 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Группа активистов попросила Швейцарию придержать украденные Гульнарой Каримовой деньги
06:05 25.05.2018

Группа активистов гражданского общества попросила правительство Швейцарии не возвращать Узбекистану активы, выведенные из страны дочкой первого президента республики Ислама Каримова Гульнарой Каримовой. Об этом говорится в открытом письме (имеется в редакции "Ферганы"), которое подписали Надежда Атаева (ассоциация "Права человека в Центральной Азии"), Умида Ниязова (Узбекско-германский форум за права человека), Ирина Савостина (Республиканское движение "Поколение", Казахстан), Даметкен Аленова (НПО "Единство", Казахстан), представитель федерации равных журналистов Казахстана Розлана Таукина, а также ряд узбекских политэмигрантов и бывших узников совести – Едгор Обид, Дилобар Эркинзода, Улугбек Хайдаров, Алишер Таксанов и Алишер Абидов.

"Мы призываем швейцарское правительство использовать процесс возвращения активов в целях стимулирования дальнейшего курса реформ в Узбекистане, но не авансом, а в качестве награды за уже достигнутые успехи в деле установления антикоррупционных механизмов, подлинного правосудия, а также стандартов прозрачности и подотчетности", - говорится в обращении.

По данным авторов письма, швейцарский МИД намерен начать процедуру репатриации денежных средств в ближайшее время. Активисты опасаются того, что деньги могут попасть в руки нечистоплотных чиновников, которые участвовали в выводе средств через офшорные компании Гульнары Каримовой и до сих пор занимают высокие должности. Таким образом, активы могут быть похищены повторно.

В качестве причины опасений приводится пример с передачей Швейцарией правительству Казахстана второго транша по так называемому делу "Казахгейт". В 2015 году $48 млн, конфискованные в результате расследования дела об отмывании денег казахскими чиновниками, вернулись в страну путем финансирования двух проектов по линии Всемирного банка. Часть средств ($21,76 млн), выделенная для программы "Молодежный корпус", распределялась со многими нарушениями принципов прозрачности и допущением конфликта интересов. Выяснилось, что сотрудник Всемирного банка, ответственный за проект, Алия Бижанова также является соучредителем ряда организаций, получивших грант от "Молодежного корпуса". По сути, один человек и отправил деньги, и получил их. В одной из структур партнером Бижановой выступала Аида Сагинтаева - племянница премьер-министра Казахстана Бахытжана Сагинтаева. Распределение возвращенных активов происходило через Конгресс молодежи Казахстана, председателем которого является дочь президента страны Дарига Назарбаева.

В этой связи группа активистов призывает правительство Швейцарии провести тщательное расследование по нарушениям, возникшим при транше $48 млн в Казахстан в 2015 году, так как это может повлиять на дальнейшую политику по возврату денег другим странам. Авторы обращения считают необходимым отложить решение о репатриации активов в Узбекистан и установить условия, которые бы гарантировали, что возвращенные средства не будут снова украдены, а способствуют благополучию узбекского народа.

Напомним, в 2012 году прокуратура Швейцарии начала расследование происхождения активов на счетах офшорных компаний Takilant и Swisdorn, подконтрольных Гульнаре Каримовой. Власти европейской страны заморозили 800 млн швейцарских франков, возбудив уголовное дело об отмывании денег против нескольких лиц, приближенных к дочери первого президента Узбекистана. Указанная сумма – взятка со стороны трех телекоммуникационных операторов за право выйти на узбекский рынок. Подробнее о финансовых преступлениях Гульнары Каримовой и ее окружения можно прочитать в специальной рубрике "Ферганы".

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527217500
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