Цвет настроения - синий. Французы подарили Путину маленького голубого петушка (на что намякивают?)

08:40 26.05.2018 Владимиру Путину подарили маленького синего петуха, который стал предметом шуток



Президент Движения предприятий Франции (MEDEF) Пьер Гаттаз на Петербургском международном экономическом форуме подарил главе России Владимиру Путину сувенир в виде маленького синего петуха, который является неофициальным символом Франции. Об этом сообщило РИА "Новости".



"Я бы хотел вам подарить вот этот сувенир", - сказал Пьер Гаттаз и вручил Владимру Путину маленькую синюю фигурку в виде синего петушка.



Как считают французы, эта птица олицетворяет их национальный характер: благородство, силу, храбрость, упрямство и гордость.



Модератор бизнес-встречи глава РСПП Александр Шохин отметил, что у России и Франции одинаковые цвета в государственном флаге, хоть и идут в разной последовательности.



"В следующий раз, господин Гаттаз, просьба триколор сделать на этой фигуре. У нас цвета флага одинаковые, немного последовательность другая, но цвета одни и те же", - сказал он.



"К петуху можно тогда добавить и орла двуглавого", - отреагировал Владимир Путин.



"Промежуточный вариант - двуглавый петух", - пошутил Александр Шохин. Источник - 24.kg

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