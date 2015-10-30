|В Бишкеке задержан гендиректор KAZ Minerals Bozymchak Ильяс Тулекеев
22:04 26.05.2018
Правоохранительные органы сегодня задержали генерального директора ОсОО KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева. Об этом Tazabek сообщили источники.
В настоящее время он водворен в СИЗО.
Эту информацию также подтвердили в компании и обещали прокомментировать позже.
Официальные органы, в том числе ГСБЭП, недоступны для комментариев.
Справка Tazabek:
Компания KAZ Minerals Bozymchak владеет лицензиями на геологоразведку и разработку медно-золоторудного месторождения Бозымчак в Ала-Букинском районе Жалал-Абадской области, а также прочими лицензиями, необходимыми для эксплуатации месторождения.
Согласно данным Министерства юстиции Кыргызстана, учредителем ОсОО "КАЗ Минералз Бозымчак" является компания с ограниченной ответственностью "Китко. Би. Ви.".
Руководителем является Тулекеев Ильяс Валерьевич. Дата перерегистрации - 30.10.2015. Основной вид деятельности - добыча и обогащение медной руды.