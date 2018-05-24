Туйгунаалы Абдраимов назначен губернатором Чуйской области

18:05 25.05.2018 Туйгунаалы Абдраимов назначен губернатором Чуйской области. Об этом ИА "24.kg" сообщили в правительстве.



Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром.



Туйгунаалы Абраимову в октябре исполнится 60 лет. Он уроженец Чуйской области. По специальности хирург - в 1982 году закончил Кыргызский государственный медицинский институт. Трудовую деятельность начал слесарем в 1975 году.



Ранее занимал должности председателя ЦИК КР, главы ФОМС, посла Кыргызстана в Корее, был депутатом парламента. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - 24.kg

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