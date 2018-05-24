Только 1% от общего поголовья скота в Кыргызстане является племенным, - Кырминсельхоз

00:00 26.05.2018 Только 1% от общего поголовья скота в Кыргызстане являются племенными экземплярами - минсельхоз



Только 1% от общего поголовья скота в Кыргызстане являются племенными экземплярами. Об этом КирТАГ сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации в пятницу.



"В Кыргызстане ежегодно растет количество поголовья сельскохозяйственных животных, но в структуре общего поголовья племенные экземпляры составляют всего 1%", - сообщают в ведомстве.



Как отмечают в ведомстве, в стране 1 млн 575,4 тыс. голов крупнорогатого скота, но количество племенных коров и быков по республике доходит всего до 10,3 тыс. голов, лошадей 481,3 тыс. голов, из них лишь 3 тыс. 337 - племенные, количество голов племенных овец достигает 49 тыс.814 голов, тогда как общее стадо по республике составляет около 6 млн голов.



В республике имеются 140 племенных хозяйств по разведению всех видов сельхоз животных. Из них 36 занимаются разведением крупного рогатого скота, 62 – овец, 5 –коз, 38 – разведением лошадей.



Альбина Метерова. Источник - kyrtag.kg

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