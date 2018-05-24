В Казахстане десятки школьниц в платках не перейдут в следующие классы

15:12 25.05.2018 В Актюбинской области 22 ученицы, которых администрация школ не допустила к занятиям из-за "спора вокруг ношения платков", не будут переведены в следующие классы. Родители школьниц обращались с исками в районные и областные суды, однако иски остались без удовлетворения.



22 мая апелляционная коллегия Актюбинского областного суда, рассмотрев жалобу жителей города Шалкар Ербола Турганбаева и Нурбола Суиндикова, признала законными действия администрации школы, которая отказалась допускать учениц в платках, дочерей этих мужчин, к занятиям. Решение районного суда оставлено в силе. Заявители подали апелляционную жалобу, не согласившись с решением Шалкарского районного суда, которое было вынесено 14 февраля 2018 года.



В Актюбинской области, которую власти называют регионом с "самой сложной религиозной обстановкой", насчитывается десятки родителей, которые хотят, чтобы их дочери ходили в школу в платках. Они, ссылаясь на то, что свобода вероисповедания гарантируется Конституцией Казахстана, считают, что их дети имеют право одеваться в соответствии с канонами религии, которую они исповедуют. Между тем администрация школ считает, что школьники должны носить форму единого образца, утвержденную приказом министерства образования и науки.



Бывший судья Агысбек Тулегенов, который выступил на процессе представителем Ербола Турганбаева и Нурбола Суиндикова, говорит, что теперь они намерены обратиться в Верховный суд.











По данным управления по делам религий Актюбинской области, сейчас в области 22 школьницы не посещают занятия из-за "нарушения порядка ношения единой школьной формы". Двое из города Шалкар, остальные 20 – учащиеся школ города Актобе. В областном управлении образования сообщили, что дети не перейдут в следующие классы.



​По словам руководителя отдела областного департамента по контролю в сфере образования Жанат Мухамбеталиной, в этом году в регионе в связи со "спорами вокруг ношения платков" 19 родителей были привлечены к административной ответственности, их обязали выплатить штрафы. Источник - centralasian.org

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