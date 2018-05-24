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National Interest: Трамп отказался от саммита с КНДР – что дальше?
12:05 25.05.2018

Решение Трампа обусловлено уникальным переговорным стилем президента и его межличностным подходом к внешнеполитическим решениям. Трамп по-прежнему привержен идее переговоров, выдвигая высокие требования в надежде заключить более выгодное соглашение

Заявление администрации США о том, что Вашингтон принял решение отложить саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, стало посланием Пхеньяну о том, что США намерены заключить только выгодную сделку или вообще отказаться от проведения переговоров. В своем письме Ким Чен Ыну президент США Дональд Трамп четко указал, что Соединенные Штаты разочарованы недавними действиями и заявлениями КНДР, пишут Патрик Кронин и Эбигейл Грэйс в статье для издания The National Interest.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения Трампа, стали недавние заявления КНДР, озвученные вице-министром иностранных дел Северной Кореи Чой Сон-Хуэй. "Встретимся ли мы на переговорах или вступим в ядерное противоборство, целиком и полностью зависит от решений и поведения Соединенных Штатов", - заявила Чой Сон-Хуэй. В своем заявлении она также указала на недавние комментарии вице-президента США Майка Пенса и советника по национальной безопасности Джона Болтона касательно "ливийской модели" денуклеаризации, отметив, что эти комментарии спровоцировали резкую риторику со стороны КНДР.

Однако критики, осуждающие Болтона и Пенса за рекламирование "ливийской модели", не правы. Как заявил государственный секретарь США Майк Помпео, КНДР не проявляла особого энтузиазма в процессе подготовки саммита. Это заявление подтверждает точку зрения, согласно которой Северная Корея была не готова к серьезному обсуждению будущего своей ядерной программы.

Более того, действия КНДР лишь подтвердили исконное намерение Северной Кореи сохранить собственный арсенал, но одновременно с этим добиться отмены санкций, получить экономические инвестиции и нормализировать отношения. Вероятно, северокорейский лидер также хотел минимизировать возможность заключения невыгодной сделки, в которой была бы предусмотрена необратимая и полная денуклеаризация КНДР. Действия Пхеньяна - это свидетельство наличия двуличной переговорной позиции.

После недавних заявлений КНДР в отношении рутинных военных учений между США и Южной Кореей Пхеньян решил рискнуть, задействовав сильную риторику в отношении США, чтобы укрепить свои позиции в преддверии саммита. Однако Ким Чен Ын не предвидел, что Трамп больше привержен давно заявленной цели, предусматривающей полную, поддающуюся проверке и необратимую денуклеаризацию (CVID), чем самой встрече с северокорейским лидером.

Решение Трампа обусловлено уникальным переговорным стилем президента и его межличностным подходом к внешнеполитическим решениям. Трамп по-прежнему привержен идее переговоров, выдвигая высокие требования в надежде заключить более выгодное соглашение, нежели то, которое можно было бы заключить, задействовав традиционные дипломатические средства.

Хотя вероятность ближайшего дипломатического урегулирования остается крайне низкой, Трамп все же оставил Ким Чен Ыну место для маневра. В своем письме глава Белого дома указал, что в будущем не исключена возможность организации саммита с северокорейским лидером, подчеркнув, что диалог между Ким Чен Ыном и президентом США имеет огромное значение. Другими словами, Трамп сказал северокорейскому лидеру следующее: "Позвони мне, когда будешь готов к серьезному разговору".

Таким образом, Соединенные Штаты все еще открыты для подписания выгодного соглашения, однако Трамп дал четко понять, что он никогда не согласится на условия, которые могут подвергнуть риску граждан США и региональных союзников в лице Южной Кореи и Японии. Это минимизирует возможность того, что Трамп подвергнется внутриполитическому давлению, направленному на то, чтобы заставить его подписать неудачное соглашение в Сингапуре.

Итак, что дальше? Стоит ожидать возвращения США к программе максимального давления. Возможны санкции против КНР, если Пекин откажется следовать резолюции Совбеза ООН по КНДР. Тем временем КНДР может возобновить ракетные испытания. Однако закулисные переговоры продолжатся, и если Ким Чен Ын проявить больше серьезности, готовность открыть доступ к своему ядерному арсеналу и разрешить международным экспертам осуществлять контроль за процессом демонтажа ядерных объектов, скорее всего, США назначат дату нового саммита. Однако 12 июня саммит в Сингапуре не состоится.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
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