 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Майк Помпео обещает раздавить Иран. Не треснет? - Н.Бобкин
22:02 25.05.2018

И предлагает, что США поддержат Тегеран в обмен на его капитуляцию

21 мая для своего первого публичного выступления в качестве государственного секретаря Майк Помпео выбрал Фонд Наследия (Heritage Foundation) – один из ведущих исследовательских центров США, занимающийся проблемами национальной безопасности. Последний раз Помпео выступал здесь в 2015 году, будучи конгрессменом, с докладом "Путь вперед: альтернатива ошибочному ядерному курсу Ирана". И на этот раз главной темой его речи стал Иран. Когда Помпео в начале выступления заметил, что спустя три года он не может "говорить ни о чем другом, кроме того, о чем мы говорим сегодня", у присутствующих это вызвало смех. Хотя скорее это должно вызывать тревогу.

После объявленного 8 мая президентом Трампом прекращения участия Соединенных Штатов в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), известном также как ядерная сделка, госсекретарь США, по сути, предъявил Ирану ультиматум. Представив длинный список жалоб на Иран и пообещав выработать другое ядерное соглашение, Помпео изложил, как США хотят достичь этого без поддержки европейских союзников, России и Китая.

Во-первых, Вашингтон намерен использовать беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. Во-вторых, Государственный департамент планирует сотрудничать с министерством обороны и региональными союзниками "в целях сдерживания иранской агрессии". В-третьих, американское руководство объявляет о стремлении к смене государственного устройства Ирана, о чем Помпео говорил подробно, не стесняясь быть обвиненным во вмешательстве во внутренние дела другого государства.

Вашингтон не устраивает то, что в следующем году исполняется 40 лет со времени провозглашения Исламской Республики, выдерживающей на Ближнем Востоке независимый политический курс. Помпео бесцеремонно напомнил, что верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, занимающий это положение с 1989 года, "не будет жить вечно", а иранский народ не будет всегда придерживаться "жестких правил тиранов". Слова "настало время перемен" из уст госсекретаря США прозвучали призывом к насилию. Упоминанием об иранцах как "древней и гордой нации" Помпео прикрыл противопоставление иранского общества правительству. В обмен на серьезные изменения в Иране он пообещал положить конец санкциям США против Тегерана, восстановить дипломатические и торговые отношения, поддержать модернизацию иранской экономики и одобрить интеграцию Ирана в международную экономическую систему, но за все это Исламская Республика должна заплатить капитуляцией перед Вашингтоном.

Всплеск антииранской активности США связан в том числе с недавними кадровыми перестановками в окружении Трампа, уволившего госсекретаря Рекса Тиллерсона и советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, которые считали, что Америка должна придерживаться ядерного соглашения с Ираном. Пришедшие им на смену Майк Помпео и Джон Болтон – давние противники СВПД. Министр обороны Джеймс Мэттис, хотя публично и согласился с решением Трампа, но предупредил об опасности односторонних действий Белого дома против Ирана без поддержки европейских союзников.

Европа своего отрицательного отношения к решению американского президента о выходе из СВПД не скрывает. Несогласие европейцев с Трампом подтвердил саммит ЕС 17 мая в Софии. Председатель Европейского совета Дональд Туск, подводя итоги саммита, заявил, что ЕС останется в ядерном соглашении с Ираном до тех пор, пока Тегеран полностью привержен соблюдению СВПД. Европейская комиссия восстановила с 18 мая действие закона, позволяющего европейским компаниям не соблюдать санкции США против Ирана и не признавать судебные решения, обеспечивающие соблюдение американских санкций. Речь идет о "блокирующем законе" 1996 года, когда администрация Билла Клинтона, уступив Европе, отказалась от санкций, направленных на ограничение иностранных инвестиций в Иран, Ливию и на Кубу. Предложения Еврокомиссии предусматривают также сохранение жизнеспособности нефтегазовой промышленности Ирана, разрешение Европейскому инвестиционному банку содействовать инвестициям в Иран и защиту европейских компаний, которые ведут бизнес в Иране.

И поскольку "европейские друзья" Америки новую стратегию Белого дома в отношении ИРИ не поддерживают, остается вопрос: насколько Европа сумеет быть независимой, стремясь к сохранению СВПД?

Что касается реакции Тегерана, то в ней обращается внимание на ту часть речи Помпео, где американский госсекретарь говорит о планах воздействия на внутриполитическую ситуацию в Иране. Верховный лидер ИРИ аятолла Хаменеи назвал обещанную Америкой поддержку иранскому народу "большой ложью, имеющей политические причины". Оказывая экономическое давление на Иран, США стремятся уничтожить Исламскую Республику и настроить иранцев против системы, заявил Верховный лидер. Он подтвердил актуальность распространенного в иранском обществе лозунга "Смерть Америке" и призвал иранцев объединиться во имя более эффективного использования экономических возможностей своей страны.

США не являются для Ирана важным торговым партнером или важным источником инвестиций, поэтому критического влияния на иранскую экономику американские санкции не окажут. Проблема Ирана – в так называемых вторичных санкциях, в невозможности для неамериканских компаний получить доступ на рынки США или использовать банковскую систему США, если они ведут бизнес с Ираном. Полный набор санкций против Ирана может быть введен до 6 августа и будет сохраняться, по словам Помпео, до тех пор, пока Америка не достигнет своих целей.

Николай БОБКИН | 24.05.2018

Источник - Фонд стратегической культуры
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