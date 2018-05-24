Трамп: успешный путь в тупик, - А.Халдей

12:22 25.05.2018 Трамп: успешный путь в тупик



Успехи Трампа напоминают успехи Наполеона и Гитлера на начальном этапе их военных кампаний. И они так же содержат в себе будущую финальную катастрофу



В российском аналитическом сообществе обозначились две линии оценки действий Трампа: первая скептическая, вторая позитивная. К скептикам относятся те, кто недавно радовался приходу Трампа и считал его едва ли не нашим человеком в Белом Доме. Сейчас их радость сменилась иронией. К позитивистам относятся те, кто предупреждал о том, что Трамп - это огромная проблема для России, и эта проблема еще себя покажет. Они оценивают Трампа как эффективного президента.



Собственно, проблемой является не сам Трамп, а США в целом, ибо политический класс США видит успех своего государства в неуспехе всех прочих государств, и в первую очередь России. Такое отношение к России связано с военной, а не экономической составляющей российской политики. Так, израильский эксперт Яков Кедми считает, что Россия не может тягаться с США в сфере экономики и может полагаться только на военную силу. США последовательно выдавливают Россию из экономического пространства, в котором она сегодня существует, говорит Кедми. И противопоставить этому Россия может лишь военную угрозу. И делать это, по его мнению, придется, не сейчас, так через несколько лет.



Достаточно спорный тезис, учитывая общий баланс сил между НАТО и Россией, но посыл ясен - сражение на почве экономики, когда Россия вплелась в сеть кооперационных связей с компаниями Запада, ставит Россию в такое уязвимое положение, когда единственным чувствительным ответом является ход ва-банк и выход за рамки сложившегося экономического пространства. Однако военное пространство, в котором Россия скажется, выйдя из пространства экономической кооперации, для России невыгодно, это также не сулит быстрого и безусловного успеха. Лобового столкновения с НАТО и СССР, и Россия всегда стремились избежать. Потому единственно оптимальной стратегией и тактикой является гибридная война.



Перспективы этой гибридной войны оцениваются российской стороной относительно оценок действий Трампа как успешных или неуспешных. С течением времени по мере укрепления позиций Трампа все меньше веса у ироничных оценок действий нынешнего президента США и все больше веса у оценок серьезных и даже комплиментарных. В этом есть элемент истины, потому что Трамп продемонстрировал не только устойчивость к давлению, но и предъявил первые результаты своей политики. И эти результаты действительно показывают, что Америка начинает получать пользу от действий Трампа. Вот перечень приводимых экспертами достижений, который получен благодаря напористости и целеустремленности Трампа.



1. Трамп сумел запустить программу реиндустриализации США. Форд, Тойота и Мазда уже открывают в США новые заводы. Apple готовится вложить 70 млрд долларов в создание высокотехнологичных производств в США. Таможенные пошлины и квоты на импорт стали позволят металлургам США оживить свое производство. ЕС начал принимать дорогой американский сжиженный газ. В каждом международном турне Трампу удается добиться заказов на закупки продукции американского ВПК на десятки миллиардов долларов.



2. За один год правления Трампа уже создано около двух с половиной миллионов новых рабочих мест, из них 200 тысяч высокотехнологичных в обрабатывающей промышленности. Для сравнения - за первый год президентства Обамы Америка, наоборот, потеряла 4,3 млн рабочих мест. В производственном секторе при Трампе уровень безработицы впервые за всю историю США снизился до 2,6%.



Все это несомненные успехи Трампа, не замечать которые глупо для обозревателей и непрофессионально для исследователей. Это действительно есть, что бы кто ни говорил. Однако правы ли те аналитики, которые на основании этих выводов предлагают считать Трампа самым сильным президентом США за всю историю страны? Не торопливая ли это оценка? Ведь если принять ее за истину, то получится, что кроме военной угрозы России действительно нечего противопоставить политике США. А военная угроза без готовности ее исполнения является блефом, очень опасным для того, кто блефует. Ну, а как США не испугаются, что тогда? А то, что США не испугаются, можно сказать с уверенностью - это видно по принципам внешней политики, озвученным Трампом и реализуемым в практике. Вот эти принципы Трампа:



- Государство без границ - это не государство.



- Страна, которая не защищает благополучие у себя дома, не может защитить свои интересы за рубежом.



- Страна, которая не готова побеждать в войне, неспособна предотвратить войну.



- Страна, которая не гордится своей историей, не может быть уверена в своем будущем.



- Страна, которая не уверена в своих ценностях, не может собрать свою волю в кулак ради их защиты.



Трамп понимает реальные трудности и готов к ним. Он не позволяет себе и намека на шапкозакидательство: "Мы знаем, что успех Америки не является непреложным фактом. У нас сильные и упорные соперники, которые готовы вести длительную борьбу. Но к этому готовы и мы тоже".



Обратите внимание на третий тезис - о готовности побеждать как способности предотвратить войну. США будут принимать любой вызов от любой страны, и играть с этим было бы безответственно. НАТО намного превосходит Россию в обычных вооружениях, а ядерная война - это взаимное уничтожение. И пока Россия не достигла паритета с НАТО по всем видам вооружений, кроме ядерных, ей нецелесообразно выходить за рамки экономического противостояния. Россия должна рассеивать концентрацию мощи Запада, а не действовать в навязываемом силовом ключе. Никакого обмена ударами быть не должно.



Единственная среда, где шансы уравниваются - это информационное пространство. Тут вполне годятся точечные военные акции и асимметричные экономические и политические ответные меры. Давид не сражался с Голиафом. Одиссей не боролся с циклопом. Они победили именно асимметрично. Как говорят боксеры, бить надо не сильно, бить надо вовремя. А в вопросе "бития", которое определяет сознание (и его потерю) боксеры понимают больше всех остальных. И те политики, которые действуют по этому принципу, полностью правы.



На самом деле обозначенные несомненные успехи Трампа напоминают первоначальные успехи Наполеона или Гитлера в российской кампании. Все начинается хорошо, но заложенные в конструкцию победы нормы прочности не позволяют получить полный результат. Успех быстро исчерпывает свой импульс, и начинаются остановки, которые накапливаются и перерастают в катастрофу отступления. Почему это можно и нужно отнести к Трампу?



Прежде всего, потому, что у успехов Трампа нет "движка", двигательной основы. Все его успехи являются следствием неуспехов в контактах с внешней средой, которую он не заинтересовал, а принудил к подчинению. Он их изнасиловал, а не влюбил в себя. Счастья такой союз не принесет никому, и в первую очередь изнасилованным. Трамп породил конфликт интересов, который себя непременно еще проявит в будущем: компаниям как было невыгодно работать в Америке, так и по-прежнему не выгодно. Они откупаются от Трампа. Платят дань в надежде пересидеть трудные времена оккупации. При новом президенте они все отыграют назад, можно не сомневаться.



Трамп наступил на все интересы: на интересы своих ТНК, которым невыгодно открывать производства в Америке, на интересы союзников в Европе, введя торговые войны с ними, на интересы Китая, который, вопреки распространенным в США заявлениям, вовсе не давал согласия купить американской продукции на 200 млрд долл. Ситуация сохраняется - и бюджетный дефицит торгового баланса между США и Китаем по-прежнему составляет 375 млрд долл. Трамп вынужден впустить на свой рынок Китай в закритичных объемах, чтобы получить от него согласие на дополнительный американский импорт.



Сейчас Китай закупает в США 70% сельскохозяйственной продукции. США теряют продуктовую безопасность и наращивают зависимость от Китая, которой тот непременно воспользуется в свое время, которого он непременно дождется. Дело в том, что, по оценкам экспертов, для выравнивания диспаритета торгового баланса США придется допустить китайский капитал к передовым американским технологиям. Есть и иные способы, типа согласия США на углубление проникновения Китая в Африку и ЕС, но назвать это победой Вашингтона язык не поворачивается.



Финансовая система США по-прежнему больна, и никакие мелкие успехи не устранили этого системного порока. Трамп, как Наполеон и Гитлер, успешно завоевывает деревни, приближаясь к стратегической катастрофе под стенами столицы противника.



Всякое экономическое оживление всегда имеет временный характер и подчинено циклам конъюнктуры, где за подъемом следуют насыщение с застоем, потом начинается спад, и надо изобретать что-то новое. Когда у Трампа кончится фаза подъема в тех отраслях, которые он нечеловеческими усилиями ценой конфликтов коренных интересов с союзниками оживил в США сейчас, то снова реанимировать экономику будет уже нечем. Предел действенности политического насилия в экономике достигнут. Допинг больше не подействует, потому что конфликт интересов достигнет такой стадии, где пространства для компромиссов уже не останется. Только тотальная война. И это будет уже не война США с Россией, а война США со всем миром, включая Европу и Китай. Война, где имеется развал ВТО, потеря союзников, усиление врагов, распад военных союзов, изоляция Штатов как страны, которая уже не дает возможности для обогащения, а отнимает их. А это уже совершенно другая история.



Трамп не снимает противоречия, а обостряет их. Конфликт не растворяется в компромиссах, а выходит на новые витки эскалации. Он не укрепляет систему, в которую вписаны США, а разрушает ее. Вассалов все труднее и труднее принуждать к покорности. Долгосрочных отношений так не выстраивают. Контракт, где одна из сторон ищет возможности для выхода из соглашений при первой возможности, не будет исполняться заинтересованно обеими сторонами, что единственно и является гарантией его исполнения.



Выгода для инвесторов - вот что отсутствует в мерах Трампа. Их инвестиции все больше походят на выплату контрибуции. Или дани. Его рецепты невыгодны тем, от кого зависит американский рост. Долго так расти не выйдет. Трамп вычерпывает последние - уже административно-силовые, а не экономические - ресурсы для реанимации американской экономики. Эти ресурсы очень невелики и быстро переходят из стимула в тормоз. Как применения опия для обезболивания спасает жизнь на операционном столе, но убивает после операции, превращая пациента в наркомана.



Нынешняя российская стратегия гибкого маневрирования между экономическими, военными, дипломатическими и пропагандистскими средствами войны - единственно правильная и рациональная. Россия нацелена лишь на неуклонное наращивание выгод и выигрыш времени, не обращая внимания на пропускаемые пощечины, толчки и пинки. Они не страшны, если не влекут угрозы нокаута. Важно не это, а лишь не пропустить настоящий удар, не подвернуться под него. Надо выстоять под градом ударов и выиграть время, пока противник вымахается и устанет. Так действует в уличной драке загнанный в угол одиночка при нападении на него банды хулиганов: он нацелен откусить нос главарю и только этого момента выжидает, не обращая внимания на пинки и затрещины. Но когда он прорвется к своей цели, вопль главаря и вид его окровавленного лица заставит банду разбежаться в ужасе.



То, что Трамп только силой и принуждением способен реализовать превосходство США над партнерами, добиваясь от них покорности в ущерб себе, говорит о крайне зыбкой и не долгосрочной основе всех его нынешних побед. Через несколько лет, когда импульс оживления, достигнутого ценой внеэкономического принуждения, иссякнет и опять начнется очередной спад, выяснится, что действенных средств реанимации в руках американского президента больше не существует.



Вот тут вся нынешняя успешная стратегия Трампа и обернется своей обратной стороной. Сейчас можно этого не видеть, но те, кто зимой 41-го писал об успехах Гитлера, очень удивились бы, расскажи им кто-нибудь о событиях мая 45-го. У Трампа есть все - деньги, сила, воля к победе - но у него нет времени. Как не было его у Наполеона и Гитлера. А это главное. И как выясняется, время - ресурс куда более важный, чем деньги, танки и численность войск и союзников. На время никто не обращает внимания, все смотрят на деньги и танки, а это самая главная ошибка. Время не только проходит. Вместе с ним уходят и деньги, и танки, и победы, для которых нет долговременных основ. И это главная причина, по которой не стоит переоценивать нынешние успехи Трампа. Его успехи сейчас - это успехи на пути в тупик.



Александр Халдей Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527240120

Новости Казахстана

