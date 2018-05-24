 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пророчивший крах "Почты Узбекистана" Евгений Биргер стал ее гендиректором
02:37 26.05.2018

Руководитель российской консалтинговой группы в области почтовой связи и инфокоммуникаций Евгений Биргер стал генеральным директором компании "Узбекистон почтаси" ("Почта Узбекистана"), которой он перед этим предрек крах, если она не перестроится и не сблизится с интернетом. На сайте национального почтового оператора уже появилась информация о новом руководителе.

Там же говорится, что внеочередное общее собрание акционеров АО "O‘zbekiston pochtasi", на котором будет назначен гендиректор компании, состоится 4 июня. До Биргера с января 2016 года почту возглавлял Шухрат Атамухамедов, который 12 мая стал хокимом (главой администрации) Учтепинского района Ташкента.

Евгений Биргер родился 19 мая 1960 года в Московской области. В 1982 году окончил Московский электротехнический институт связи по специальности "электросвязь". В разные годы был главой управления почтовой связи российского Минкомсвязи и до последнего времени входил в совет по стратегическому развитию "Почты России". В 2008 году он стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию по теме "Управление инновационными проектами по внедрению информационных технологий в системе здравоохранения", и одним из героев сайта "Компромат.Ру". В 2017 году Биргер фигурировал в списке кандидатов на пост гендиректора "Почты России", но возглавил ее в итоге замминистра экономики Николай Подгузов.

В мае 2018 года на конференции #MITCROADMAP2018 в Ташкенте Биргер заявил, что "Почта Узбекистана" нуждается в реформировании представил проект ее интеграции в деятельность организаций и в жизнь граждан под названием "Почта 2.0".

Реформой национального почтового оператора президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев занялся в феврале. Он поручил Мининфокому совместно с Государственным комитетом по инвестициям до конца мая внести в правительство меры по привлечению зарубежных консультантов и изучению передового международного опыта, развитию сети операторов и курьеров почтовой связи, организации пунктов международного обмена почтовыми отправлениями за рубежом.

Источник - Фергана
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