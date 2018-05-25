Как выжить СМИ в Кыргызстане? - обсуждалово в Бишкеке

09:03 26.05.2018 Как выжить СМИ в Кыргызстане, обсуждают журналисты в Бишкеке



Властям и СМИ необходимо выстраивать конструктивный диалог, защищать журналистов не на словах и повышать их профессионализм. Участники республиканской конференции "СМИ КР: как выжить в информационной войне?", которая проходит в Бишкеке, ищут пути развития средств массовой информации.



Представитель аппарата президента Толгонай Стамалиева напомнила, что президент Сооронбай Жээнбеков придерживается в работе принципов гласности и открытости, поэтому прессу, медиа и институты гражданского общества рассматривает как партнеров в продвижении прогрессивных идей и проектов.



Для успешного формирования системы саморегулирования нужны три фактора: профессиональное сообщество журналистов, сильное гражданское общество и государственные власти, настроенные на конструктивное сотрудничество с масс-медиа, отметила Толгонай Стамалиева.



По ее словам, это в Кыргызстане есть. Она подчеркнула, что аппарат президента настроен на конструктивное сотрудничество в решении конфликтов между журналистами и ветвями власти.



Цеховое порицание намного эффективнее решения суда. Надо совместными усилиями воспитать новое профессиональное поколение журналистов и научиться решать конфликты диалогом, не доводя до судов.



Председатель Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ Шамарал Майчиев отметил, что в Кыргызстане журналист бесправен.



"Когда мы думали об анатомии лжи, почему СМИ допускают массовое распространение недостоверной информации, поняли, что журналист бесправен. Он зависит от хозяина - учредителя СМИ, он заложник редакционной политики. А как журналист и редактор могут идти против "хозяина"? Либо уйти, либо продолжить редакционную политику, которую определяет хозяин. Это те ключевые точки, откуда идет несоблюдение этического кодекса, закона о СМИ", - считает он.



По мнению эксперта, власти и журналистское сообщество должны сделать все, чтобы статус журналиста, его социальные позиции, юридические гарантии были реализовали в жизни, а не на словах.



26 мая 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Мария ОРЛОВА Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527314580

Новости Казахстана

