О стычках в соцсетях и реальных настроениях в казахстанском обществе. Часть 2, - САМ

12:18 25.05.2018 О стычках в соцсетях и реальных настроениях в казахстанском обществе. Часть 2



В прошлом номере Central Asia Monitor мы попытались разобраться в том, есть ли что-то общее у реальных настроений в обществе с регулярно разгорающимися на просторах Интернета жесткими стычками между казахстанцами по вопросам языка, исторического прошлого и межнациональных отношений. Сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение разговора. Слово лидерам общественных организаций, социологам, блогерам, журналистам.



Айман Жусупова, социолог, ведущий эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента РК: "По соцсетям нельзя судить о настроениях, царящих в обществе"



- Социальные медиа приобретают особую значимость в условиях "ручных" СМИ и тогда, когда власти реагируют на те или иные события с опозданием, а то и вовсе игнорируют их. В таких случаях граждане все чаще обращаются к социальным сетям.



Можно ли по последним судить в целом о настроениях, царящих в Казахстане? На мой взгляд, нет. Соцсети дают некую картину того, как людьми воспринимаются те или иные факты и явления, но они никак не отражают количественные показатели: по ним невозможно сделать вывод о том, какая часть общества придерживается той или иной позиции. Тем более что в сети много проплаченных комментариев, немало таких, кто сознательно и целенаправленно пытается сформировать определенное общественное мнение.



Степень политической активности в виртуальном пространстве значительно отличается от поведения в реальной жизни. Достаточно поставить "лайк", поделиться материалом, подписаться на сайт или на конкретного блогера – и это может рассматриваться как форма политического участия в режиме он-лайн. Тогда как в реальности этот же человек может вести себя и даже говорить совершенно иначе.



В этом году мы в нашем институте проводили большое исследование, которое включало в себя и экспертный опрос, и опрос населения. Как показали его результаты, граждане Казахстана озабочены вопросами преимущественно практического характера, которые связаны с трудоустройством, в целом с качеством жизни. А вот вопросы, бурно обсуждаемые в социальных сетях, их волнуют в гораздо меньшей степени. И этот тренд характерен не только для казахстанского общества, но и для всего современного мира, где уровень политического и гражданского участия в целом снижается.



Айгуль Омарова, журналист, политолог: "Споры разжигаются искусственно"



- Лично мне кажется, что подобного рода споры разжигаются искусственно. А широким массам не до этого, им нужно выживать.



Возможно, подбрасывание дровишек в тлеющий (а точнее, угасающий) костер связано с тем, что необходимо отвлечь людей от по-настоящему злободневных тем. Таких, например, как введение налогов для самозанятых, которых в нашей стране более двух миллионов человек, рост цен на коммунальные услуги товары первой необходимости и т.д.



И да, это параллельные миры, поскольку в массовом общественном сознании закрепляется иное, а именно растет протестное настроение. Конечно, есть люди, заточенные на тему казахского языка или истории, но таковых все же меньше. А подавляющее большинство людей в стране занято борьбой за выживание.



Мурат Телибеков, мусульманский общественный деятель: "Внутреннее напряжение в обществе достигло критического уровня"



- Массовые демонстрации в казахстанских городах по случаю Дня победы отражают весьма интересное явление. Я бы расценил это как некий социальный феномен, стратиграфический срез, наглядно демонстрирующий внутреннее состояние общества. Дело даже не в исторической памяти. Думаю, многие люди, принимавшие участие в шествии "Бессмертного полка", не осознавали истинных причин, побудивших их выйти на улицы. Внутреннее напряжение в обществе достигло критического уровня, и как только представилась возможность выразить свои чаянья "в рамках закона", люди не преминули этим воспользоваться. Давайте будем откровенными: это был своеобразный демарш, протест против фальсификации истории и осквернения исторических святынь. А обвинения в русском шовинизме не выдерживают критики, ибо в одном ряду шли люди различных национальностей.



В последнее время я все чаще прихожу к выводу, что мы слишком уверовали во всесильность политтехнологий и могущество средств массовой информации. Конечно же, общественным сознанием можно манипулировать, направлять его в необходимое русло, но лишь в определенных пределах. Как только концентрация лжи и домыслов становится чрезмерной, а идеологические повороты слишком крутыми, - начинается реакция отторжения. В данном случае произошла интоксикация организма. И тогда на свет появился "Бессмертный полк", явление, которое можно расценить как рвотный рефлекс.



Больше всего в этой истории меня удручает разрыв между истинным общественным мнением и официальным. На поверку оказалось, что мнение общественных и государственных деятелей не всегда отражает мнение народа. Судите сами. На улицы Алматы вышли сотни тысяч людей, хотя многие уверяли нас, что прошлое народа похоронено окончательно и что сознание людей коренным образом изменилось. Нет, господа! Дело обстоит иначе.



Многих политиков напугали масштабы майских демонстраций. Не случайно в прессе и в социальных сетях появились оскорбительные высказывания, упреки и обвинения. Кто-то усмотрел в этом коварную "руку Москвы". Никто не отрицает, что общественное движение "Бессмертный полк" зародилось в России и что, вполне возможно, оно преследует политические цели… Впрочем, это тема для другого разговора. Но надо признать, что идеологическое "ноу-хау", разработанное в стенах Кремля, оказалось весьма эффективным оружием и дало результат, превзошедший все ожидания.



Почему я начал с празднования Дня победы? Потому что все события, связанные со скандалом, который устроил "турецкий верноподданный", с языковыми проблемами и с межнациональными отношениями, - звенья одной цепи. Древо недовольства приобретает весьма причудливую крону. Общество сублимирует свою протестную энергию в направления, допустимые законом. А корни этого древа лежат, прежде всего, в экономической плоскости – в снижении жизненного уровня, безудержном росте коррупции и ужасающих социальных контрастах. Сколько раз я говорил редакторам наших СМИ: "Ребята! Ради Аллаха, прекратите рекламировать богатство олигархов! Это не повод для гордости! Не злите народ! Нормальный человек никогда не будет кичиться своим богатством". Бесполезно! Что в лоб, что по лбу. Или наши олигархи настолько отупели, что не понимают пагубных последствий подобного пиара?



Сегодня правительство пытается исправить положение, осуществляет какие-то реформы, многое делается в идеологической сфере, мздоимцев сажают в тюрьмы. Мы видим, как Кайрат Кожамжаров ведет яростную борьбу с коррупцией в органах прокуратуры, как Жакип Асанов показывает вороватым судьям, "где раки зимуют". Но этого мало. Мы не поспеваем за временем. Спорадические благородные жесты не могут заменить собой принципиальные изменения в системе управления государством. А необходимость в этом становится все более очевидной.



Мои оппоненты могут возразить: "Вы, как всегда, все преувеличиваете! Наши дела не так уж плохи".



К чему я это говорю? Общество должно быть причастным к управлению государством. В противном случае скоро все наши тюрьмы будут переполнены проворовавшимися акимами и министрами. Кстати, не кажется ли вам, что по количеству разоблаченных преступников среди высокопоставленных чиновников на душу населения Россия и Казахстан занимают ведущие места в мире? Все больше склоняюсь к этому мнению.



Подведу итоги сказанному. Нам не нужны уличные беспорядки. Это однозначно. Но для этого необходимо упреждать социальные катаклизмы, не дожидаясь, пока жареный петух клюнет.



Жанна Ильичева, блогер: "Пропасти между виртуальным и реальным миром нет"



- Раньше мне казалось , что социальные сети и реальность существуют в параллельных мирах и не пересекаются. Ведь ежедневные дебаты на разные темы, будь то отношения Украины и России, 9 мая, Голодомор, языковые скандалы и так далее, присутствуют в социальных сетях и практически отсутствуют в реальной жизни.



Но этому есть вполне логичное объяснение. Если у нас по этим темам не совпадают мысли с нашими друзьями или родственниками, мы не будем с ними спорить до посинения и тем более никогда не опустимся до оскорблений (правда, скорее всего, мы просто не станем обсуждать с ними те темы, по которым нет шансов прийти к консенсусу). Намного проще спорить с виртуальными оппонентами, когда отсутствует возможность посмотреть человеку в глаза.



Вести дискуссии с коллегами нет времени - на работе надо работать. Остается виртуальный мир, где люди и скрещивают шпаги в свободное от семьи, работы и друзей время.



Есть и другой момент. Считается, что в казахстанском сегменте Facebook зарегистрирована самая продвинутая аудитория - и в плане гражданского сознания, и в плане образованности. Скорее всего, именно поэтому пользователи этой соцсети и задаются вопросами, которые мало интересуют, например, пользователей Instagram.



Все темы, которые поднимаются в Facebook, становятся хайповыми не на пустом месте. Например, если бы в Казахстане не было проблем с казахским языком, то визит Огуза Догана в отделение "Казкома" остался бы незамеченным. Если бы долгие годы тема Голодомора не замалчивалась, то мы бы сейчас не спорили об очевидных вещах.



Если сообщество Facebook задает эти вопросы и ищет на них ответы, то это не значит, что остальное общество совсем не интересуется ими. Просто остальные не так активны в поисках истины. Поэтому я не вижу пропасти между виртуальным и реальным миром в Казахстане. Да, между ними есть различия, но с каждым годом, на мой взгляд, их становится все меньше. А это значит, что нам всем придется искать ответы на вопросы, которые в социальных сетях принято называть хайповыми. И не стоит делать вид, что проблемы коммуникаций существуют только в интернете. Просто в интернете они более очевидны.



Розлана Таукина, общественный деятель, президент "Федерации равноправных журналистов": "Параллельные линии иногда пересекаются"



- Соцсети сейчас действительно стали единственным местом, где население выражает свое отношение к проблемам, которые волнуют общество. У нас давно перестали интересоваться общественным мнением вообще, его уже не измеряют (не изучают) социологи и СМИ, оно никак не влияет на политику госорганов и на политику самого государства. И те, кто управляет государством, заинтересованы в том, чтобы общественное мнение не было четко сформулированным и артикулированным кем-то. Хаотичные настроения людей и отдельных активных групп населения выливаются в соцсети. Иногда народ втягивают в обсуждение вовсе не самого главного, но хотя бы просто обсуждаемого.



Вопросы о языке, историческом прошлом являются постоянными раздражителями для обсуждения, но без компетентных комментариев подобные дискуссии иногда превращаются в дилетантские поверхностные суждения на уровне примитивного национального патриотизма или оскорбления всех участников без разбора. Иногда это намеренные провокации, организованные "троллями", чтобы свести дискуссию к нулю. Но в любом случае люди продолжают искать место для высказывания своего личного суждения, а это уже свидетельствует о созревании гражданского сознания и о необходимости для определенной части населения заявить о себе как о силе, которая хочет действовать и влиять на управление государством. Также это свидетельствует о нарастающем недовольстве народа уровнем жизни и сужением возможностей для нормального и более-менее комфортного существования. Поэтому с общественным мнением необходимо считаться.



Другое дело, что нет площадок для дискуссий на политические темы, нет объективных и компетентных ведущих, которые могли бы правильно резюмировать обсуждения. В Интернете эта культура еще не вызрела, но то, что очень много людей черпают в нем информацию и предложения для обдумывания - факт. Кстати, именно поэтому Аблязову удалось легко найти аудиторию в сто тысяч человек. И другому политику это удастся, если он будет предлагать актуальные, а не отвлекающие темы для дискуссий.



Я думаю, что население устало быть серой молчаливой и терпеливой массой, оно ищет себе пространство для формулирования и высказывания своих взглядов, и таким открытым пространством становится Интернет. Да, это пока параллельный мир, но во вселенной даже параллельные линии пересекаются.



Автор: Юлия Кисткина Источник - Central Asia Monitor

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527239880

Новости Казахстана

