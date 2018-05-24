Гражданская война. О скрытых пружинах драматических событий столетней давности

00:20 26.05.2018 Елизавета Пашкова

Андрей Фефелов



Беседа руководителя проекта "Завтра.ру" Андрея Фефелова и историка Елизаветы Пашковой.



Андрей ФЕФЕЛОВ. 100 лет назад, в мае 1918 года, в нашей стране началась полномасштабная Гражданская война, развязанная… военнопленными чехословаками. Как такое могло случиться?



Елизавета ПАШКОВА. Помимо известного факта, что сформированный из военнопленных чехословаков корпус с декабря 1917 года подчинялся французскому командованию, следует обратить внимание на менее известный факт. Дело в том, что военнопленные в России опекались представителями международной организации YMCA (Young Men’s Christian Association - Ассоциация молодых людей-христиан). Эта протестантская экуменическая организация, базирующаяся в США, в начале Первой мировой войны добилась разрешения работать с военнопленными по обе стороны фронта. Царских чиновников YMCA сумела убедить в том, что она будет заботиться о русских, томящихся в плену в Австро-Венгрии и Германии. Взамен она попросила царское правительство позволить ей позаботиться о военнопленных, находящихся в лагерях уже в Российской империи.



И вот с конца 1915-го по февраль 1916 года секретари YMCA проезжают по всей Транссибирской магистрали. Они знакомятся с лагерями военнопленных, распределяют деньги, которые собирает YMCA на помощь этим военнопленным. Они организовывают в лагерях библиотеки, поставляют им соответствующую литературу и, самое главное, намечают места дислокации будущих представительств YMCA. Такое ощущение, что они уже знают, что следующая власть в России будет к ним даже более благожелательной, чем царское правительство, которое покровительствовало структурам Ассоциации в Российской империи с 1900 года, а в военное время позволило им обследовать весь Транссиб.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Следующее правительство - правительство Керенского?



Елизавета ПАШКОВА. Да, Временное правительство приглашает в нашу страну сотни секретарей YMCA.



Во главе со своим генеральным секретарем Джоном Моттом они снова едут по Транссибу, и что поразительно, в царском поезде! Поезд останавливается на ключевых станциях, и жители видят, как из него выходят американцы и представители других национальностей.



Прибыв в Петроград, Джон Мотт, будучи специальным послом президента США Вудро Вильсона, участвует во встречах с премьер-министром Львовым, министром иностранных дел Терещенко и военным министром Керенским, ставшим главой правительства за день до отъезда Мотта из России.



По соглашению с Временным правительством секретари YMCA должны были работать среди солдат, студентов, сотрудников железной дороги, промышленных рабочих, читая им лекции, организовывая кружки, спортивные соревнования и т. п. Надо заметить, что к тому времени секретари уже работали в Москве, Минске, Киеве, Одессе, Петрограде, Казани, Иркутске и на фронте - около железнодорожного узла Сарны на Украине. Временное правительство настаивало, чтобы Ассоциация развернула работу вдоль всех фронтов и в запасных частях.



Обо всем происходящем в России секретари отправляли в США подробные отчеты. Надо отметить, что секретарь - это профессиональный работник, и по контракту он обязан регулярно посылать отчеты и выполнять все инструкции руководства.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Надо подчеркнуть, что тогда никакого Центрального разведывательного управления в США не было. И когда говорят, что в Киеве в здании СБУ один этаж занимают сотрудники ЦРУ, я думаю, что это люди примерно такого же уровня подготовки и такого же формата задач, как и те, что при Временном правительстве расползлись по России.



Елизавета ПАШКОВА. Конечно, эти люди были очень хорошо подготовлены. Несмотря на то, что организация называется Ассоциацией молодых людей-христиан, большинство прибывавших в Россию секретарей были далеко не молоды. Они имели за плечами опыт работы в других странах, но была и молодежь, поскольку потребность в секретарях резко возросла. По подсчетам руководства YMCA, в России нужно было иметь как минимум 600 секретарей с бюджетом примерно в 3 миллиона долларов, тогда работа будет налажена. В отчетах летом 1917 года уже были предвосхищающие фразы: "Россия - наша!". И правительство Керенского давало все основания для таких прогнозов: секретарям был предоставлен бесплатный и беспошлинный провоз любых грузов и приоритетный проезд им и их работникам и волонтерам по всем транспортным артериям России.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Но эта эйфория внезапно закончилась в Октябре 1917 года?



Елизавета ПАШКОВА. Да, на какой-то момент у представителей YMCA возникает смятение, но поскольку организация очень жесткая, вскоре они получают определенные направления - куда нужно дислоцироваться и ждать соответствующих инструкций. И вот какие пункты получают в первую очередь внимание секретарей, прибывших в Россию: Мурманск, Архангельск, Самара, Владивосток, Харбин. Здесь - максимальное присутствие секретарей Ассоциации: по нескольку человек, иногда даже несколько десятков человек.



Некоторое затишье, в котором они ожидают, совпадает с тем периодом, который мы раньше в советской историографии называли "триумфальным шествием Советской власти". Действительно, практически по всей стране устанавливается Советская власть.



На что в этих условиях делает ставку YMCA? Вспомним, что они давно работают с военнопленными. В плену еще в Российской империи оказалось много чехословаков, которых собрали в боевые части. В единственном наступлении, которое было предпринято Временным правительством в июне 1917 года, Чехословацкая бригада участвует как самостоятельное подразделение. При этом чехословаки очень плотно обслуживаются секретарями YMCA. Настолько плотно, что чешские и словацкие солдаты называют их своими "дядюшками из Америки".



Андрей ФЕФЕЛОВ. Это называется - "кураторы".



Елизавета ПАШКОВА. Да, кураторы, которые обеспечивают соответствующими беседами и лекциями, литературой. Более того, они и материальной пищей снабжают, вплоть до булочек, шоколадок и сосисок, чтобы чехи не чувствовали отличий от привычного кулинарного набора. В местах постоянной дислокации еще Временное правительство позволило Ассоциации брать реквизированные местными органами общественные здания и превращать их в "Дома YMCA". Это такие клубы, где чехословаки находятся в постоянном общении со своими секретарями, разговаривают, пьют чай. Кстати, "идеологические услуги" - бесплатно, а чай и шоколадки - за деньги, но очень дешево.



И когда Чехословацкий корпус по решению Советского правительства получает возможность выдвинуться на Дальний Восток, чтобы оттуда отплыть в Европу, с ними едут секретари YMCA. На всем протяжении Транссиба почти в каждом чехословацком эшелоне есть специальный вагон YMCA. Это и клуб, и столовая, и место для лекций, где постоянно идет контакт с секретарями.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Но конфликт с Советской властью начался, когда чехословаки отказались разоружиться.



Елизавета ПАШКОВА. Да, но нужно учесть, что к концу апреля 1918 года, еще до приказа о полном разоружении, многие эшелоны, отправленные из Пензы, уже достигли Дальнего Востока. И по договоренности с союзниками по Антанте чехословаки должны были партиями отплывать через океан и возвращаться в Европу.



Но почему-то союзники не спешили вывезти чехословаков из Владивостока. Напротив, там их ждали "Дома YMCA", где чехословаки, уже прибывшие во Владивосток, снова оказываются под плотным контролем секретарей. Для чехословаков открываются классы английского и французского языков, библиотеки, читальные залы, чайные, кафе-кондитерские, организовываются спортивные игры, концерты и другие развлечения.



Для осуществления своих программ во Владивостоке секретари YMCA наняли на работу около тысячи человек. В отчете секретарь YMCA Эдвард Хилд отмечал, что чехословаки "горячо приветствуют программу Ассоциации". И так - почти на всем протяжении Транссиба.



Вскоре чехословаки встали на путь свержения Советской власти. К концу мая несколько городов вдоль Транссиба уже находились под контролем чехословаков.



8 июня в Самаре образовалось первое антибольшевистское правительство - Комитет членов Учредительного собрания (Комуч). Все, что было до этого антисоветского, не было связано с формированием правительства, которое претендовало бы на всероссийскую власть. Любопытный факт: в Самаре оказывается всего пять членов бывшего Учредительного собрания и столько же секретарей YMCA. И чехословаки.



Член Комуча эсер Климушкин, выступая вскоре после создания правительства Комуча на съезде членов Учредительного собрания, признавался, что никакой поддержки у них в Самаре не было. Ни среди рабочих, ни среди просто жителей, которые были уверены в Советской власти, державшейся уже более полугода. Но, тем не менее, эти пять человек, которые сами себя считали отчасти безумцами, под жестким нажимом чехов и на их штыках создают этот Комитет членов Учредительного собрания, который провозглашает себя всероссийской властью.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Пишут, что резкое и полное разоружение Чехословацкого корпуса - это требование Троцкого, притом что Сталин хотел смягчить этот вопрос.



Елизавета ПАШКОВА. С Троцким - сложная ситуация. Известно, что с ним постоянно имел контакты полковник Робинс, представитель не YMCA, но тесно связанной с ней организации - американского Красного Креста. Визиты Робинса в Петрограде к Троцкому вплоть до заключения Брестского мира и даже несколько позже - это факт. И странная позиция "ни мира, ни войны", которую Троцкий занимал очень долго, - до тех пор, пока Ленин не предъявил ультиматум, чтобы немедленно подписать Брестский мир, даже на тех условиях, которые ухудшали ситуацию, - опять же факт. Позиция Робинса также известна: постараться удержать Россию в войне против Германии любыми способами. Нельзя сказать, что одно - следствие из другого, но, во всяком случае, переплетение этих событий играло определенную роль.



Андрей ФЕФЕЛОВ. А что дальше стало с секретарями YMCA?



Елизавета ПАШКОВА. Они продолжают находиться во всех ключевых точках, в том числе в Екатеринбурге, Иркутске, Омске, Челябинске. Вагоны и "Дома YMCA" разбросаны по всему Транссибу, чехи просто обожают своих секретарей, и секретари благожелательно смотрят на чехов, считая их, в отличие от русских, цивилизованными людьми. Они ожидали, что чехословаки будут "бороться за демократию" и в будущем независимая Чехословакия станет опорой для YMCA. Так и получилось: в дальнейшем структуры Ассоциации, направленные на русских эмигрантов, будут базироваться в Праге. Именно там в 1921 году будет основано знаменитое русскоязычное издательство "YMCA-Пресс", которое впоследствии будет издавать Солженицына и др.



Кстати, совсем недавно в Чехии воссоздали эшелон, в котором по Транссибу ехал Чехословацкий корпус. Скрупулезные чешские историки реконструировали и вагон YMCA, и сегодня можно посмотреть, как это выглядело.



А тогда, в ноябре 1918 года, Верховным правителем стал Колчак. Вскоре в его штаб в Омске был введен представитель YMCA. Многие сегодня считают Колчака носителем "белой православной идеи". А как с этим сочетается присутствие в войсках Колчака и Эдварда Хилда, и множества других секретарей YMCA - организации абсолютно не православной? Причем секретари в войсках Колчака носили униформу YMCA и открыто вели свою работу.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Сталин в одном из своих трудов написал: "Так называемая Гражданская война". Меня поразила эта формулировка, но с учетом интервенции и колоссального влияния на белые армии иностранных спецслужб, такая формулировка верна.



Елизавета ПАШКОВА. А чьи это спецслужбы? Ведь YMCA - действительно международная организация, хотя большинство в ней - американцы.



Между прочим, не всегда YMCA действовала в строгом соответствии с курсом Вудро Вильсона. И это несмотря на то, что генеральный секретарь YMCA Джон Мотт непосредственно докладывал президенту США обо всех событиях и держал с ним постоянную связь.



Серьезные разногласия были и между главой миссии Красного Креста в России Уильямом Томсоном, который был одновременно главой Нью-Йоркского Федерального банка, одного из 12 банков, которые представляют собой Федеральную резервную систему США, и американским послом в России Дэвидом Фрэнсисом. Чьей службой является американский Красный Крест? Кому он подчиняется?



Андрей ФЕФЕЛОВ. И сейчас в США существует избранный президент Трамп, и против него - мощные структуры. Кто-то это называет внутригражданским конфликтом в США, но здесь, на мой взгляд, присутствует феномен "тайной власти", которая действует через прессу, через компромат, через способы неформального давления. И эта власть пыталась тогда Россию просто-напросто оккупировать.



Елизавета ПАШКОВА. Да, к примеру, тот же Томсон, будучи главой миссии Красного Креста, летом и осенью 1917 года скупил в России огромное количество газет, а некоторые создал с нуля. Он контактировал со всеми антибольшевистскими силами, вплоть до "бабушки русской революции" Брешко-Брешковской. И его усилия не были напрямую координированы с руководством США. Тот же посол Фрэнсис считал, что не нужно больше тратить бюджетные деньги США в России, ведь и так все хорошо, уже весь Петроград завален гуманитарной помощью.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Гуманитарная помощь - как знакомо!



Елизавета ПАШКОВА. Действительно, банки сгущенки с надписью "Свободная Америка - свободной России" летом 1917 года были главным символом поддержки правительства Керенского. В раздаче этой гуманитарной помощи участвовали и секретари YMCA, и сотрудники американского Красного Креста. Кстати, они и потом будут работать вместе, обслуживая белое движение и интервенцию.



И это естественно, ведь когда идет военный конфликт, то помимо идеологической обработки, которую осуществляли секретари YMCA, нужно еще помогать раненым, больным. И в одном эшелоне шли вагоны с медикаментами, с оружием, с сосисками и шоколадом.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Без "печенек" ничего не бывает.



Елизавета ПАШКОВА. Еще надо сказать, что секретари YMCA всегда очень внимательно относились к детям. Работая в лагерях для военнопленных, и даже по ту сторону, на территории Австро-Венгрии и Германии, они старались отделить детей, которые попадали в плен по разным причинам. Для них создавали школы, соответствующие учебники, и что любопытно, особое внимание уделялось детям нерусских национальностей. Кстати, этим и немцы занимались, они тоже старались среди военнопленных найти подданных Российской империи разных национальностей. Но YMCA делала это в больших объемах, поскольку она владела типографиями в Женеве и Берне, которые печатали литературу для детей, и распространяла ее по лагерям совершенно беспрепятственно. И это делалось еще до Февральских событий, до того, как Ассоциация попала под патронаж Временного правительства.



Если вернуться к чехословакам, к их движению на Дальний Восток, то ведь было и обратное движение: даже тех чехов, которые доехали до Владивостока (а это почти треть Чехословацкого корпуса, более 15 тысяч человек), убедили снова двинуться на запад - воевать с Красной Армией. В отчетах секретари YMCA не скрывают своего влияния на решение чехов поехать назад, чтобы отвоевать Москву и Петроград и вернуться в Чехословакию через западную границу России.



Но когда действительно была провозглашена независимая Чехословакия, чехи, независимо от всей этой обработки, стали задумываться: почему мы здесь, почему мы до сих пор в Сибири?



Андрей ФЕФЕЛОВ. Пора домой!



Елизавета ПАШКОВА. Тем более, что они несли большие потери. И не только в боях: и в армии (причем с обеих сторон), и среди мирного населения свирепствовал тогда сыпной тиф. И чехословаки не хотели больше умирать от тифа и от пуль Красной Армии, которая все больше и больше теснила сибирские белые армии. Они начали выражать недовольство, и тогда в войсках Колчака чехов перевели на вспомогательные работы: починку железных дорог, подвижного состава, охрану и т. п.



Тем не менее, и тут секретари YMCA были рядом, но при этом развернули активную работу среди белых. Некоторые командиры подразделений армии Колчака сами просили открыть в местах их постоянной дислокации "Дома YMCA". Это очень интересный момент в развитии белой идеи, и было бы неплохо, если бы современные историки, занимающиеся белым движением, все-таки посмотрели на эту сторону и как-то ее оценили с точки зрения своей идеологической составляющей.



Андрей ФЕФЕЛОВ. И снова возникает вопрос: с чьим субъектом мы имеем дело? Под чьим влиянием находилась эта организация? Под влиянием правительства США или спецслужб тех или иных стран, например, Британской империи? У британцев многовековая культура "мягкой силы" воздействия на людей. Огромное количество усилий сейчас и тогда тратилось на пропаганду: создание определенного общественного мнения, создание образов, - то, чем Россия занималась, конечно, особенно в советский сталинский период, но в другие периоды как-то особенно не задумывалась об этом: ну, живем и живем… А образы попадали под действие враждебных сил. Так называемые наши партнеры торгуют этими образами, навязывают их и побеждают, поскольку победы и поражения происходят в первую очередь в головах.



Елизавета ПАШКОВА. Образы, конечно, играли очень большую роль, поскольку YMCA всегда была с мощным оборудованием для кинопоказов. Еще не было тогда Голливуда, но создавались, тем не менее, фильмы; и солдатам (и "союзникам"-интервентам, и белым) показывали комедии, мелодрамы и детективы. Казалось бы, начало XX века, но кинопоказ в "Домах YMCA" - это один из столпов работы Ассоциации.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Кстати, на оккупированных Третьим рейхом территориях был список для обязательного показа местному населению продукции киностудий Германии. И помимо пропагандистских фильмов или фильмов художественных, но с явно пропагандистским уклоном: допустим, местный житель, украинец, борется с комиссаром злобным, - были, казалось бы, идеологически нейтральные фильмы, обычные мелодрамы. Но в них на заднем плане показана Германия в виде райского места: чистейшие улицы, улыбающиеся люди и т. п. Это создание образа прекрасного, абсолютно незамутненного Запада. И они это продолжали делать после войны, только уже не Третий рейх, а Голливуд. На это поймали и советских граждан, которые не вышли защищать Советский Союз в 1991 году, поскольку эти образы проникли в сознание, обесточили людей и не позволили им бороться за себя, за свое будущее, за будущее детей.



Елизавета ПАШКОВА. Да, но в те годы, несмотря на такую оснащенность, секретарям YMCA все же пришлось покинуть Россию, хотя некоторые из них смогли удержаться на Дальнем Востоке до 1923 года. Потерпев поражение на территории Советского Союза, руководители YMCA были вынуждены искать другие пути воздействия, и они сосредоточили свои усилия на русской эмиграции.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Тем не менее, внутри СССР борьба продолжалась, и процессы 1930-х гг. тому подтверждение.



Елизавета ПАШКОВА. Связи, конечно, оставались. Те же самые секретари YMCA будут пытаться снова проникнуть в Советскую Россию под видом помощи голодающим и т. п. Но с этим будет вестись достаточно жесткая борьба, за что они, конечно, явно не испытывают никакой благодарности к советским органам власти тех времен.



Андрей ФЕФЕЛОВ. У нашей власти сегодня много огрехов, поскольку эта система возникла в 1991 году. Ее социально-экономический уклад враждебен русской жизни, русскому развитию, но, тем не менее, некоторые шаги вызывают во мне чувство ликования. Например, когда был принят закон об НКО: неправительственные организации, которые финансировались из-за рубежа, были названы "иностранными агентами". И эта работа на уровне филологии, на уровне языка - самая важная, потому что она снимает маски, вызывая дикий вопль возмущения у либералов. И мы видим, что это действительно иностранные агенты, которые под видом помощи или через реальную помощь влияют и создают свои параполитические структуры здесь, на территории России, стараясь опять расколоть наше общество. Источник - Завтра

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