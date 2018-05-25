Кирпремьер Абылгазиев поручил срочно устранить очереди на границе с Узбекистаном

23:32 25.05.2018 Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился в оперативном порядке решить вопрос с очередями на контрольно-пропускном пункте "Достук" на границе с Узбекистаном. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



На рабочем совещании в пятницу, 25 мая, Абылгазиев сообщил о многочисленных жалобах со стороны общественности на большие очереди на пропускных пунктах госграницы, в частности на пункте "Достук" в Ошской области.



Председатель Госпогранслужбы Уларбек Шаршеев рассказал, что очереди связаны с большим количеством желающих пересечь киргизско-узбекскую границу. По его данным, через "Достук" ежесуточно проходит около 12 тысяч человек, хотя пропускная способность пункта не превышает 8 тысяч. Он также отметил, что количество людей увеличивается во вторник и субботу - дни оптовой торговли на рынках Киргизии.



По словам Шаршеева, на "Достуке" число кабин паспортного контроля довели до четырнадцати, однако премьер счел это недостаточным и поручил в оперативном порядке увеличить личный состав пропускного пункта и решить необходимые вопросы с финансированием.



Абылгазиев распорядился создать "максимально комфортные" условия прохождения границы для граждан Киргизии и иностранцев. Он подчеркнул, что люди не должны испытывать какие-либо неудобства.



Видеозапись о сложной ситуации на переходе "Дустук" "Фергана" опубликовала 22 мая. Очевидец событий прислал съемку, на которой видно давку при переходе людей через ворота КПП. По его словам, в этот день на "Достук" приезжала скорая помощь. Те, кто переходит границу, рассказывают, что киргизские пограничники создают очереди искусственно, чтобы потом проводить желающих за плату быстрее.



В основном люди, переходящие границу в пункте "Достук" - это узбекистанцы, живущие в приграничной Анжижанской области Узбекистана, которые ездят в Киргизию на вещевой рынок Карасуу. Ситуация с очередями на границе сохраняется уже около месяца.

25.05.2018 Источник - fergananews.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527280320

Новости Казахстана

