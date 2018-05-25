Толстопузики. Дети олигархов получат $ 211 млрд от предприятий СССР

19:29 26.05.2018 Нужно ли ввести в России налог на наследование крупных состояний



Сергей Аксенов





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Василий Колташов

Вера Ганзя

Владимир Старинский



Итоги приватизации, когда общенародная собственность, стала достоянием немногих, могут быть закреплены навечно. Это случится после того как дети российских олигархов унаследуют их активы. Переход собственности к следующему поколению - "добросовестным приобретателям" сделает несправедливость 1990-х необратимой.



О том, кто конкретно примет эстафету от "отцов", общество информируют уже сейчас. Журнал Forbs опубликовал рейтинг самых богатых наследников отечественных миллиардеров. В среднем, каждому ребенку российских олигархов достанется по 1,4 млрд долларов. Однако, и среди них есть "элита" - 46 детей из 200 самых богатых семей унаследуют состояния на 211 млрд долларов.



Лидером рейтинга стал единственный сын главы компании "Лукойл" Юсуф Алекперов. Получи свое наследство в 17 млрд долларов прямо сейчас, он занял бы 4-ю строчку "взрослого" рейтинга российских миллиардеров, как его отец, возглавивший "Лукойл", находясь на должности замминистра нефтяной и газовой промышленности СССР.



На втором месте двое детей владельца "Сибура" и "Новатэка" Леонида Михельсона. Им достанется по 8,9 млрд долларов. А детям владельца компаний "Еврохим" и "СУЭК" Андрея Мельниченко - третье место, по 7,3 млрд долларов.



Кроме того, в двадцатку вошли дети Вексельберга, Лисина, Мордашова, Фридмана, Потанина, Рыболовлева, Авена, Хана, Тимченко, Рашникова и др. До боли знакомые все фамилии. Большая часть активов этих олигархов - это советские добывающие и перерабатывающие предприятия, приватизированные в 1990-е.



Чуть ли не единственным исключением в рейтинге является дочь основателя сети "Магнит" Сергея Галицкого. Даже при критическом отношении к сверхбогатым нельзя отрицать, что он создал свой бизнес сам. Возможно, поэтому Галицкому пришлось продать сеть магазинов государственному ВТБ. Как стало известно вчера, новым крупным акционером "Магнита" стала компания зятя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Крупные активы перераспределяются среди "своих"?



Отметим, что на Западе, на который долгое время равнялись наши олигархи и власть, среди владельцев сверхкрупный состояний существует практика лишать своих детей наследства и отписывать состояния на благотворительность. Среди всемирно известных бизнесменов, кто так поступил, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Уоррен Баффет, Майкл Блумберг и др.



Однако, среди отечественных нуворишей, о подобном заявляли лишь Фридман и Потанин. Причем первый давно перебрался в Лондон, разместив управляющую своими активами компанию в Люксембурге, а второй говорил о намерении присоединиться к "Клятве дарения" американцев Гейтса и Баффета. То есть в обоих случаях состояния олигархов даже если и пойдут на благотворительность, то, скорее всего, за рубежом.



Способом регулирования общественных отношений в сфере наследования имущества является налог на наследство. На Кипре, в Португалии или Латвии он не взимается, в Италии он составляет 4−8%, в Турции - до 10%, в Испании от 7,6% до 34%, в Чехии, Финляндии и Великобритании - до 36%. Больше всего наследники платят в Германии - от 7% до 50% и во Франции - от 5% до 60%.



Налог на наследство "предотвращает образование класса богатых бездельников", цитирует британский The Economist бывшего премьера-министра Уинстона Черчилля. В современной России этот класс как раз складывается. В связи с этим представляется разумным, чтобы существенная часть миллиардных состояний, наследуемых отпрысками российских олигархов, шла бы в российскую казну, а не была растрачена на дорогие игрушки для беспутной молодежи.



- В России фактически нет налога на наследуемое имущество, он был отменен Федеральным законом № 78-ФЗ от 1 июля 2005 года, - пояснил "СП" управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский. - С 1 января 2006 года при принятии наследства не нужно платить никаких налогов наследникам любой очереди, степень родства значения не имеет.



Пункт 18 ст. 217 Налогового кодекса РФ устанавливает, что доходы, полученные от переданного в наследство имущество, не являются объектом налогообложения. Исключение - вознаграждения, выплачиваемые наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства, а также наследникам патентообладателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.



"СП": - По сравнению с миллиардными состояниями олигархов, рента за авторское право - копейки. Как обосновывали отмену налога на имущество?



- В качестве одной из причин отмены налога на наследство указывалось на то, что это является "двойным налогообложением", так как наследство - это имущество, с которого уже уплачены налоги наследодателем.



Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташев, считает, что принятие необходимых обществу законов, поддерживающих социальную справедливость, блокируется существующей политической системой.



- Налог на наследство, конечно, необходим. Во всяком случае налог на крупные наследства. И это должен быть большой налог.



"СП": - Власть, желая потрафить гражданам, могла бы инициировать введение такого налога?



- Этого ничего не будет, потому что Силуанов уже объявил о неизменности налоговой системы на ближайшие шесть лет. А если он сказал, то депутаты Госдумы уже ничего не решат, потому что Силуанов выше, чем депутаты. Так устроена наша политическая система.



"СП": - То есть об этом стоит забыть?



- Это случится, только если общество осознает необходимость такого налога. Но для этого надо не в депутатов играть, а вести работу в низах общества. Только тогда можно повлиять на ситуацию. А если написать проект, а потом его в утопить в комитете или потерять первом чтении, как это у нас обычно происходит с хорошими пожеланиями, то это ничего не изменит.



"СП": - Видимо, с работой в низах надо поторопиться. Ведь приняв от своих отцов-миллиардеров наследство их дети станут как бы "добросовестными приобретателями". После этого статус-кво, сложившееся после приватизации, будет зафиксировано чуть ли не на всегда…



- Не стоит думать, что существующее положение вещей будет зафиксировано. Это только в либеральной доктрине право собственности священно, а собственность не должна быть отторжима. На самом деле любой из нас пользуется собственностью с позволения других граждан. И если это "позволение" вдруг исчезнет, по любой причине, все нужно будет вернуть обратно. Отдать государству, передать в общественные фонды… Поэтому ничего никому не гарантировано никогда и нигде.



По мнению члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Веры Ганзи, проблема перераспределения средств, доставшихся олигархам после приватизации, в пользу общества носит комплексный характер.



- Мы постоянно требуем пересмотреть итоги приватизации. Почему так получилось, что кто-то, оказавшийся в нужное время в нужном месте прибрал к рукам национальное достояние? Многие из них просто не достойны этого. Их нужно тем или иным способом заставить заплатить обществу за то, что они тогда сделали.



"СП": - Налог на наследование крупных состояний - один из способов. Например, наследник должен будет отдать государству треть или половину или даже 80 процентов от папиных миллиардов. Вот и механизм "пересмотра итогов приватизации"…



- Нам нужна справедливость. И первое, что тут надо сделать - это не ждать, а сейчас же ввести справедливый подоходный налог. Пусть каждый из олигархов платит в бюджет страны подоходный налог, который в несколько раз будет превышать налог, который платит среднестатистический российский гражданин. Это будет очень справедливо.



"СП": - А вот Силуанов говорит, что до 2024 года налоговую политику правительство менять не будет…



- Как это не будет? Будет. Будут расти поборы с простых людей. Потому что у нашего государства есть два источника пополнения бюджета - доходы от нефти и карманы наших граждан. Третий источник есть - олигархи, но на это табу. Их никто трогать не будет.



Посмотрите, кто сегодня у нас в правительстве. Те же самые фигуры, только перетасовали их. У нас что нет талантливых и честных людей? Есть, но их близко не допустят к управлению страной. А вот эта группа, которая удобно уселась во власти, так и будет там до тех пор, пока наш народ не оценит ситуацию реально.

25 мая 18 Источник - svpressa.ru

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