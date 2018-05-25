|Сменил кресло на шконку. Мэр киргизского Джалал-Абада Авазов пошел под суд
08:58 26.05.2018
Салайдин Авазов освобожден от должности мэра
Салайдин Авазов освобожден от должности мэра города Джалал-Абада, сообщает пресс-служба правительства.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Бишкекский городской суд 8 мая оставил под стражей мэра города Джалал-Абада Салайдина Авазова.
До этого задержанный по обвинению в связи с аварией на бишкекской теплоэлектроцентрали мэр Джалал-Абада Салайдин Авазов сделал обращение к президенту с просьбой выпустить его из изолятора временного содержания.
Напомним, 17 апреля ГКНБ арестовал в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека бывшего генерального директора предприятия "Электрические станции" Салайдина Авазова и его заместителя Жолдошбека Назарова.
Источник: maralfm.kg
Автор: Бахар Хакимова
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