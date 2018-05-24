|Министерство культуры Кыргызстана зарастает травой
00:02 26.05.2018
Пользователь социальной сети Facebook Тыныстан Асыпбеков пристыдил министра культуры за то, что ведомство зарастает травой.
Он опубликовал фотографии.
"Это здание Министерства культуры, информации и туризма, левое крыло лицевой части здания. Неужели нельзя сделать косметический ремонт и скосить траву? Не стыдно министру культуры? И это министерство находится в самом центре города. Ладно с ремонтом, траву уберите", - написал Тыныстан Асыпбеков.
К слову отметим, что это одно из первых административных зданий города Фрунзе.
Здание Совнаркома построили в 1928 году по проекту известного архитектора Андрея Зенкова.
Юлия КОСТЕНКО