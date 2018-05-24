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С казахскими руководителями говорить менторским тоном не рекомендую. Даже С. Савицкой, - М.Захидов
21:36 24.05.2018

С казахскими руководителями говорить менторским тоном не рекомендую. Даже С. Савицкой.

М. Захидов, генсек международного секретариата Международного Общества Прав Человека – МС МОПЧ.

Вчера, 23 Мая, в Берлине открылось заседание круглого стола, посвященный "20 – летию принятия антикоррупционного законодательства и созданию органа по делам госслужбы в Республике Казахстан". С пленарным докладом выступил Председатель Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алика Жаткамбаевич Шпекбаев. Функции Модератора КС легли на плечи Чрезвычайного и Полномочного Посол РК в ФРГ Болата Тураровича Нусуповова.

Я, как представитель МОПЧ был подготовлен, что КС не просто "мероприятие для галочки" со свадебными генералами.

Еще за месяц до конференции при обсуждении нашего участия в работе КС, Президент МС МОПЧ Проф. Д-р Томас Ширмахер высказал мнение, что между Казахстаном и Германией в ряде фундаментальных областей сложились деловые партнерские отношения. Готовится посещение Президентом МОПЧ Главы Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. Такие встречи Проф. Ширмахера состоялись с рядом глав государств СНГ.

Далее. Прежде всего, со своей стороны хочу добавить, что Глава Узбекистана Ш.М. Мирзиеев, буквально на – днях откровенно заявил по теме КС об узбекских проблемах, а именно: "Американцы инвестируют туда, где нет коррупции и хищений. Они не инвестируют в страны с различными проблемами. Поэтому в Узбекистане не было американских инвестиций".

Вопрос коррупции инвестиций красной нитью проходил через представленные доклады. Достаточно отметить, из 9 представленных фундаментальных докладов на КС, более 50% были сделаны немецкой стороной на уровне руководства Минюста ФРГ, Генеральной прокуратурой Берлина, Федерального ведомства криминальной полиции ФРГ, Мюнстерского университета общественного управления Северной Рейн-Вестфалии.

Компетентность Посла Казахстана по обсуждаемой тематике состоялась не только в том, что в процессе дискуссии Болат Нусупов, как модератор, свободно переходил с немецкого на русский. Чувствовалось, что Посол полностью владеет проблемой, персонально в контакте с немецкими учеными, госслужащими. Команда Нусупова, которая готовила КС и блестяще справилась с обязанностями ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ и дружная. В свете последних обвинений чуть ли не геноциде славян, тем более в Республике Казахстан, это более, чем абсурд, который раздувают в СМИ. Первый и действующий Президент Казахстана (здоровья ему и сил на долгие годы) вчера в СМИ высказался вполне определенно: "кризис доверия становится серьезным вызовом классической журналистике".

На КС плотно была представлена организация "Transparency International". Ее координатор по странам СНГ и Центральной Азии Светлана Савицкая выступила с докладом … без названия. Как, впрочем, и другие ее представители. Тон выступления С. Савицкой был явно менторский. Что – то говорилась о величии майданщиков из Фридом Хаус, о каких – то баллах, по которым ФХ определяют уровень демократии, рассказала с гордостью о себе (я последние годы провела … на Украине). Казахстану в том же тоне порекомендовала дать больше пространства для гражданского общества и свободных СМИ.

В заключительном слове Посол Б. Нусупов ответил, как профессиональный и компетентный дипломат. Я бы так не смог.

Берлин – Прага. 24.05.18

Источник - ЦентрАзия
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