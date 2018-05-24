Бишкек. Реконструкция Исторического музея. Закуплена мебель из Европы на 771 тысячу евро

16:08 25.05.2018 В Национальный исторический музей стулья, столы, а также мягкую мебель доставили из Европы. Об этом стало известно сегодня на выездном заседании парламентской фракции "Ата Мекен".



По данным подрядчика ОсОО "СМУ-3", мебель для фойе купили на сумму 271 тысяча 968 евро, для гардероба - 142 тысячи 569 евро, для входной зоны и кафе - 224 тысячи 56 евро и



для конференц-зала и кинозала на 132 тысячи 516 евро.



Ссылаясь друг на друга, ни руководство музея, ни Министерство культуры, информации и туризма, ни Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства не дают информацию о количестве мебели, на покупку которой потрачено 771 тысяча 109 евро (61 миллион 716 тысячи 400 сомов).



Жазгуль МАСАЛИЕВА Источник - 24.kg

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