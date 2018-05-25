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Фильм для внутреннего показа о дедовщине в туркменской армии попал к журналистам
10:40 26.05.2018

Туркменские военнослужащие. Фото с сайта Chrono-tm.org
Министерство обороны Туркмении выпустило фильм о неуставных отношениях в туркменской армии. Фильм предназначался для показа военнослужащим, однако попал к журналистам.

"Альтернативные новости Туркменистана", в редакции которых оказался видеоролик, сообщают, что он был изготовлен управлением по воспитательной работе Минобороны и в профилактических целях освещает случаи насилия среди военнослужащих. Вначале фильма после вступительного прославления президента страны диктор сообщает, что, "несмотря на проводимую воспитательную работу", в армии продолжают происходить случаи нарушения воинской дисциплины.

Авторы подробно рассказывают на конкретных примерах о том, как одни военнослужащие издеваются над другими, показывают крупными планами ранения, травмы и увечья и сообщают о наказаниях, которые получили виновники.

В фильме рассказывается также о смерти в одной из воинских частей Ашхабада солдата Ы.Мередова, который скончался после того, как заместитель командира взвода сержант Палванов нанес ему два удара ногой по горлу. Командир взвода лейтенант Гуванджев в этот момент был сильно пьян.

В другом случае рядового Т.Реджепова сослуживцы под угрозой насилия заставили пить сильно хлорированную воду, в результате чего Реджепов получил отравление и был госпитализирован. Виновные были осуждены на срок от 1,5 до 2 лет.

Некоторые потерпевшие сами рассказывают в фильме свои истории, как например, рядовой А.Бабаев, которому в автопарке воинской части тросом подъемного механизма отрезало пальцы, после того, как двое старослужащих заставили его лезть за голубем на трехметровую высоту. "Если над вами кто-то издевается, то вовремя сообщайте об этом командирам! Пусть я стану последним пострадавшим", - обращается с экрана солдат.

Некоторые военнослужащие в фильме рассказывают, как они умышленно наносили себе травмы. Один из солдат говорит на камеру, как он выпрыгнул из окна второго этажа, после чего остался инвалидом.

В фильме также приводятся случаи гибели или получения увечий из-за несоблюдения техники безопасности. Например, один военнослужащий получил тяжелые ранения из-за неправильного обращения с ручной гранатой Ф-1, другой получил перелом позвоночника, оказавшись зажатым между двумя танками Т-72, третий погиб от удара током, когда пытался поймать голубей в трансформаторной будке. Издание отмечает, что солдаты в туркменской армии занимаются ловлей голубей, так как недоедают.

О том, что фильм был снят для показа в воинских частях, свидетельствует прямое обращение к солдатам. Авторы 16-минутного видеоролика призывают военнослужащих с честью и достоинством выполнить свой гражданский долг перед отчизной, не огорчать матерей, не позорить себя недостойными поступками.

В Туркмении срочная воинская служба обязательна для всех молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составляет два года, однако известны случаи, когда командование не отпускает солдат по окончанию этого срока, задерживая на службе на несколько лишних месяцев. По некоторым оценкам, армия Туркмении насчитывает около 30 тысяч человек.
25.05.2018

Источник - fergananews.com
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