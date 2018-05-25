 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ОПЕК+ осушила запасы нефти. Нефтяные державы готовы поднять добычу
17:51 25.05.2018

Нефтедобывающие страны готовы на смягчение условия сделки ОПЕК+: уже в июне Саудовская Аравия, Россия и другие участники соглашения могут принять решение о повышении квот. По неофициальным данным, речь может идти о дополнительном объеме добычи в 1 млн баррелей в день. ОПЕК+ добилась результата, считают в Москве и Эр-Рияде: цены на нефть выросли, навес избыточных запасов нефти над рынком сведен к нулю. Сообщения о возможном пересмотре сделки уже привели к падению котировок нефти.

Участники сделки ОПЕК+ (страны картеля ОПЕК, Россия и ряд других нефтедобывающих стран) по сокращению добычи нефти готовы перейти к обсуждению постепенного "смягчения" условий соглашения. Как заявил на ПМЭФ-2018 министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, "в ближайшее время будет возможность освободить предложение". Снятие ограничений, по словам чиновника, будет постепенным процессом. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что если участники ОПЕК+ придут к мнению, что необходимо смягчить обязательства, то "наверное, это должно быть начиная с третьего квартала". По словам господина аль-Фалиха, коррекцию политики по сделке будут обсуждать в июне. "Вероятно, это будет иметь место уже во второй половине этого года",- сказал саудовский министр энергетики.

Сделка ОПЕК+ была заключена в конце 2016 года в Вене, ее действие началось с 2017 года. Тогда нефтедобывающие державы договорились о сокращении производства на 1,8 млн баррелей в день с уровня октября 2016 года. Доля российского сокращения - 300 тыс. баррелей в день. Сейчас соглашение действует до конца 2018 года. Халид аль-Фалих оценивал уровень выполнения сделки в марте в 149%, а генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в кулуарах ПМЭФ-2018 заметил, что в апреле уровень "намного выше, чем в марте".

Основной целью ОПЕК+ являлось подержание цен на нефть и снятие давления на рынок избыточных запасов. Сейчас участники соглашения сходятся в том, что цели достигнуты. Как заявил Александр Новак, "запасы год назад были выше средних пятилетних значений на 323 млн баррелей, сегодня - примерно на нуле, даже есть оценки, что минус 20 млн баррелей". "Российские компании также оценивают ситуацию, что мы движемся в сторону балансировки, что нужно оценивать по-новому существующую ситуацию на рынке",- отметил чиновник. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков поддержал намерение стран ОПЕК+ повысить квоты по добыче. "Абсолютно очевидно, что спрос продолжает расти, а сланцевые производители нефти не поспевают за ним",- сказал он "России 24".

Источники на рынке говорили о том, что объем смягчения условий ОПЕК+ может составлять около 1 млн баррелей добычи в сутки. Впрочем, пока участники сделки официально эту цифру не подтверждают. Александр Новак отмечает, что решений по объемам добычи пока нет, их будут обсуждать в том числе в Вене 22 июня. Днем ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро говорил Bloomberg: "В этом году мы должны увеличить добычу на 1 млн баррелей".

После заявлений министров на ПМЭФ-2018 о будущем подъеме квот на добычу нефти сырьевые котировки начали падать. На 14:32 мск июльские фьючерсы на Brent снижались на 2,31%, до $76,97 за баррель, на WTI - на 2,15%, до $69,19 за баррель, сообщало "РИА Новости".

Отдел бизнеса

25.05.2018,

Источник - kommersant.ru
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