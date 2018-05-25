Узбекистан привлек к реформированию пенсионной системы турецких спецов

08:12 26.05.2018 В реформировании пенсионной системы Узбекистана будут участвовать специалисты из Турции. Договоренность о создании совместной рабочей группы достигнута в рамках визита заместителя министра финансов Узбекистана Дилшода Саттарова в Анкару, сообщается на сайте Минфина.



Предположительно, узбекское правительство рассмотрит турецкую модель, которая была введена в начале 2017 года. Это индивидуальная пенсионная система, которая должна обеспечить людям дополнительный доход после достижения ими соответствующего возраста. Система распространяется на граждан, родившихся не ранее 1972 года. Они в обязательном порядке должны отчислять на пенсионный счет определенную часть зарплаты. Размер отчислений зависит от оклада, минимум составляет 53 турецких лиры ($10,5), максимум – 340 лир ($68). Средства с этого счета граждане смогут тратить после выхода на пенсию. Государство добавит в виде бонуса вклад на 25% от суммы накоплений и еще один обязательный вклад на 1000 лир (около $200).



Сейчас в Турции мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины - в 58, имея трудовой стаж в 7000 рабочих дней. Есть исключения – например, многодетных женщин отправляют на заслуженный отдых на несколько лет раньше. Пенсионный возраст обещают начать повышать после 2036 года, и к 2048-му он будет установлен на уровне 65 лет для представителей обоих полов.



Размер минимальной государственной дотации по выслуге лет в Турции составляет около 1200 лир ($240), такую сумму получают граждане, не платившие страховых взносов. Максимум – 10.000 лир (около $2000) - предназначен, в основном, для бывших чиновников и депутатов. Помимо этого, турецкие власти предоставляют пенсионерам бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, медицинское обслуживание, включая патронажный уход на дому, и ряд других льгот.



В Узбекистане с декабря прошлого года, когда пенсии были повышены на 15%, установлены следующие их размеры. Для имеющих трудовой стаж граждан ежемесячная выплата равна 336.880 сумов ($42,1) в месяц, для не имеющих - 206.720 сумов ($25,8).



В настоящий момент в Узбекистане мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Правительство в рамках пенсионной реформы намерено поэтапно повышать пенсионный возраст, приближая его к среднемировым показателям. Помимо возраста, авторы реформы рассматривают вопрос увеличения минимального трудового стажа, дающего право получать пенсию, с нынешних 7 до 15 лет.



25.05.2018 Источник - fergananews.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527311520

Новости Казахстана

