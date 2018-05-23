|На Иссык-Куле из-за снегопада погибли овцы
00:02 25.05.2018
На Иссык-Куле из-за обильного снегопада погибли 112 овец. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР в четверг.
По данным ведомства, из-за обильного снегопада, находившиеся на зимовке Эчи-Чат селе Сары-Камыш Иссык-Кульского района, 112 овец и корова погибли. Уточняется, что скот принадлежит пяти чабанам.
Прибывшие на место спасатели помогли животноводам извлечь из-под снега погибший скот и помогли очистить загоны для скота от снега.
Отметим, аналогичный случай произошел в Ат-Башинском районе Нарынской области, там пали 200 голов овец.
Мунара Боромбаева