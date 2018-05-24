Малайзийский Boeing спикировал на Кремль

21:53 25.05.2018 Запад собирается судить РФ за причастность к катастрофе



Андрей Полунин

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Николай Топорнин



Нидерланды и Австралия уверены в причастности России к крушению Boeing 777 в небе над Донбассом. Об этом в пятницу, 25 мая, заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, опираясь на предварительные выводы Совместной следственной группы (ССГ).



"Россия ответственна за поставку ЗРК „Бук", который использовался для того, чтобы сбить MH17. Возможный следующий шаг - передача дела в международный суд или организацию для вынесения решения", - говорится в заявлении голландского кабинета министров.



Со своей стороны, министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп в интервью телеканалу ABC подчеркнула, что "РФ должна дать ответ на вопрос: каким образом современное ракетное оружие было перевезено с территории России в Восточную Украину, применено для уничтожения гражданского самолета, что привело к гибели 298 человек, после чего немедленно возвращено обратно в Россию". Бишоп считает, что Москва должна выплатить компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе. Такого же мнение придерживаются в МИД Нидерландов.



К атаке подключилась и Америка. В Госдепартаменте США заверили, что "полностью доверяют выводам ССГ, представленным генпрокурором Нидерландов". "Мы напоминаем о требовании Совета Безопасности ООН о том, чтобы виновные были привлечены к ответственности, и чтобы все государства в полной мере сотрудничали в установлении виновных. Пришло время для России прояснить ее роль в этом выстреле", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.



Москва на эти выпады отреагировала предсказуемо резко. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, ситуация "очень напоминает ""дело Скрипалей""". "Складывается ощущение дежавю, если наши партнеры решили и в этом случае, когда речь идет о гибели сотен людей, спекулировать на этом ради достижения своих политических целей, оставляю это на их совести", - отметил Лавров в разговоре в кулуарах ПМЭФ.



Со своей стороны, Минобороны России обвинило следствие по Boeing в замалчивании информации о дате и месте обнаружения двигателя от ракеты "Бук", а также данных о тех, кто передал его комиссии. По словам военных, серийный номер ракеты, которая может быть причастна к катастрофе, указывает, что ракета была произведена в 1986 году в СССР. Однако все они подлежат списанию и утилизации после 25-летней эксплуатации. Как отметили в военном ведомстве, к моменту развала СССР на Украине было около 20 дивизионов ЗРК "Бук", и с 1991 года туда не было поставлено ни одной новой ракеты.



Наконец, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не признает результаты расследования до тех пор, пока к нему не допустят российских специалистов. "Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии", - отметил глава российского государства.



Напомним: крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" произошло 17 июля 2014 года на территории Донецкой области. Самолет следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек. Международная комиссия по расследованию считает, что самолет был сбит с территории, подконтрольной ополченцам, с помощью ЗРК "Бук-М1", попавшего в Донбасс из России. Москва считает выводы международной комиссии предвзятыми. По данным российских радиолокационных комплексов, ракета из комплекса "Бук" была запущена из района населенного пункта Зарощенское, которое контролировалось в тот момент украинской армией.



Что стоит за новыми обвинениями, чем они грозят России?



- Все, что можно было "навесить" на Россию по этому трагичному инциденту, на нас "навесили" еще в 2014-м году: дополнительные санкции, осложнение политической обстановки, конфликтные дипломатические ситуации, - считает экс-директор информационного офиса Совета Европы, преподаватель кафедры европейского и конституционного права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. - Да, голландцы, австралийцы и примкнувшие к ним украинцы хотели бы установить виновных в этой трагедии, и потому проводили собственное расследование катастрофы. Но - без привлечения российских специалистов, и это принципиальный момент.



Я читал ту часть вердикта ССГ, которая опубликована в западных источниках. В ней много неубедительных фактов - показаний свидетелей, которые что-то видели, записи блоггеров, которые что-то засняли. С юридической точки зрения, все эти факты выглядят довольно скользкими.



"СП": - В какой "международный суд или организацию" намерены Нидерланды передать дело МН17, чтобы попытаться привлечь Россию к ответственности?



- С моей точки зрения, подать иск в какой-либо существующий суд сложно. Проблема в том, что международных судов с универсальной юрисдикцией раз-два и обчелся. Есть, например, суд ООН - но он такими вопросами не занимается. Есть ЕСПЧ - но и здесь подсудность МН17 также сомнительна.



Амстердам изначально хотел пойти по пути Гаагского трибунала по бывшей Югославии, который до сих пор рассматривает дела лиц, участвовавших в известных расправах над мирными жителями.



Но тогда нужно было бы, чтобы все задействованные в расследовании крушения Boeing 777 страны согласились с юрисдикцией этого трибунала. Россия, которую настойчиво пытаются обвинить к причастности к катастрофе, на такой шаг естественно не пошла.



Замечу, РФ не обвиняют непосредственно в пуске ракеты, который был совершен с территории Украины. Обвиняют Москву именно в поставке ЗРК "Бук-М1", который якобы был передан в руки ополченцев.



Все это, на мой взгляд, выглядит как юридический тупик.



"СП": - Сейчас Нидерланды и Австралия заявили, что Россия должна выплатить компенсации родственникам погибших пассажиров рейса МН17. Этого возможно добиться?



- Родственники погибших обращались за взысканием компенсации с России в голландские суды общей юрисдикции. Но такие суды не вправе принимать решения по Boeing. Они могут констатировать, что пассажиры МН17 погибли в результате трагического инцидента. Но принять решение, кто повинен и кого наказать - а именно это требуется установить - голландские суды не способны.



"СП": - Почему Лавров проводит параллель между "Боингом" и "делом Скрипаля"?



- Потому что в "деле Скрипаля" толком тоже ничего не доказали. Тем не менее, Россию обвинили во всех грехах, а потом серьезно наказали. Мы помним и массовую высылку российских дипломатов, и усиление санкционного режима, и нарастающий негативный фон вокруг нашей страны в марте-апреле.



Тем временем Скотленд-Ярд все еще проводит расследование, а Юлия Скрипаль, уже находящаяся в добром здравии, Россию в отравлении не обвиняет.



С Boeing 777 ситуация действительно очень похожая: доказательная база слабенькая, а выводы в сознании большинства политиков уже сделаны. В целом, Запада твердо убежден, что за всем происшедшим в небе над Донецком стоит Россия.



"СП": - Последствия для нас будут схожими с "делом Скрипаля", грубо говоря, США примут еще один пакет санкций?



- Не думаю. Расследование по МН17 длится уже три года, и каких-то новых итогов, основанных на новой доказательной базе, мы точно не увидим. Дело сбитого Boeing, можно сказать, на излете.



На мой взгляд, Россию по этому делу вряд ли будут судить, и вряд ли подвергнут новым санкциям. Другой вопрос, что дело Boeing позволяет поддерживать вокруг нашей страны негативный фон, и в глазах мировой общественности именно Россию предстает виновной стороной.



Есть и еще важный момент. Международная обстановка меняется: из-за проблем в отношениях между Евросоюзом и США, европейские страны пытаются сейчас договориться с Россией - прежде всего, по вопросу Ирана. В такой ситуации европейцам просто ни к месту будировать инцидент с рейсом МН17. Источник - СвободнаяПресса

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