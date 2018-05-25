Кахрамон Акмалов - брат арестованного экс-зампреда ЦБ Узбекистана лишился должности вице-премьера

23:17 25.05.2018 Вице-премьер Узбекистана Кахрамон Акмалов, курировавший в правительстве вопросы образования, здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, отправлен в отставку. Об этом написала правительственная газета "Народное слово" со ссылкой на свои источники в кабмине. В свою очередь, источник "Газеты.Uz" сообщил, что Акмалов освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу". Какую именно, не уточняется. Фамилия уволенного уже исчезла из списка вице-премьеров на сайте правительства, пост, который он занимал, остается вакантным.



Кахрамон Акмалов стал вице-премьером в ноябре прошлого года. До этого он работал зампредседателя Счетной палаты. Его родного брата Алишера Акмалова, до февраля этого года занимавшего должность зампредседателя Центробанка, считали "серым кардиналом" банковской системы Узбекистана и одним из самых могущественных людей республики. По данным источников "Ферганы", Акмалов, по сути, представлял в ЦБ Службу национальной безопасности (преобразованную в марте 2018 года в Службу госбезопасности), ему покровительствовал бывший главный чекист страны Рустам Иноятов.



В марте этого года стало известно об аресте Алишера Акмалова. По одним данным, бывшего чиновника задержали в ходе рейда, связанного с делом бывшего Генпрокурора Рашита (Рашида) Кадырова, по другим – в отношении него было отдельное расследование. Бывшего зампреда ЦБ обвинили в мошенничестве, сообщалось, что в его деле фигурировал "иск на $3 млн" (по неофициальным оценкам, состояние Алишера Акмалова на момент ареста составляло $400-500 млн).

25.05.2018 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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