 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На имущество экс-мэра Бишкека Кулматова наложен арест
08:33 25.05.2018

На имущество экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова наложен арест. Об этом сообщили в ГКНБ КР в пятницу.

По данным госкомитета нацбезопасности, арест наложен в рамках возбужденного уголовного дела, где Кулматов проходит подозреваемым в коррупции. По версии следствия, будучи мэром Бишкека, он незаконно использовал грант в размере $2 млн, перенаправив его из ведения правительства в ведение мэрии.
Сообщается, что Кулматов вступил в сговор и заключил без конкурса договор с руководителем ОсОО "Альто Групп". Затем он добился от китайской компании перечисления $1 млн напрямую на счет указанной компании. Один из руководителей организации задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Сам Кулматов утверждает, что "мэрия не получила ни цента" и он не понимает, почему ему вменяется подобное обвинение.
Напомним, 21 мая, Кубанычбека Кулматова вызвали на допрос в ГКНБ. 18 мая ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 303 (коррупция) УК КР.
С него взята подписка о невыезде.

Мунара Боромбаева.

Источник - kyrtag.kg
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