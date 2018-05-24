Foreign Policy: Игра Путина в Сирии достигла своего финала

12:14 25.05.2018 Россия, похоже, добилась всего того, чего хотела добиться в Сирии



Сирия все больше сдвигается в направлении так называемого замороженного конфликта. Это ситуация, при которой конфликт прекращается без подписания мирного договора или другого политического урегулирования. Возможно, все это время президент РФ Владимир Путин стремился достигнуть именно этой цели, пишет Джонатан Спайер в статье для американского издания The Foreign Policy.



Другие значимые игроки в Сирии, включая Израиль, США, Турцию и уцелевших суннитских боевиков, также могут прийти к выводу, что новая сирийская реальность их вполне устраивает. Проигравшими в данных условиях остались только правительство президента Сирии Башара Асада и Иран.



Какие существуют признаки того, что Сирия движется в направлении замороженного конфликта? Асад недавно посетил Россию, чтобы встретиться с Путиным. После переговоров Путин заявил, что "после значительных успехов, достигнутых сирийской армии в борьбе с терроризмом, и активизации политического процесса иностранные силы, базирующиеся в Сирии, начнут покидать страну". Похоже, это говорит о том, что Путин не заинтересован в том, чтобы помочь Асаду вернуть контроль над всей Сирией. Без поддержки российской авиации, которая сопровождала ключевые военные операции, например по освобождению Алеппо и Восточной Гуты, просто невозможно обеспечить возвращение оставшихся территорий Сирии под контроль сирийского правительства.



Некоторые эксперты предположили, что, говоря о процессе вывода из Сирии иностранных войск, Путин имел ввиду только зарубежные силы, которые противостоят Асаду. В прошлом Москва стремилась всячески дистанцироваться от незаконного вторжения других иностранных войск, подчеркивая, что российские силы официально были приглашены правительством Сирии. Специальный посланник президента России по Сирии Александр Лаврентьев пояснил заявление Путина. Лаврентьев указал, что Путин имел в виду "все иностранные вооруженные силы, дислоцированные в Сирии, включая американские, турецкие, иранские силы и бойцов "Хезболлы".



После заявлений российской стороны последовал гневный ответ из Ирана. Пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что "никто не сможет заставить Иран что-либо сделать", добавив, что "пока существует террористическая угроза, Иран сохранит свое присутствие" в Сирии. Заявления Москвы и Тегерана свидетельствуют о том, что позиции Ирана и России в отношении будущего Сирии во многом различаются. Также присутствует молчаливое согласие с недавними военными действиями израильских военных сил против иранских целей в Сирии. В то же время Асад отверг российский план по разработке новой сирийской конституции, которая ограничила бы его полномочия.



Похоже, что позиции Москвы и Дамаска не во всем совпадают. Этого не было заметно ранее, когда 30 сентября 2015 года российские самолеты впервые появились в сирийском небе. Их появление было торжественно встречено проиранскими региональными СМИ. Ливанская газета Al-Akhbar объявила о рождении альянса "4+1", в который вошли Иран, Ирак, сирийское правительство, "Хезболла" и Россия. Сегодняшняя реальность говорит о наличии гораздо более сложной картины.



Россия, похоже, добилась всего того, чего хотела добиться в Сирии. Вмешательство России предотвратило вероятный крах сирийского правительства в 2015 году. После чего ситуация в стране существенно изменилась. В настоящий момент сирийское правительство контролирует 60% территории Сирии. Последние анклавы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вблизи Дамаска были уничтожены на этой неделе. Больше нет опасности того, что боевики смогут одержать победу над правительственными силами.



Россия доказала эффективность своей жестокой воздушной тактики, продемонстрировав умения и преданность своей обновленной армии. Россия обеспечила сохранность своих военно-морских баз в Тартусе и Латакии, а также авиабазы в Хмеймим. Россия продемонстрировала, что не бросает своих союзников. В ходе военных операций в Сирии удалось уничтожить большое количество джихадистов, пришедших в Сирию из Северного Кавказа.



В тоже время Москва хочет стать главным посредником в сирийском урегулировании. Она хочет поддерживать отношения сразу со всеми сторонами, а не занимать чью-то определенную сторону.



Россия желает сохранить и увеличить разрыв между Турцией и другими странами-членами НАТО. В настоящее время Турция завершает строительство 12 наблюдательных постов вдоль границ провинции Идлиб. На прошлой неделе в Анкаре исключили возможность возвращения региона Африн под контроль сирийского правительства. Стоит отметить, что Турция не смогла бы проводить операции в сирийском анклаве без одобрения российской стороны, которая контролирует воздушное пространство над северо-западной Сирией. Конечно, сирийское правительство рассматривает действия Турции как нарушение суверенитета Сирии, но без российской поддержки вряд ли можно что-либо сделать



На юге Сирии Россия игнорирует воздушные операции, проводимые Израилем. Российские системы ПРО бездействуют. После недавнего визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Москву Путин дал ясно понять, что Россия пока не намерена поставлять в Сирию систему ПРО С-300. Россия также не заинтересована в широкомасштабном конфликте между военными Израиля и иранскими военными, расположенными вблизи израильских границ. Такой конфликт мог бы поставить под угрозу все достигнутые успехи сирийского правительства и ввергнуть Сирию в новый хаос.



На востоке Сирии Россия не спешит оспаривать достижения Соединенных Штатов и их союзников, установивших контроль над 30% территории Сирии к востоку от реки Евфрат. На этой неделе государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в ближайшее время Вашингтон не собирается выводить американские войска из восточной Сирии.



В каком направлении движется ситуация в Сирии? Россия продолжит подрывать позиции Запада и противодействовать выстраиванию тесных отношений между США и Турцией. Между тем США и Израиль полностью сосредоточат внимание на проблеме роста иранского регионального влияния. Таким образом, разделенная Сирия выступит в качестве арены, на которой продолжат сталкиваться интересы крупных международных игроков.



Александр Белов Источник - REGNUM

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