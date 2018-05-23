В ВБ и МВФ рекомендовали полностью перестроить экономику Узбекистана. Эти научат

06:19 25.05.2018 Узбекистану нужно перестроить всю экономику, искаженную строгой ценовой и валютной политикой, проводившейся десятилетиями. Для этого придется прибегнуть к таким болезненным мерам, как повышение цен на энергоносители и закрытие компаний, которые не смогут адаптироваться к меняющимся условиям. Об этом в интервью Reuters заявили главный экономист по Европе и Центральной Азии Всемирного банка Ганс Тиммер (Hans Timmer) и замглавы департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Юха Кахконен (Juha Kahkonen).



По мнению Кахконена, властям республики важно взять под контроль инфляцию. "Ее (инфляции) показатель близок к 20%, и я считаю, что власти уменьшат его, но это потребует более жесткой фискальной и денежно-кредитной политики", – сказал эксперт. Он добавил, что необходимо также принять меры для сокращения потерь и государственных субсидий в энергетическую отрасль. В среднесрочной перспективе для этого придется повысить цены на энергоносители, "так как отрасль в настоящее время нуждается в возмещении затрат".



Со слов Тиммера, узбекским властям необходимо сократить льготный режим для определенных секторов экономики и компаний, а также "убрать искажения". Речь идет о ситуации, сложившейся в прошлом году в сахарной отрасли республики. Реформа иностранной валюты, в ходе которой узбекский сум был девальвирован с 4200 до 8100 за доллар, открыла возможности многим компаниям. Но некоторые из них столкнулись с проблемами, например, сахарные заводы, которые импортируют сырье из Бразилии. Стоимость закупаемого ими сырья для изготовления сахара удвоилась, в то время как розничная цена сахара осталась фиксированной из-за важности этого продукта для домашних хозяйств. "Есть победители и есть проигравшие", – так прокомментировал Тиммер тяжелое положение отрасли.



Он напомнил, что Всемирный банк в этом месяце выделил $940 млн на финансирование четырех новых проектов в Узбекистане, уделяя особое внимание вопросам энергоэффективности, садоводства и неотложной медицинской помощи. "Было бы замечательно, если бы нынешние темпы реформ оставались устойчивыми", – отметил экономист. В то же время, по его словам, правительство Узбекистана "обеспокоено влиянием реформ на рынок труда" и, вероятно, будет действовать с осторожностью. Безработица остается одной из самых больших проблем в Узбекистане: миллионы граждан страны в настоящее время работают за рубежом, в основном - в России.



Общий объем займов от ВБ в Узбекистане составляет $2,8 млрд. Ранее в банке заявляли, что Ташкент "быстро добился прогресса в осуществлении ключевых реформ", в том числе по либерализации валютного рынка, устранению барьеров для бизнеса, торговли и инвестиций и открытию рынка для частных инвесторов.



В марте этого года МВФ рекомендовал Узбекистану для развития экономики провести налоговую реформу и привлечь в страну иностранные банки.



На днях, находясь в Андижанской области, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев признал, что экономика страны находится в тяжелом положении, и в очередной раз заявил о необходимости находить новые источники финансирования для развития различных отраслей. Источник - fergananews.com

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