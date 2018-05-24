США спасают Европу от плохого русского газа, - М.Безчастная

11:51 25.05.2018 США спасают Европу от плохого русского газа

В Вашингтоне пообещали сделать все, чтобы помешать строительству "Северного потока-2"



Мария Безчастная

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Игорь Юшков



США будут делать все возможное, чтобы предотвратить строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом 23 мая заявил глава американского Госдепартамента Майкл Помпео во время обсуждения бюджета страны на 2019 год.



Позиция Вашингтона в отношении газопровода никогда не являлась секретом. Даже в санкционных документах, в том числе августовском законе "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) отдельно прописываются намерения США противостоять проекту, который якобы ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и угрожает украинским реформам.



Именно "заботу" о Европе Помпео поставил во главу угла в своем последнем выступлении. Европейцы, по его мнению, не могут противостоять России в газовом вопросе, поэтому США должны прийти на помощь.



"Мы обязаны продолжать оказывать давление, чтобы „Северный поток-2" не был запущен. Мы не можем допустить еще большую зависимость ЕС от российского газа. Мы должны не допустить вариант, когда Россия сможет достичь своих целей благодаря этой зависимости", - заявил Помпео.



По словам госсекретаря, у США есть реальная возможность снизить зависимость европейцев от России с помощью различных вариантов, например, обеспечить доставку энергоресурсов через Кавказ и другие страны.



В посольстве России в Вашингтоне убеждены в том, что под "другими странами" Помпео понимает США и их поставки сжиженного газа в Европу.



"США навязывают Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ. Геополитика опять самым откровенным образом вмешивается в экономику, дискредитирует лозунги о диверсификации поставок", - говорится в заявлении посольства, опубликованном после выступления Помпео.



Российские дипломаты напомнили, что президент США Рональд Рейган в начале 80-х годов тоже выступал против строительства советского газопровода в Германию и вводил санкции против компаний, участвующих в проекте. Однако через несколько лет ограничительные меры все же были отменены, и в посольстве выразили надежду, что и нынешней администрации "хватит мудрости" поступить так же.



18 мая на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин призвал не политизировать "Северный поток-2" и подчеркнул, что Россия относится к нему исключительно как к экономическому проекту. Он добавил, что президент США Дональд Трамп, противодействуя строительству газопровода, стремится обеспечить продажи американского сжиженного газа на европейском рынке, хотя он на 25?30% дороже российского трубного сырья.



Дональд Трамп во время встречи с Меркель, которая состоялась месяцев ранее, действительно призывал ее отказаться от поддержки строительства "Северного потока-2" в обмен на переговоры по новому торговому соглашению с ЕС.



Европейцы пока противостоят американскому давлению, и подготовительные работы по строительству трубопровода идут своим чередом. Разрешение на строительство уже выдали Германия и Финляндия. Ожидается, что в ближайшие месяцы аналогичные разрешения будут получены также в Швеции, Дании и России. Однако парламент Дании в прошлом году принял поправки к национальному законодательству, которые позволяют выдавать (или не выдавать) разрешения, в том числе, и по политическим мотивам. На случай, если Копенгаген не подпишет необходимые бумаги, оператор газопроводного проекта Nord Stream 2 AG уже разработал альтернативный маршрут в обход территориальных вод Дании.



Несмотря на это, у Вашингтона есть рычаги давления на Европу, в частности, вышеупомянутое торговое соглашение. Ранее Дональд Трамп объявил о намерениях ввести пошлины или квоты на сталь и алюминий для ряда стран мира. В результате переговоров ЕС получил отсрочку, но окончательно отказываться от своей идеи в администрации США не стали. Не исключено, что вопрос о пошлинах будет использован в торге по "Северному потоку-2".



В пользу проекта говорит то, что он отвечает экономическим интересам ряда стран Евросоюза, прежде всего, Германии. В прошлом Вашингтон выступал и против других газопроводных проектов России и Европы, в том числе против первого "Северного потока", однако он все же был построен. С другой стороны, США все же удалось сорвать строительство "Южного потока", надавив на Болгарию, которая в итоге не выдала разрешение на строительство трубы на своей территории.



Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что если США не смогут добиться желаемого уговорами, они могут перейти к санкциям против проекта, и это может поставить его под угрозу.



- Шансы на то, чтобы сорвать строительство "Северного потока-2", у американцев еще есть. Сейчас они пытаются действовать чужими руками и политизировать проект с помощью других игроков. Так, Польша заявляет, что если газопровод будет построен, Россия захватит Украину. Хотя непонятно, зачем России по этой логике Украина с пустой трубой. Кроме того, Польша еще в прошлом году заблокировала создание совместного предприятия "Газпромом" и его европейскими партнерами, и сейчас пытается доказать, что кредиты под "Северный поток-2" выдавались незаконно.



Неопределенную угрозу создает Швеция. Напомню, что еще в прошлом году шведы выпустили доклад, в котором сказано, что Россия хочет захватить их остров Готланд, причем первая группа спецназа высадится на нем под видом ремонтников первого "Северного потока".



Давление идет и через датчан. Дания под нажимом США приняла закон, который позволяет рассматривать заявки на строительство трубопроводов не только с точки зрения бизнеса и экологии, но и национальной безопасности.



Если же попытки сорвать проект чужими руками успехом не увенчаются, американцы могут перейти к открытым действиям. В августе 2017 года они приняли закон о санкциях, где написано, что американский президент может ввести запрет на строительство новых газопроводов из России в Европу, в том числе запрет на оказание всеми странами услуг и кредитования по этим проектам.



С кредитованием в "Газпроме" разобрались, деньги уже выделены, и тут американцы вряд ли смогут что-то сделать. А вот с оказанием услуг ситуация гораздо сложнее.



"СП": - Почему?



- "Газпром" арендует суда-трубоукладчики для прокладки газопроводов, как для "Турецкого", так и для "Северного потока-2". Большой вопрос, будет ли работать компания-собственник с "Газпромом", если над ней нависнет угроза санкций.



Мы видим, что когда американцы вышли из иранской сделки европейцы даже приняли закон, вроде как защищающий их компании от санкций. И все равно европейские компании из Ирана уходят. Ангела Меркель уже подтвердила, что немецкие компании, вероятно, уйдут из этой страны, Total также сворачивает там бизнес. Большой вопрос в том, насколько европейцы смогут защитить свои компании, если американцы все же примут санкции в отношении газопроводных проектов.



Получается, что самый слабый элемент - это именно суда-трубоукладчики, которые "Газпром" арендует. Пока непонятно, как решить эту проблему, и на сегодняшний момент это основная угроза для проекта со стороны американцев.



"СП": - Может ли "Газпром" арендовать эти суда у стран, которые не опасаются санкций или, возможно, купить их уже сейчас?



- Думаю, "Газпром" будет решать проблемы по мере поступления - либо искать другие суда, либо доказывать, что это не новый газопровод, как написано в законе о санкциях, поэтому ограничения на него не распространяются. Еще один вариант - это выкупить суда в собственное пользование, но, думаю, его в компании будут рассматривать, только если американский запрет уже вступит в силу.



"СП": - А сами по себе поставки американского СПГ и конкуренция сих стороны угрозой для Nord Stream 2 не являются?



- В экономической конкуренции они выиграть у нас не могут. В 2017 году из Америки было экспортировано 20 миллиардов кубометров газа, из них только 2,75 миллиарда пришли на европейский рынок. Это очень небольшие объемы. Российские дипломаты правы, когда говорят, что американцам нужно создать такие условия на европейском рынке, когда цены вырастут, и тогда им будет выгодно поставлять туда свой газ. А для этого необходимо уменьшить присутствие российского газа.



Сейчас американцы хотят запереть российский газ на украинском маршруте и, тем самым, контролировать объем поставок. Что им стоит сказать, что из-за технической неисправности больше 50 миллиардов кубов на европейский рынок поставляться не может? После этого цены вырастут, и американцам станет выгодно поставлять свой СПГ.



Европейцы это прекрасно понимают, потому и продолжают отстаивать проект. Министр энергетики Германии не так давно заявил, что даже если "Северного потока-2" не будет, это не значит, что Россия сократит поставки газа в Европу. Поэтому когда американцы говорят, что они освободят Европу от российского газа, хочется спросить, а как этот газ попадает в Европу сейчас? Через Украину.



Получается, что когда американцы говорят о сокращении российских поставок, они говорят о перекрытии украинской трубы. Это будет не выгодно ни европейцам, ни России, ни, кстати, Украине. Поэтому европейцы так сопротивляются. В этой ситуации они выступают не за Россию, а за свои интересы.



"СП": - Помпео сказал, что США обеспечат Европе поступление газа с Кавказа и из других стран. Что он имел в виду?



- Сейчас единственный газопровод, который запускается через Кавказ 19 июня, - это TANAP. По нему из Азербайджана пойдет 16 миллиардов кубометров газа. 8 млрд. из них будет оставаться в Турции, по одному миллиарду пойдут в Грецию и Болгарию, а оставшиеся объемы - в Италию. Кроме этого источника газа новых проектов не планируются. О газопроводе из Туркменистана даже не вспоминают, сами же туркмены все объемы продают в Китай, и то трубы не дозагружены, так как у них проблемы с добычей.



Еще один альтернативный поставщик - Иран, который мог бы поставлять газ в Европу через Турцию. Но американцы сами снова подвели его под жесткие санкции, поэтому никакого соглашения не предвидится.



Все эти рассуждения о кавказском газе - это просто отговорки американцев. Их цель очевидна - продвинуть собственный сжиженный газ на европейский рынок, чтобы можно было его там выгодно продать. В том же санкционном законе августа 2017 черным по белому написано, что меры против газопроводных проектов России предпринимаются, чтобы улучшить положение американской газовой промышленности.



Они вводят санкции не для того, чтобы Россия изменила внешнюю политику и пересмотрела свое отношение к Донбассу или Крыму. Это делается для того, чтобы продвинуть американские товары на европейском рынке, и это прямо написано в последнем санкционном пакете. Никакой кавказский газ им не нужен, это просто попытка смягчить свою публичную позицию. В реальности их задача только в продвижении американского газа. Источник - СвободнаяПресса

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