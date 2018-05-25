 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зачем США возвращаются в Закавказье: сценарии вокруг Ирана
00:02 27.05.2018

Москва начинает запаздывать с принятием важнейших решений

После того, как Вашингтон заявил о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, которое было подписано "шестеркой" международных переговорщиков (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, стало очевидным, что антииранская политика американцев на Ближнем Востоке приобретает устойчивый характер.

Буквально на днях представитель государственного департамента США Хизер Науэрт в очередной раз анонсировала начало действий по созданию широкой коалиции против Тегерана, в которую Вашингтон намерен затащить своих союзников. Правда, какие именно страны могут войти в эту коалицию, пока не сообщается. Наверняка, речь можно вести об Израиле, Саудовской Аравии и ряде других "нефтяных" монархий Персидского залива. Однако американцам этого будет явно недостаточно. Им необходимо собрать под знаменами нового альянса и республики Закавказья, откуда удобно осуществлять действия, направленные, по словам Науэрт, "на переформатирование Ирана и проводимой им политики".

Отсюда и ренессанс американских интересов в том регионе. Напомним, что президент США Дональд Трамп в связи со 100-летним юбилеем Азербайджанской Демократической Республики направил письмо своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, в котором заявил следующее: "Предстоящие месяцы откроют возможности для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, что создаст более хорошие возможности для расширения сотрудничества между США и Азербайджаном". Бакинский политолог Эльхан Шаиноглы сравнил это послание с отправленным ранее Трампом в адрес Алиева по случаю Дня Республики, которое отмечается 28 мая. В нем содержалось только одно предложение о Республике Арцах (Нагорный Карабах):

"США решительно поддерживают мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта".

Сейчас Трамп пишет или, точнее, намекает на какие-то "новых открывающиеся возможности" для урегулирования нагорно-карабахского конфликта". Они пока только в одном: в смене власти в Армении и появлении на сцене Никола Пашиняна, на которого, вероятно, рассчитывает администрация Белого Дома и которого, по мнению азербайджанских экспертов, Трамп в Вашингтоне может свести с Алиевым. Смысл подобной комбинации в том, чтобы завязать на определенное время на себя лидеров двух государств, предложить им некий свой проект по урегулированию конфликта, чтобы сковать действия на этом направлении других сопредседателей - Россию и Францию - в Минской группе ОБСЕ.

По имеющейся у ИА REGNUM информации, американцы хотят попробовать заставить конфликтующие Баку и Ереван переосмыслить сущность и понимание природы конфликта, переводя его в сферу геополитических интересов, имея в виду прежде всего идущие в обход России из Азербайджана маршруты транспортировки энергетических ресурсов, дабы лишить Москву реальных и потенциальных рычагов своего влияния в регионе. Если Вашингтону такое удастся, пишет профессор факультета по изучению Европы и России в Джорджтаунском университете Бренда Шаффер, "определится новый сценарий, по которому станут развиваться события".

Что касается Грузии, то вице-президент США Майк Пенс, принимая недавно грузинского премьера Георгия Квирикашвили в собственном доме, заявил, что Тбилиси "отведена особая роль в той политике, которую Соединенные Штаты проводят в данном регионе". А в связи с выходом американцев из ядерной сделки с Тегераном, американцы заявляют и о "возрастающей глобальной роли Азербайджана". Так что свести в единый альянс Тбилиси и Баку для Вашингтона не представляет особого труда. Но сейчас задача ставится иная: вывести Армению из-под влияния России, что возможно только при принятии Москвой предложенного Вашингтоном и одобренного Баку и Ереваном плана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

До сих пор было мало ясности относительно того, как конкретно станет реализовываться этот сценарий, но шаги на этом направлении уже предпринимаются. США намерены объединить ситуацию в Закавказье и на Ближнем Востоке в контексте Ирана в единую картину. Таким образом в настоящее время подход Вашингтона к государствам Закавказья будет постоянно адаптироваться в контексте изменения всего американского стратегического курса в этом регионе. Другой вопрос, что вряд ли США сейчас решатся на войну с Тегераном. Боевые действия американцев против Ирана в разных сценариях предрекали с 2000-х годов. Но для нее нужен веский повод.

Пока соблюдение Тегераном соглашений по ядерной программе дает ему моральное и политическое преимущество над возможными зачинщиками войны. Скорее всего, Вашингтон намерен держать в напряжении Ближний Восток и Закавказье и ретранслировать присущую ему нестабильность на Иран под предлогом того, чтобы, как говорил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью персидской службе "Голоса Америки", создать "условия, при которых иранские правители действовали бы как "нормальное государство". Однако нельзя исключать и открытия "второго фронта" против Ирана в Закавказье.

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527368520
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