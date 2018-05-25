Этнический кореец Лу станет новым послом США в Киргизии

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 27.05.2018
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00:32  Эмигрантка из Туркменистана представляла штат Юта на конкурсе Мисс США-2018
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00:09  В очереди на смену режима - Таиланд, - Е.Пустовойтова
00:02  Зачем США возвращаются в Закавказье: сценарии вокруг Ирана
Суббота, 26.05.2018
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22:08  В Узбекистане создан Университет журналистики и массовых коммуникаций
22:04  В Бишкеке задержан гендиректор KAZ Minerals Bozymchak Ильяс Тулекеев
19:48  От желтых морей до пустынного края. Как Компартия Китая удерживает вместе 33 региона
19:33  Русская нация - миф или не миф, - Ю.Должников
19:29  Толстопузики. Дети олигархов получат $ 211 млрд от предприятий СССР
10:40  Фильм для внутреннего показа о дедовщине в туркменской армии попал к журналистам
09:05  Возглавивший КырТаможню Онолбеков громит кадры Кулматова. Круговорот воров-раздолбаев
09:03  Как выжить СМИ в Кыргызстане? - обсуждалово в Бишкеке
08:58  Сменил кресло на шконку. Мэр киргизского Джалал-Абада Авазов пошел под суд
08:40  Цвет настроения - синий. Французы подарили Путину маленького голубого петушка (на что намякивают?)
08:31  Олигарх Усманов рвался к микрофону... Саммит испуганных Питерских баблоедов, - репортаж А.Колесникова
08:12  Узбекистан привлек к реформированию пенсионной системы турецких спецов
07:59  Логика гибридного противостояния, - А.Бартош
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02:37  Пророчивший крах "Почты Узбекистана" Евгений Биргер стал ее гендиректором
02:25  Ордынское наследие России. Новая книга профессора М.Крома
00:59  О смысле вторичных санкций США против Китая, - В.Катасонов
00:20  Гражданская война. О скрытых пружинах драматических событий столетней давности
00:02  В лопухах... Министерство культуры Кыргызстана зарастает травой
00:00  Только 1% от общего поголовья скота в Кыргызстане является племенным, - Кырминсельхоз
Пятница, 25.05.2018
23:32  Кирпремьер Абылгазиев поручил срочно устранить очереди на границе с Узбекистаном
23:17  Кахрамон Акмалов - брат арестованного экс-зампреда ЦБ Узбекистана лишился должности вице-премьера
22:12  Дивный дурень. Трамп опять передумал и готов к встрече с Ким Чен Ыном
22:06  Одно свиное отбивное... РосОлигархи Авен и Фридман выступили в США с нападками на Россию
22:02  Майк Помпео обещает раздавить Иран. Не треснет? - Н.Бобкин
21:53  Малайзийский Boeing спикировал на Кремль
21:00  Шииты-националисты и коммунисты в парламенте Ирака. Какие выгоды может извлечь Россия? - А.Долгих
20:59  Почему китайские реформы оказались эффективными, а российские провалились, - А.Хутин
18:05  Одиозный хирург и глава ЦИКа Туйгунаалы Абдраимов назначен губернатором Чуйской области
17:51  ОПЕК+ осушила запасы нефти. Нефтяные державы готовы поднять добычу
16:49  Несколько слов о "левом повороте" в России, - М.Хазин
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15:57  Путин и перхоть. Макроны в Питере, - репортаж А.Колесникова
15:12  В Казахстане десятки школьниц в платках не перейдут в следующие классы
12:22  Трамп: успешный путь в тупик, - А.Халдей
12:18  О стычках в соцсетях и реальных настроениях в казахстанском обществе. Часть 2, - САМ
12:14  Foreign Policy: Игра Путина в Сирии достигла своего финала
12:10  Дом с видом на войну. Друзы на Голанских высотах стали заложниками конфликта в Сирии, - М.Беленькая
12:08  Аукцион неслыханной наглости. Как разворовали "Казахстан", - Т.Кучуков
12:05  National Interest: Трамп отказался от саммита с КНДР – что дальше?
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    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Этнический кореец Лу станет новым послом США в Киргизии
00:30 27.05.2018

Трамп выдвинул кандидатуру Дональда Лу на должность посла США в Кыргызстане

Бишкек (АКИpress) – Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Дональда Лу (Donald Lu) на должность посла США в Кыргызской Республики.

24 мая кандидатура Дональда Лу направлена в Сенат для утверждения.

52-летний Дональд Лу в данное время является послом США в Албании.

В начале 2000-х он уже работал в Бишкеке – работал временным поверенным в делах США в Кыргызстане.

Последние несколько лет работал заместителем главы миссии США в Индии и Азербайджане, в конце 2014 года был назначен послом в Албании.

Получил степень бакалавра и магистра по международным отношениям в Принстонском университете.

Дональд Лу женат, имеет двоих детей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
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