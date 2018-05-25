Этнический кореец Лу станет новым послом США в Киргизии

00:30 27.05.2018 Трамп выдвинул кандидатуру Дональда Лу на должность посла США в Кыргызстане



Бишкек (АКИpress) – Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Дональда Лу (Donald Lu) на должность посла США в Кыргызской Республики.



24 мая кандидатура Дональда Лу направлена в Сенат для утверждения.



52-летний Дональд Лу в данное время является послом США в Албании.



В начале 2000-х он уже работал в Бишкеке – работал временным поверенным в делах США в Кыргызстане.



Последние несколько лет работал заместителем главы миссии США в Индии и Азербайджане, в конце 2014 года был назначен послом в Албании.



Получил степень бакалавра и магистра по международным отношениям в Принстонском университете.



Дональд Лу женат, имеет двоих детей. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kg.akipress.org

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