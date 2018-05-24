Министерство культуры Кыргызстана зарастает травой

00:02 26.05.2018 Пользователь социальной сети Facebook Тыныстан Асыпбеков пристыдил министра культуры за то, что ведомство зарастает травой.



Он опубликовал фотографии.



"Это здание Министерства культуры, информации и туризма, левое крыло лицевой части здания. Неужели нельзя сделать косметический ремонт и скосить траву? Не стыдно министру культуры? И это министерство находится в самом центре города. Ладно с ремонтом, траву уберите", - написал Тыныстан Асыпбеков.



К слову отметим, что это одно из первых административных зданий города Фрунзе.



Здание Совнаркома построили в 1928 году по проекту известного архитектора Андрея Зенкова.



Юлия КОСТЕНКО Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527282120

Новости Казахстана

