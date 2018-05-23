На имущество экс-мэра Бишкека Кулматова наложен арест

08:33 25.05.2018 На имущество экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова наложен арест. Об этом сообщили в ГКНБ КР в пятницу.



По данным госкомитета нацбезопасности, арест наложен в рамках возбужденного уголовного дела, где Кулматов проходит подозреваемым в коррупции. По версии следствия, будучи мэром Бишкека, он незаконно использовал грант в размере $2 млн, перенаправив его из ведения правительства в ведение мэрии.

Сообщается, что Кулматов вступил в сговор и заключил без конкурса договор с руководителем ОсОО "Альто Групп". Затем он добился от китайской компании перечисления $1 млн напрямую на счет указанной компании. Один из руководителей организации задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Сам Кулматов утверждает, что "мэрия не получила ни цента" и он не понимает, почему ему вменяется подобное обвинение.

Напомним, 21 мая, Кубанычбека Кулматова вызвали на допрос в ГКНБ. 18 мая ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 303 (коррупция) УК КР.

С него взята подписка о невыезде.



Мунара Боромбаева. Источник - kyrtag.kg

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