На Иссык-Куле из-за снегопада погибли овцы

00:02 25.05.2018 На Иссык-Куле из-за обильного снегопада погибли 112 овец. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР в четверг.



По данным ведомства, из-за обильного снегопада, находившиеся на зимовке Эчи-Чат селе Сары-Камыш Иссык-Кульского района, 112 овец и корова погибли. Уточняется, что скот принадлежит пяти чабанам.



Прибывшие на место спасатели помогли животноводам извлечь из-под снега погибший скот и помогли очистить загоны для скота от снега.



Отметим, аналогичный случай произошел в Ат-Башинском районе Нарынской области, там пали 200 голов овец.



Мунара Боромбаева Источник - КирТАГ

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