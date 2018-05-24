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Одно свиное отбивное... РосОлигархи Авен и Фридман выступили в США с нападками на Россию
22:06 25.05.2018

Олигархи: маски сброшены

Российские магнаты выступили в США с нападками на Россию

Как сообщают СМИ, миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, совладельцы "Альфа-Групп", на закрытой дискуссии в Атлантическом совете в Вашингтоне выступили с резкими заявлениями в адрес нынешней власти России. Они озвучили свои крайне негативные оценки и прогнозы в отношении российской экономики и заявили, что даже высокие цены на нефть не спасут страну. Причина, по их мнению, – в необратимых структурных изменениях, утечке мозгов, и "недальновидности Владимира Путина".

Авен и Фридман раскритиковали блокировку мессенджера Телеграмм, назвав это "трагедией для России" и неправильным сигналом со стороны власти. Они старались не говорить о санкциях, но когда их все же настойчиво об этом спросили, сказали, что все их боятся и поведали об ужасной ситуации, в которой оказался Виктор Вексельберг, попавший под санкции.

У присутствовавших на этой встрече сложилось впечатление, отмечает издание "Русский монитор", что в данной ситуации олигархи прежде всего озабочены собственным положением. Источник подчеркнул, что в ходе встречи банкиры даже коснулись темы своего "еврейства", посетовав, что мол, "мы всю жизнь были евреями, нас дискриминировали как евреев, и вот на старости лет нас дискриминируют уже как русских".

Как сообщается, на этой "тайной вечере" в Атлантическом совете присутствовали чиновник Минфина США, член Совета по национальной безопасности Белого дома и лоббисты. Авена и Фридмана на этот ужин пригласил эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд, соавтор доклада, подготовленного для администрации США в ноябре прошлого года. Доклад предлагал критерии определения лиц, входящих в ближний круг Владимира Путина, и в том числе, олигархов, чтобы затем наложить на них санкции.

Было очевидно, что негативно отзываясь о нынешних властях России, владельцы "Альфа-Групп" изо всех сил старались понравиться американцам, как видно, опасаясь за свое имущество и активы за рубежом.

Из фарцовщиков в банкиры

Однако, если присмотреться к их биографиям, то обоим грех жаловаться на свою судьбу в России. Оба родились в СССР во вполне благополучных семьях. Отец Фридмана – инженер, лауреат Государственной премии СССР (в составе коллектива авторов) за разработку систем опознавания для военной авиации. Михаил окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС). Однако сталью и сплавами не слишком интересовался. По информации журнала "Профиль", на третьем курсе Фридман организовал неформальный молодежный клуб "Земляничная поляна", где проводились дискотеки, выступали артисты и барды. Фридман лично вручал музыкантам приличные по тем временам гонорары по 20–30 рублей. Как свидетельствует либеральная "Википедия", в это время он был "фарцовщиком".

После окончания института в 1986–1988 годах работал инженером-конструктором завода "Электросталь", но когда стал рушиться СССР, ударился в бизнес. Организовал кооператив "Курьер", специализировавшийся на мытье окон. Затем создал и возглавил компанию "Альфа-Фото", занимавшуюся продажами фотоматериалов, компьютеров и копировального оборудования, а потом основал советско-швейцарское совместное предприятие "Альфа-Эко", занимавшееся экспортом нефти и металлургической продукции, на основе которого впоследствии была создана "Альфа-Групп". В 1991 году возглавил Совет директоров "Альфа-банка". В январе 1996 года выступил одним из учредителей Российского еврейского конгресса, став его вице-президентом и главой комитета по культуре.

Журнал "Форбс" в 2015 году оценивал состояние Фридмана в $14,6 млрд (68-е место в мире). В том же году в списке 200 богатейших бизнесменов России, составленном российской версией журнала "Форбс", Фридман занял 2-е место.

Семья Петра Авена, который с июня 2011 года является председателем совета директоров банковской группы "Альфа-банк", в СССР тоже преуспевала. Его отец – профессор, член-корреспондент АН СССР, специалист в области вычислительной техники, наполовину латыш, наполовину русский. А дед банкира был латышским стрелком. Петр окончил московскую физико-математическую школу № 2. А в 1977 году – экономический факультет МГУ, затем получил ученую степень кандидата экономических наук. Работал в Институте системных исследований ГКНТ и АН СССР научным сотрудником, сидел в одной комнате с Егором Гайдаром. В результате вскоре его стали двигать по линии иностранных связей. Работал в Австрии научным сотрудником Международного института прикладного системного анализа, одновременно будучи советником Министерства иностранных дел СССР. После чего начал успешную политическую карьеру: заместитель министра иностранных дел РСФСР, затем председатель Комитета внешнеэкономических связей РСФСР – первый заместитель министра иностранных дел РСФСР, министр внешних экономических связей в правительстве Ельцина – Гайдара и представитель президента России по связям с индустриально развитыми странами.

Свое отношение к России он обозначил в 2008 году, написав для журнала "Русский пионер" отрицательную рецензию на роман писателя Захара Прилепина "Санькя", вызвавшую бурную общественную дискуссию. В своей рецензии он буквально разгромил роман, заявив, что проблема России не в том, что власти плохие, а в том, что русский народ ленив. Прилепина и его героев Авен назвал неудачниками, "лузерами", которые ничего не могут, не способны "делать дела" и поэтому идут в политику и на баррикады.

По версии журнала "Форбс" его личное состояние оценивалось в $3,6 млрд.

И вот сегодня эти два крупнейших бизнесмена, построив свое благополучие и сказочно разбогатев в России, в США, которые ведут против нас экономическую войну, по сути дела в этой войне оказались по другую сторону баррикад.

Быть может, выступая в закрытом клубе, они надеялись, что их нападки на Россию не станут достоянием общественности?

Как они выкручиваются

Любопытно в этой связи, как отреагировали на вашингтонские откровения олигархов российские либералы. Некоторые даже стали называть Фридмана и Авена "тайными эмиссарами Кремля", которых будто бы послали в Вашингтон, умоляя снять санкции. Но куда точнее подоплеку странного визита раскрывает штатный обозреватель "Эха Москвы" Юлия Латынина, которая разразилась по этому поводу большой статьей. "Признаться, – пишет она, – когда я услышала о выступлении Фридмана и Авена, я захотела на него попасть, но получила от организаторов вежливый отлуп: на это выступление, ответили мне, приглашены только американцы, – есть и такой формат, закрытые выступления".

"Российский бизнес, – комментирует Латынина эскападу Фридмана и Авена, – оказался заложниками Кремля, и за лоббизм своих интересов в США сейчас могут по головке не погладить: естественно, экспертам любопытно посмотреть, как Фридман и Авен в этой ситуации будут выкручиваться. Боятся ли владельцы "Альфа-груп" попасть под новый раунд санкций, который уже не за горами? Конечно".

Но тут же она с иронией добавляет, ссылаясь на некого американского собеседника, который поведал, как американцы поступают с такими просителями: "Мы делаем так: мы заводим 100 человек в комнату и трех из них расстреливаем. После этого мы спрашиваем остальных 97: ну, не хотите поговорить?".

"Вот Фридман и Авен захотели поговорить, – издевается Латынина. – Никакими эмиссарами Кремля они при этом не являлись – разве что в самом широком смысле слова. Ничего особо фантастического они не сказали. Если я правильно понимаю, они пытались убедить своих собеседников, что санкции окончательно превращают Россию в Северную Корею и поэтому контрпродуктивны".

Конечно, понятно, почему доморощенные олигархи, обогатившиеся в развальные 90-е, засуетились. До этого им удавалось довольно удобно сидеть сразу на двух стульях: получать баснословные дивиденды в России и, одновременно, с комфортом устраиваться на Западе, перекачивая туда капиталы и скупая недвижимость.

Но вот Запад начал на Россию фронтальное наступление, и они в ужасе запаниковали.

Ринулись в Вашингтон, где, надеясь спасти себя, стали поливать грязью Россию и ее руководство. И эти люди – опора российского бизнеса?

Андрей Соколов

24.05.2018

Источник - stoletie.ru
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