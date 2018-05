Вы убиваете доллар: газета Ротшильдов умоляет Трампа перестать безобразничать

07:44 25.05.2018 Мало кто знает, но в среде финансовых профессионалов есть свой аналог известной истории о фразе Сергея Лаврова "ты кто такой, чтобы мне лекции читать?", которая, по легенде, была обращена к британскому коллеге Дэвиду Милибэнду.

В 2012 году, когда американский Минфин собрался влепить британскому банку Standard Chartered многомиллиардный штраф за сделки с Ираном в обход санкций США, раздраженный лондонский банкир написал своим американским визави имейл с фразой "Вы [нецензурно] американцы! Да кто вы такие, чтобы говорить нам, всему миру, что мы не можем делать бизнес с Ираном?" Шесть лет назад эта фраза казалась признаком бессилия всего мира перед всесилием американской финансовой системы и тех санкций, которые руководство США может использовать в качестве невероятно эффективного инструмента внешней политики.

Однако сейчас происходит то, что должно было произойти: весь остальной мир перешел от раздражения и возмущения к активному противодействию. В этом контексте очень забавно смотрится контраст между тем, как видят ситуацию многие российские политологи и экономические комментаторы, и тем, как на эту же ситуацию смотрят респектабельные западные СМИ. Многим в России до сих пор кажется, что статус доллара - это нечто вроде физической константы, которую невозможно изменить, а тезис "кто печатает доллар - тот владеет миром, и так будет всегда" кажется им таким же самоочевидным, как и постулат "солнце встает на востоке". В это же время эксперты и журналисты западных финансовых СМИ бьют тревогу, паникуют, а иногда и просто впадают в истерику, призывая руководство США остановиться, пока не поздно, и не ускорять уже очевидный для всех процесс дедолларизации мировой экономики и торговли.

Респектабельная лондонская газета Financial Times, рупор Сити, опубликовала материал под заголовком "Осторожно, Америка: верховенство доллара - не навсегда", и добавляет: "Логическая мотивация для того, чтобы использовать доллар для цен почти всех контрактов на нефть и другие товары, становится все слабее".

Лондонское издание подчеркивает, что "в эпоху Трампа США стали восприниматься как все более ненадежный партнер в торговых, военных и других договоренностях. Это повредило международному доверию к США и посеяло страх того, что Трамп может использовать доллар в качестве оружия для контроля над другими странами. Из-за этого Китай и Россия, да и другие, создают свои платежные системы и каналы, которые обходят США".

Журнал The Economist, которым владеют несколько очень влиятельных олигархических семей, в том числе широко известный дом Ротшильдов, тоже пишет о том, какие негативные последствия будут иметь санкции США и пренебрежение Трампа дипломатическими договоренностями: "Доллар вряд ли будет доминировать всегда. По мере того как на Америку приходится все меньшая часть мирового производства, переход (от одной резервной валюты. - Прим. ред.) к сочетанию резервных валют остается вероятным. То, насколько организованно будет проходить этот переход, зависит в том числе от того, как Америка воспринимается ее союзниками и противниками. […> Доллар доминирует частично из-за того, что иностранцы доверяют американской системе, частично же из-за того, что интересы наших друзей совпадают с интересами Америки. Если же альянсы переходят на транзакционную схему, то усилия других стран по снижению долларовой зависимости станут более интенсивными и потом обязательно окажут воздействие на военные и разведывательные отношения с США".

Стоит отметить, что The Economist зрит в корень: доллар - это тот самый элемент американоцентричной мировой системы, который делает американских союзников (и даже противников) "скованными одной цепью, связанными одной целью". Если эта связь исчезнет, то вопрос кончины НАТО и других международных структур, обеспечивающих американское воздействие на международную политику, - это исключительно вопрос времени.

Показательно, что европейские усилия по обходу антииранских санкций воспринимаются лондонскими журналистами с максимальной серьезностью, так как они смотрят на ситуацию не с точки зрения ближайших месяцев, а с точки зрения долгосрочных перспектив американской гегемонии. Также стоит отметить, что им представляется почти самоочевидным тезис о том, что у доллара нет шансов удержать свою доминирующую позицию в будущем, и вопрос лишь, каким конкретно образом будет произведен переход от системы доминирования доллара к "многополярному валютному миру".

Кстати, процесс перехода идет гораздо быстрее, чем может показаться на первый взгляд. Например, самая важная из незамеченных мейнстримными СМИ новостей последних дней: Лондонская биржа металлов (LME) планирует запустить фьючерсы на металлы с расчетами в юанях. Теперь юань может быть не только "нефтеюанем", но еще и валютой для расчетов за алюминий, цинк, медь и другие металлы.

Лондонская биржа - главная мировая площадка для ценообразования на эти металлы и одна из влиятельных площадок на рынке золота.

Американское агентство деловой информации Блумберг тоже указывает на негативные последствия санкционной политики Трампа в отношении Ирана и России. В материале под заголовком "Санкционная сила США, возможно, приближается к своим пределам" блумберговский колумнист Бен Холланд пишет, что "ответ на решение по иранским санкциям показывает, что мировую экономику не удастся принуждать бесконечно" и подчеркивает, что способность США применять санкции теперь зависит от готовности Евросоюза и Китая подчиняться им и что эта готовность идет на убыль.

Более того, американский журналист сообщает, что немецкие экономисты неожиданно открыли для себя, что "непропорционально большой ущерб от санкций против России - 44 миллиарда долларов или 40 процентов от общего ущерба - понесла не Россия, а Германия" в то время как на долю США пришлось лишь 0,6 процента от общих убытков. Как несложно догадаться, это открытие будет влиять на дальнейшее отношение Германии к американской внешней политике.

Блумберг обозначил две главных "горячих точки" мировой санкционной войны: это система SWIFT и "Северный поток - 2". США требуют, чтобы SWIFT, вообще-то европейская организация, отключила Иран от своей системы международных платежей, и есть риск, что в противном случае сама SWIFT подвергнется американским ограничениям. Вопрос о строительстве "Северного потока - 2", как и ситуация вокруг SWIFT, - это болевые точки Евросоюза, и то, как ЕС будет реагировать на американское давление, определит скорость мировой дедолларизации. Впрочем, профессор Колумбийского университета Джефри Сакс, который прокомментировал ситуацию для американского агентства, не испытывает особого оптимизма: "В один прекрасный день США своими заявлениями просто выкинут доллар из его международной роли", заявил он. С профессором невозможно не согласиться, но Брюсселю, Пекину и Москве стоит поработать над тем, чтобы этот день наступил как можно быстрее.



Иван Данилов, 24 мая 18 Источник - khazin.ru

