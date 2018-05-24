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Страны ОДКБ соберут террористов в один список, - "Къ"
07:47 25.05.2018

Террористов соберут в один список

Страны ОДКБ готовы координировать информационную политику ради борьбы с экстремизмом

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поставят "совместный заслон" на пути террористов, распространяющих свои идеи и вербующих сторонников в интернете. Об этом договорились участники состоявшегося в четверг в Астане заседания секретарей Совбезов стран-членов ОДКБ. Также в планах создание общего для государств организации списка террористических организаций. На заседании состоялся дебют нового секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, который заверил "Ъ", что, несмотря на смену власти в стране, отношения Еревана с ОДКБ и ее членами останутся прежними. С подробностями из Астаны - корреспондент "Ъ" Екатерина Мареева.

Виртуальный терроризм

В среду сотрудники российского посольства в Астане сбились с ног, встречая официальные делегации. ВИП-зал аэропорта имени действующего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был переполнен. Столица Казахстана принимала сразу несколько мероприятий: в Астане открылась международная выставка вооружений и военной техники KADEX-2018, а также встречались министры обороны стран ОДКБ и секретари Советов безопасности стран-членов организации.

Хватило работы и приветствовавшим гостей девушкам в казахских национальных костюмах: они метались по аэропорту, встречая глав прилетающих делегаций. А автобусов российского посольства едва хватало, чтобы вместить всех прибывших. Неразбериха, впрочем, ограничилась пределами аэропорта: выехав в город, секретари Совбезов приступили к запланированным встречам, пообщались с господином Назарбаевым, посетили выставку.

Члены ОДКБ пообещали совместно бороться с терроризмом

На заседании ОДКБ в четверг было рассмотрено 13 вопросов и подписано 11 документов, в основном так или иначе связанных с проблемой терроризма. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев особо отметил рост проявлений терроризма в странах, граничащих с государствами-членами ОДКБ. Речь шла в первую очередь об Афганистане - именно оттуда сейчас исходит главная опасность для стран ОДКБ, сказал "Ъ" секретарь Совбеза Таджикистана Абдурахим Каххаров. Возросшие опасения Душанбе связаны с тем, что "в последние год-полтора появилась тенденция к концентрации террористических группировок в северной части Афганистана, которая раньше была стабильной". "Это и "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ.- "Ъ"), и Исламская партия возрождения Таджикистана, запрещенная у нас в стране, и группировка "Ансар Аллах". Они пытаются разместить там свои учебно-тренировочные базы, создать плацдарм для большего влияния на Центральную Азию",- отметил господин Каххаров.

Говоря на эту тему, Николай Патрушев назвал ситуацию в Афганистане "деградирующей" и подкрепил свои слова статистикой: общая численность боевиков в стране составляет порядка 15–20 тыс., из них до 7 тыс.- в приграничных с Таджикистаном провинциях. По его словам, увеличивается риск проникновения боевиков в страны ОДКБ, поставок оружия, "активизации вербовки молодежи в ряды экстремистов".

Участники заседания констатировали, что молодежь зачастую попадает под влияние террористических организаций во многом потому, что те умело используют современные информационные технологии.

В структуре ИГ есть специальные подразделения, состоящие из профессиональных программистов, психологов, видео- и звукорежиссеров, а контент пропагандистских материалов формируется в зависимости от национального состава, религиозных предпочтений и культурно-образовательного уровня целевой аудитории.

ОДКБ готова отправить миротворцев в горячие точки

Чтобы противостоять этим тенденциям, секретари Совбезов одобрили план мероприятий по развитию скоординированной информполитики. В первой части документа, рассказал "Ъ" пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, речь идет о том, чтобы сформировать систему "для адекватного и своевременного реагирования" на пропаганду терроризма, экстремизма и ксенофобии, а также на попытки дестабилизировать страны, входящие в ОДКБ. Для создания системы планируют задействовать различные ресурсы - от СМИ до социальных сетей. Чтобы работа была более эффективной, члены организации будут обмениваться информацией и проводить семинары и тренинги по противодействию угрозам в информационной сфере. Во второй части плана речь идет "о формировании образа ОДКБ как единой, серьезной, солидной и многосторонней организации", пояснил "Ъ" секретарь Совета безопасности Казахстана Нурлан Ермекбаев. Документ окончательно примут во второй половине года главы стран ОДКБ.

Николай Патрушев предложил также сформировать в рамках ОДКБ электронный реестр информационных материалов, признанных экстремистскими, а участники заседания решили как можно скорее создать единый список террористических организаций на территории стран ОДКБ.

В большей степени речь идет не о том, что сейчас списки в разных странах различаются, а о том, чтобы как можно быстрее узнавать о появлении новых террористических организаций, пояснил "Ъ" секретарь киргизского Совета безопасности Дамир Сагынбаев. "Нужно, чтобы мы открывали этот список и видели, что, например, на территории Кыргызстана или на территории России появилась террористическая организация или наблюдается какая-то экстремистская деятельность",- рассказал господин Сагынбаев.

Новые власти, прежняя Армения

Заседание министров обороны стран ОДКБ и прошедшая на следующий день встреча секретарей Совбезов стран-членов организации стали первыми после того, как в результате апрельских массовых протестов в Армении Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра. Его сменил оппозиционер Никол Пашинян. Еще не успев занять пост, господин Пашинян заявил: Армения останется в ОДКБ. Поэтому в участии представителей этой страны во встречах в Астане никто не сомневался. Непонятно было, кто именно будет представлять Армению.

Никол Пашинян заверил Владимира Путина в сохранении союзнических отношений

11 мая стало известно, что министром обороны страны станет Давид Тоноян: последний год он занимал должность министра по чрезвычайным ситуациям, а до этого был первым заместителем министра обороны. На полях встречи представители ОДКБ говорили, что с новым министром легко работать, так как он уже сотрудничал с ОДКБ и знаком с большинством ее членов. После встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу 23 мая в армянском министерстве заявили: главы ведомств договорились сохранять существующие договоренности и программы.

С секретарем армянского Совета безопасности дела обстояли сложнее: еще за неделю до заседания в списке участников встречи секретарей Совбезов красовалась надпись "представитель Армении", рассказал "Ъ" источник в администрации президента РФ. 17 мая стало известно, что пост секретаря займет соратник Никола Пашиняна 35-летний политолог и публицист Армен Григорян, ранее работавший, в частности, в организации Transparency International. Для ОДКБ это новый человек, и журналистов интересовали его взгляды.

Несмотря на смену власти, задачи Армении в рамках ОДКБ не изменились, заверил "Ъ" господин Григорян.

"В своем выступлении на заседании я рассказал о процессах, которые произошли в Армении, рассказал, что смена власти произошла в рамках конституции, и объяснил, почему это важно,- собеседнику "Ъ" явно было нелегко говорить по-русски, он с трудом подбирал слова.- Также я упомянул о Сирии и о том, что в этом вопросе мы поддерживаем Россию".

О том, что отношения Армении со странами-членами ОДКБ не изменились, говорят и другие участники встречи. Так, Дамир Сагынбаев заявил "Ъ": "У них в стране произошли внутриполитические изменения, но на нашу организацию они влияния не имеют".
24.05.2018,

Источник - kommersant.ru
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