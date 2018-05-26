Белый дом перед Красным Драконом торжественно капитулировал, - А.Запольскис

23:24 26.05.2018 Трамп признал поражение в еще одной торговой битве с Китаем и теперь пытается придумать как это объяснить избирателям



История вокруг американо-китайской торговой войны с каждым днем все больше начинает походить на помесь комикса с анекдотом.



Сначала Трамп торжественно уведомляет нацию о своем решении начать широкомасштабную экономическую войну с Китаем, если тот немедленно не согласится сократить торговый дефицит США как минимум на сотню-другую миллиардов долларов. В качестве объекта первого удара была объявлена китайская корпорация ZTE – ведущий мировой производитель недорогих средств связи и коммуникационного оборудования. В случае отказа китайцев американский президент прямо обещал вытрясти из нее около 1,5 млрд долларов штрафов.



Так как Америка является страной демократической, а не какой-нибудь азиатской деспотией или африканской сатрапией, то у нее все делается строго по закону и в соответствии с механизмами официальных процедур. Под санкции были проведены соответствующие законодательные решения. Как водится, с весьма обтекаемыми и широко трактуемыми формулировками. От брошенного камня по воде пошли круги разного рода подзаконных актов и внутренних должностных инструкций.



И тут вдруг выясняется, что запускать санкции нельзя. Американская электронная промышленность из-за них потеряет, по меньшей мере, 2 млрд долларов сразу и не менее 1,5 млрд ежегодно на протяжении лет пяти потом. Пока в конечном итоге окончательно не проиграет конкуренцию на международных рынках. Санкции надо срочно останавливать, но команда на пуск уже прошла и бюрократическая махина начала раскрутку. Ни телефонным звонком, ни срочным твитом, ни даже выступлением на лужайке Белого дома ее уже не остановить. Однако останавливать надо - об этом тоже потом сказал Трамп.



С этого момента началась интрига, ставшая похожей на знаменитую мхатовскую театральную паузу. Президент США сказал "А", но не сказал "Б". И только сейчас интрига разрешилась. Впрочем, как это нынче в Америке модно, тоже в виде телевизионного шоу.



С рабочим визитом обсудить тему предстоящего через три недели брюссельского саммита НАТО в США приехал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Как это обычно бывает, перед началом встречи состоялась протокольная пресс-конференция для журналистов. Сенсация произошла на ней.



Сегодня интересно смотреть американское кино про Вьетнам. Вроде по истории США эту войну проиграли. Но по кинематографу, литературе, комиксам и заявлениям политиков с генералами, все выглядит так, словно они в ней наоборот торжественно выиграли! Как такое может быть, выступая перед журналистами, наглядно показал Дональд Трам.



По его словам выходит, что именно он сначала китайцев решительно прижал к стенке и наказал, но потом, после переговоров с китайской делегацией и личной просьбы лидера КНР, из огромного уважения к председателю Си, Трамп согласился от санкций отказаться и даже заключить по ZTE отдельную срочную сделку, чтобы только не помешать корпорации спокойно работать. Уж слишком ему импонируют хорошие отношения с лидером Китая. Как говорится, "что только не сделаешь ради хорошего человека"!



"Этого не сделал президент Обама! Этого не смог сделать президент Буш! Но это сделал я!"



И пока журналисты новость переваривали, пресс-служба быстро перевела тему на перспективы Северной Кореи, Ирака и, конечно же, на будущее НАТО, обсуждать которое Трамп с Столтенбергом и удалились.



С того момента Белый дом снова ушел в глухую оборону, его пресс-служба на запросы по ZTE пока перестала отвечать. Журналисты его чуть ли не штурмуют, заодно выискивая любые другие источники информации в Госдепе и Капитолии, в том числе, действуя обходными путями через знакомых конгрессменом. Но госсекретарь США Майк Помпео также упорно молчит. Мол, окончательное решение еще не принято, как появятся новости, непременно дам знать.



Держит паузу и администрация Трампа. Судя по всему, там сейчас активно заняты попыткой юридического оформления объявленного и, в целом, неизбежного шага, а также выработкой пристойных официальных обоснований, позволяющих хоть как-то замаскировать под победу столь очевидное и вопиющее внешнеполитическое и экономическое поражение США. Учитывая обстоятельства, задача эта совсем не тривиальная.



Александр Запольскис



26 мая 2018 Источник - iarex.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527366240

Новости Казахстана

