 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 26.05.2018
00:59  О смысле вторичных санкций США против Китая, - В.Катасонов
00:20  Гражданская война. О скрытых пружинах драматических событий столетней давности
00:02  Министерство культуры Кыргызстана зарастает травой
Пятница, 25.05.2018
23:17  Кахрамон Акмалов - брат арестованного экс-зампреда ЦБ Узбекистана лишился должности вице-премьера
22:12  Дивный дурень. Трамп опять передумал и готов к встрече с Ким Чен Ыном
22:06  Одно свиное отбивное... РосОлигархи Авен и Фридман выступили в США с нападками на Россию
22:02  Майк Помпео обещает раздавить Иран. Не треснет? - Н.Бобкин
21:53  Малайзийский Boeing спикировал на Кремль
21:00  Шииты-националисты и коммунисты в парламенте Ирака. Какие выгоды может извлечь Россия? - А.Долгих
20:59  Почему китайские реформы оказались эффективными, а российские провалились, - А.Хутин
18:05  Туйгунаалы Абдраимов назначен губернатором Чуйской области
17:51  ОПЕК+ осушила запасы нефти. Нефтяные державы готовы поднять добычу
16:49  Несколько слов о "левом повороте" в России, - М.Хазин
16:08  Бишкек. Реконструкция Исторического музея. Закуплена мебель из Европы на 771 тысячу евро
15:57  Путин и перхоть. Макроны в Питере, - репортаж А.Колесникова
15:12  В Казахстане десятки школьниц в платках не перейдут в следующие классы
12:22  Трамп: успешный путь в тупик, - А.Халдей
12:18  О стычках в соцсетях и реальных настроениях в казахстанском обществе. Часть 2, - САМ
12:14  Foreign Policy: Игра Путина в Сирии достигла своего финала
12:10  Дом с видом на войну. Друзы на Голанских высотах стали заложниками конфликта в Сирии, - М.Беленькая
12:08  Аукцион неслыханной наглости. Как разворовали "Казахстан", - Т.Кучуков
12:05  National Interest: Трамп отказался от саммита с КНДР – что дальше?
12:02  Россия не простит: Армения беременна новой революцией
11:58  Совет да нелюбовь. Куда размотают пенсионные накопления казахстанцев? - Е.Сейпульник
11:51  США спасают Европу от плохого русского газа, - М.Безчастная
08:33  На имущество экс-мэра Бишкека Кулматова наложен арест
07:47  Страны ОДКБ соберут террористов в один список, - "Къ"
07:44  Вы убиваете доллар: газета Ротшильдов умоляет Трампа перестать безобразничать
07:39  Массовый голод 1930-х в Казахстане: а был ли геноцид? - Женис Байхожа
07:37  Что будет, если Казахстан и Россия перестанут быть союзниками? - 2
06:53  Бурный век. Для России настало время подумать о своих интересах, - М.Делягин
06:50  Эволюция падения. Религия или секта, воля к жизни или воля к смерти? - М.Чижов
06:42  Почему кириллицу столь отчаянно ненавидят, - Егор Холмогоров
06:34  Полгода Кырпрезидента Жээнбекова. Новые кадры, старые проблемы, - Ю.Костенко
06:19  В ВБ и МВФ рекомендовали полностью перестроить экономику Узбекистана. Эти научат
06:08  Дефицитный сахар в Туркменистане снова дорожает
06:05  Группа активистов попросила Швейцарию придержать украденные Гульнарой Каримовой деньги
00:26  Гешефт с Пентагоном. Как президент Узбекистана огорчил Путина, - Р.Весел
00:02  На Иссык-Куле из-за снегопада погибли овцы
Четверг, 24.05.2018
21:36  С казахскими руководителями говорить менторским тоном не рекомендую. Даже С. Савицкой, - М.Захидов
20:06  Мир наблюдает крушение западной схемы формирования элиты, - И.Алкснис
19:39  В ЕАЭС надо ввести цифровую валюту, - С.Глазьев
19:28  Государственная русофобия в Центральной Азии, - С.Кожемякин
18:14  Культовые личности. Как президенты Центральной Азии превращаются в падишахов
18:04  В Турции за $8 млн продают античный город Баргилия площадью 133 гектара
15:16  Духовенство Таджикистана обвинило Иран в дестабилизации обстановки в мире
14:46  Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
11:49  Торговая война Китая с США вредит... России, - "Соху"
11:48  Союзники и "партнеры". Переговоры с Асадом, ближневосточный узел и жесткая заявка российских интересов, - О.Щукин
11:46  Их дело - труба: Сколько Европе нужно российских газопроводов, - Д.Родионов
11:40  Рахмонов стал имам-хотибом Ташкента
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
О смысле вторичных санкций США против Китая, - В.Катасонов
00:59 26.05.2018

Когда Белому дому мало санкций ООН

Вопрос о том, развернут ли США масштабную экономическую войну с Китаем, возник не сегодня. Во-первых, Вашингтон взял курс на новый протекционизм; во вторых, появились так называемые вторичные экономические санкции, которые США ввели за нарушение китайскими компаниями и банками американских санкционных мер против других стран – в первую очередь против КНДР, России и Ирана. Что касается прямых экономических санкций против Китая, то китайцам не надо объяснять, что это такое: такие санкции Америка практиковала со времен событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь.

О первом из двух названных направлений (новый протекционизм США) писали в последнее время много. А вот о втором направлении почти не говорят, хотя вторичные санкции против китайских компаний, организаций и физических лиц применялись Вашингтоном уже не раз. Так, в июле 2012 года Минфин США ввел санкции в отношении Bank of Kunlun, обвинив его в предоставлении финансовых услуг попавшему под санкции Elaf Islamic Bank (Ирак). С тех пор финансовая разведка США активно работает по китайскому направлению, расширив в феврале 2017 года антииранский санкционный список компаний и физических лиц, в который попали 2 компании и 3 гражданина Китая.

Китайская компания ZTE, второй по значимости производитель телекоммуникационного оборудования в Китае, была в начале 2017 года оштрафована правительством США на рекордные 1,2 млрд. долл. Причиной стало нарушение со стороны ZTE режима санкций: компания продавала американское оборудование и программное обеспечение в Иран и Северную Корею. Наложенный на ZTE штраф явился самым крупным штрафом за нарушение санкций в истории США.

Со времени прихода в Белый дом Дональда Трампа серьезным раздражающим фактором для новой американской администрации стала Северная Корея. Как известно, Совбез ООН принял несколько резолюций о введении санкций против КНДР, обязательных для исполнения всеми государствами-членами ООН. Пекин и не пытается оспаривать резолюции, выполняя предписанные санкционные действия против своего соседа. Однако Вашингтону мало санкций ООН, он ввел против Пхеньяна дополнительные санкции и требует, чтобы другие страны тоже в них участвовали, угрожая вторичными санкциями тем, кто откажется идти в фарватере США.

Пекин категорически против односторонних санкций США в отношении КНДР, справедливо полагая, что последняя используется Вашингтоном в качестве средства давления на Китай. Китайские компании и китайские чиновники сохраняют определенный уровень отношений со своим северокорейским соседом, не нарушая решений ООН. Вашингтону с его "индивидуальной" санкционной политикой это не нравится, отсюда угроза вторичных санкций в отношении китайских юридических и физических лиц.

В сентябре 2016 года под санкции попала компания Dandong Hongxiang Industrial Development Co Ltd, обвиненная американской стороной в оказании финансовой помощи КНДР и проведении торговых операций, которые способствуют развитию ядерной программы Северной Кореи. В отношении компании ZTE Вашингтон заявил, что она подозревалась в продолжении поставок телекоммуникационного оборудования в Северную Корею. Похожее расследование Министерство торговли США ведет в отношении Huawei, крупнейшей в мире китайской телекоммуникационной компании, добиваясь от нее предоставления документации по поставкам в Иран, Сирию, КНДР, Судан и на Кубу.

В июне 2017 года Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении китайского Bank of Dandong, штаб-квартира которого расположена у границы с КНДР.

23 февраля 2018 года США объявили о введении санкций в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, которые коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица. Фигуранты списка – из КНДР, Китая, Сингапура, Тайваня. Поводом для этих ограничений стали нелегальные поставки топлива Северной Корее, хотя перед этим китайская таможня обнародовала данные, согласно которым в предыдущем месяце из Китая в КНДР не поступило ни капли мазута, нефти или бензина.

Одной из наиболее зловещих угроз Вашингтона в адрес Пекина стало сделанное в сентябре 2017 года заявление министра финансов Стивена Мнучина, который предупредил, что если Китай будет нарушать санкции в отношении КНДР, то Вашингтон может отрезать Пекин от финансовой системы США и "международной долларовой системы". Угроза министра финансов США не прошла незамеченной. Отрезать китайскую финансовую систему от международных расчетов – это уже не точечные и не вторичные санкции. Это полномасштабная экономическая война, которая захватит весь или почти весь мир. Напряглась даже Европа. Британский экономист Джефф Томас заявил, что экономическая война с Китаем приведет к катастрофическим последствиям для мировой экономики, а для США станет, по сути, экономическим самоубийством.

Пекин, естественно, реагирует на угрозы. Такой реакцией стала, например, разработка систем платежей и расчетов, альтернативных СВИФТ. В 2015 году Китай запустил платежную систему CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), предназначенную для осуществления международных расчетов в китайских юанях. К началу работы системы в ее составе насчитывалось 19 прямых участников – китайских банков и банков иностранных, имеющих отделения в Китае. Кроме того, членами CIPS стало 176 организаций со статусом непрямых участников – 38 национальных и 138 зарубежных коммерческих учреждений. Непрямые участники представляли 50 стран и юрисдикций с шести континентов мира. Китайские СМИ сообщили, что в конце марта сего года Народный банк Китая, осуществляющий общее управление проектом CIPS, приступил ко второй фазе реализации проекта, когда будет обеспечено повышение скорости операций, произойдут снижение издержек и переход на круглосуточную работу, будет расширен круг участников.

Вместе с тем CIPS не страхует китайские компании и банки от блокировки транзакций, осуществляемых в долларах США. В международных расчетах Китая доллар все еще остается валютой № 1, юань занимает второе место. На XIX съезде КПК осенью 2017 года и на сессии ВСНП в марте 2018 года китайские партийно-государственные лидеры неоднократно заявляли, что важной задачей Китая является интернационализация юаня. Думаю, однако, что с учетом вероятности перерастания торговых противоречий Вашингтона и Пекина в экономическую войну более актуальной является де-долларизация китайской экономики и международных расчетов КНР.

Post Scriptum. Эта статья была завершена, когда 20 мая вице-премьер Госсовета Лю Хэ, находясь в Вашингтоне, заявил, что Китай и США достигли договоренности, согласно которой торговой войны между ними не будет. Данное сообщение не изменило моей оценки перспектив отношений двух стран. Во-первых, достигнутая договоренность представляет собой лишь политическую декларацию (договариваться об отказе от повышения пошлин по тем или иным товарным группам гораздо сложнее). Во-вторых, противодействие сторон из сферы торговли может перейти в другие сферы.

Китайская сторона предложила пакет мер по сокращению дефицита торгового баланса между двумя странами на 200 млрд. долл. в год. Полагаю, однако, что в обмен на эти торговые уступки Пекин будет требовать более свободного доступа китайских капиталов на американский рынок.

США и Китай – две крупнейшие экономические державы, которым на одной планете тесно. Конкуренция, незаметно переходящая в торгово-экономическую войну, является сутью их отношений. Лозунги "социализма с китайской спецификой" не могут заслонить того, что на самом деле перед нами "империализм с китайской спецификой", когда вывоз капитала становится преобладающим по сравнению с вывозом товаров (в терминологии Ленина). Китай подошел к такой точке развития, и в ближайшие годы мы будем наблюдать замещение экспорта китайских товаров экспортом китайского капитала. А пока борьба двух экономических сверхдержав не носит лобового характера, одним из ее средств выступают вторичные санкции США против китайских банков и компаний. И отказываться от них никто не собирается.
Валентин КАТАСОНОВ | 24.05.2018

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527285540
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  