делах США в Кыргызстане.
Последние несколько лет работал заместителем главы миссии США в Индии и Азербайджане, в конце 2014 года был назначен послом в Албании.
Получил степень бакалавра и магистра по международным отношениям в Принстонском университете.
Дональд Лу женат, имеет двоих детей.