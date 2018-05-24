Аукцион неслыханной наглости. Как разворовали "Казахстан", - Т.Кучуков

12:08 25.05.2018 Новость о том, что недавно санаторий "Казахстан", принадлежащий Министерству внутренних дел РК и находящийся в залоге в Народном банке, был продан на торгах, на первый взгляд рядовая. В стране сейчас уходят с молотка куда более весомые объекты. Другой вопрос: как банкиры провернули это прибыльное предприятие? Дело в том, что санаторий, хотя и был выставлен на аукцион, перешел в собственность банка по цене в... два раза ниже оценочной! Более того, в ходе торгов представители банка нарушили кучу законов - от Гражданского кодекса РК до закона "Об ипотеке недвижимого имущества". И наконец самое главное - при рыночной стоимости в 7 501 524 000 тенге санаторий достался банку всего за 3 571 524 000!



Санаторий "Казахстан" еще с советских времен был здравницей Министерства внутренних дел, через которую прошли многие из стотысячной армии милиционеров-полицейских. Лечебница расположена в престижном районе южной столицы - в предгорьях Алматы на проспекте Достык. Она имеет внушительный земельный участок - более пяти гектаров. На этом лакомом наделе расположены шесть строений, на огромной площади которых при желании можно развернуть весьма прибыльный бизнес. По всей видимости, именно эта мысль завладела умами топ-менеджеров Халык банка. В общем, как говорится, остальное было делом техники...



А началась эта история 22 января 2013 года, когда между санаторием и банком было заключено соглашение об открытии кредитной линии под залог на общую сумму 2 667 100 000 тенге - как в национальной валюте, так и в долларах. В этот же день представители санатория предоставили в качестве залога спальные корпуса (общая площадь 6011 квадратных метров), основное строение (3632,7 квадрата), лечебный корпус (3417,3 квадрата), прачечную, гараж, склад и проходную (их общая площадь составила 683,9 квадратных метра). Однако в связи с возникшими у здравницы финансовыми трудностями "Казахстан" допустил просрочку выплат - долг здравницы перед банком составил 3 407 126 080 тенге и 135 683 доллара.



Надо сказать сразу: заключая соглашение с представителями санатория "Казахстан", банкиры предусмотрели возможные проблемы с выплатами - в статье 3 соглашения говорится о том, что "при неисполнении или ненадлежащем исполнении залогодателем возврата займа, уплаты вознаграждения и неустойки по займу, расходов залогодержателя либо наступления иных обстоятельств залогодатель вправе обратить взыскание на предмет залога во внесудебном (или судебном) порядке по своему усмотрению". Другими словами, банк решил выставить санаторий МВД со всей его недвижимостью на торги. Перед аукционом представители банка оценили залоговое имущество - здравница потянула более чем на семь миллиардов тенге.



Выписка из протокола заседания правления АО "Народный банк"



"…Во внесудебной реализации заложенного имущества по проблемному кредиту АО "Санаторий "Казахстан" в случае если торги по английскому методу на условиях установления стартовой стоимости в размере рыночной стоимости 7 501 524 000 тенге не состоятся, провести аукцион голландским методом на следующих условиях: установить стартовую стоимость в размере 7 501 524 000 тенге, гарантийный взнос - 10 000 000 тенге. Установить шаг торгов в размере 393 000 000 тенге и минимальную стоимость 3 571 524 000 тенге..."



Проще говоря, финансовый институт сделал все, чтобы безальтернативно победить в конкурсе и стать новым собственником "Казахстана" при минимальных для себя материальных издержках. Однако при таком тендере с применением голландского метода цена реализуемого имущества не должна быть ниже 50 процентов первоначальной оценки, то есть 3 750 762 000 тенге. Санаторий, как мы писали выше, был продан всего за 3 571 524 000 (разница между минимальной ценой торгов и реальной суммой покупки составила 179 238 000 тенге!). Кстати, суд, куда руководство санатория обратилось с иском, так и не дождавшись вразумительных объяснений от представителей Народного банка, посчитал это нарушением норм действующего законодательства. Статья 25 закона РК "Об ипотеке недвижимого имущества" требует проводить внесудебные торги, исключая игру на понижение по голландскому методу.



А вот как банк письмом от 4 сентября 2017 года уведомил руководство санатория о датах торгов залогового имущества - в одном уведомлении представители банка умудрились четко установить сразу пять дат аукционов:



26 сентября, 10 октября, 24 октября, 7 ноября и 21 ноября 2017 года. Это тоже не ускользнуло от зоркого ока судьи и было признано незаконным. Но это еще не все. В законе об ипотеке черным по белому написано: "Удовлетворение требований залогодателя во внесудебном порядке не допускается в случаях, когда для ипотеки недвижимого имущества требовалось согласие другого лица или органа и такое согласие не получено". В ходе судебных разбирательств выяснилось: руководство МВД дало письменное согласие (на получение кредита), однако при объявлении торгов банкиры почему-то не потрудились отправить в полицейское министерство письмо о начале внесудебных торгов и дождаться согласия МВД на их проведение.



Не заморачиваясь этими обязательными процедурами, топ-менеджеры банка выписали доверенность некоему Б. ШАЙМЕРДЕНОВУ и назначили аукцион на 26 сентября 2017 года. Банком был установлен гарантийный взнос 225 045 720 тенге, однако потенциальные покупатели не смогли внести эту сумму, и торги по английскому методу признали несостоявшимися. Судя по дальнейшему развитию событий, руководству Народного банка несостоявшийся аукцион был на руку: уже 10 октября прошлого года были проведены повторные торги - на сей раз по голландскому методу. По их результатам и определили окончательную стоимость санатория "Казахстан" - 3 571 524 000 тенге...



В зале судебных заседаний представители банка пытались делать хорошую мину при плохой игре: мол, вместе с нами в торгах участвовало и ТОО "SPGroup", а гарантийный взнос был намного ниже - всего 10 миллионов. Вот тут-то выявилось очередное нарушение со стороны банка. Дело в том, что статья 30 закона РК "Об ипотеке недвижимого имущества" дает право участвовать в аукционах и юридическим лицам, и рядовым казахстанцам, включая залогодателя и залогодержателя. Но при этом доверенное лицо в торгах не участвует. Кроме того, в этой статье закона не предусмотрена процедура проведения торгов во внесудебном порядке и не указан порядок проведения подобных торгов - английским или голландским методом.



Вдобавок ко всему суд установил: Народный банк не предоставил суду платежное поручение об оплате гарантийного взноса для участия этого финансового института в торгах. Налицо нарушение еще одной нормы другого закона - "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".



В ходе судебного заседания представители Народного банка Казахстана пытались свалить все на… охранника санатория: мол, он не разрешил вывесить объявление о торгах на территории "Казахстана". Однако судья посчитала этот довод необоснованным. Также в ходе судебных разбирательств были установлены и другие многочисленные нарушения законодательства банковскими работниками. К слову, исковые требования руководства санатория МВД поддержали в департаменте государственного имущества и приватизации по г. Алматы.



Словом, чтобы перечислить все косяки банка, потребовалось шесть страниц. Именно столько занял текст решения, вынесенного судьей специализированного межрайонного экономического суда Алматы Галией ОНЛАНБЕКОВОЙ.



Из решения судьи Онланбековой



"…Судом установлено: оценка недвижимого имущества была проведена за один день - договор на проведение оценки был заключен 6 сентября 2017 года. В тот же день специалистом был осуществлен выезд и осмотр объекта без представителей АО "Санаторий "Казахстан". Специалист в этот же день составила отчет об оценке имущества и вручила заказчику в полном объеме. Данные обстоятельства также вызывают сомнение у суда. Суд находит требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме - установленные в судебном заседании нарушения при проведении оспариваемых торгов являются существенными, ущемляющими интересы собственника. Исковые требования АО "Санаторий "Казахстан" к АО "Народный банк Казахстана" о признании результатов торгов во внесудебном порядке и документа о приобретении залогового имущества недействительными удовлетворить..."



Вот так, к несомненному удовольствию бывших и действующих сотрудников МВД, их чад и домочадцев, закончилась попытка финансистов купить санаторий "Казахстан" по дешевке. Остается лишь надеяться, что эта история станет поучительной для других желающих завладеть чужой собственностью...



Тохнияз КУЧУКОВ, Алматы Источник - Время

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