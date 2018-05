Дивный дурень. Трамп опять передумал и готов к встрече с Ким Чен Ыном

22:12 25.05.2018 Дональд Трамп допустил, что встреча с Ким Чен Ыном все же может пройти 12 июня



Президент США Дональд Трамп на следующий день после объявления об отмене встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил во время общения с журналистами в Белом доме, что саммит все же может пройти 12 июня, как и планировалось изначально. "Посмотрим. Мы сейчас ведем переговоры. Встреча может пройти даже 12-го. Мы хотели бы, чтобы это произошло",- сказал он.



President Trump on whether a meeting with North Korea is still possible: "We’re going to see what happens. We’re talking to them now… They very much want to do it. We’d like to do it. We’re gonna see what happens." https://t.co/GGxksIYKok pic.twitter.com/7QGr4MjFkq

- CNN (@CNN) May 25, 2018

Вчера американский президент объяснил отмену саммита "открытой враждебностью" риторики КНДР. При этом он дал понять, что встреча все же может состояться в будущем. Впоследствии стало известно, что КНДР по-прежнему заинтересована в проведении переговоров с США. Источник - kommersant.ru

