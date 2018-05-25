Возглавивший КырТаможню Онолбеков громит кадры Кулматова. Круговорот воров-раздолбаев

09:05 26.05.2018 Онолбеков исправит или будет грабить?



Депутат Жанар Акаев в ходе заседания Жогорку Кенеша раскритиковал деятельность нового председателя Таможенной службы Алмаза Онолбекова. По словам Акаева, с приходом Онолбекова в упомянутой службе начались беспорядки.



"Вы привели в Таможенную службу Онолбекова. Не прошло и тридцати дней с тех пор, как он начал работать, как мстит Кулматову, снимая с должности сотрудников, которые проработали там много лет, некоторых понижает в должности. Самоуправствует. Обращаются водители, утверждая, что с них вновь начали собирать деньги за транзитный груз. С каждой фуры берут по 2 тысячи долларов. У меня есть доказательства. Могу четко сказать, кто и кому давал взятку. С этим надо бороться. Премьер-министр должен уделить этому внимание и принять соответствующие меры", - сказал он.



Источник: газета "Кабар Инфо" №21 от 25.05.2018 / стр. 3 Источник - gezitter.org

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