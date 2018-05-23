В ЕАЭС надо ввести цифровую валюту, - С.Глазьев

19:39 24.05.2018 Увеличить объем торговли и облегчить кредитование крупных инвестпроектов внутри стан, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) могло бы введение цифровой валюты. Об этом заявил советник президента РФ Сергей Глазьев в ходе работы Петербургского международного экономического форма (ПМЭФ-2018).



"Мы рассчитываем, что в ближайшее время хотя бы одно из государств ЕАЭС выйдет с проектом национальной цифровой валюты, которая объединит возможности электронных безналичных денег и наличных денег, которые имеют номер", - процитировал Глазьева ТАСС.



По его мнению, внедрение цифровых денег позволит контролировать режим их обращения в денежной системе в режиме онлайн, гарантировать их целевое использование, увеличить объем торговли в ЕАЭС и обеспечит кредитование крупных целевых инвестиционных проектов.



Несмотря на то, что пока конкретных планов по выпуску цифровой валюты нет, такая возможность обсуждалась с главой Евразийского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Андреем Бельяниновым. Источник - rg.ru

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