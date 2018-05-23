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Государственная русофобия в Центральной Азии, - С.Кожемякин
19:28 24.05.2018

В республиках Центральной Азии сокращаются сфера применения русского языка и число владеющих им жителей. Проблема коснулась даже Казахстана и Киргизии, где официальный статус русского закреплен на уровне Конституции. Это ставит под вопрос эффективность внешней политики современной России.

"ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ", начавшийся с развалом СССР, вызвал глубокий и продолжительный кризис.

Одной из самых пораженных им областей стала культура. Радикальная переоценка новыми властями государственных приоритетов привела к тому, что она оказалась на задворках. Не последнюю роль в этом сыграло вытеснение русского языка.

Заявив о необходимости возрождения национальной культуры, чиновники подошли к этой благородной задаче с весьма специфическими лекалами. Вместо развития литературы, живописи, театра и т.д. они развернули наступление на все связанное с общим прошлым. По республикам прокатилась волна переименований, преподавание русского языка в школах и вузах было резко сокращено, уменьшилось количество выпускаемых на русском книг и периодических изданий.

Закономерным итогом стало значительное снижение доли коренного населения, владеющего русским языком. Например, в Киргизии таковых - чуть более половины граждан. А среди первоклассников южных областей сносно могут изъясняться на русском лишь 5 процентов. Еще плачевнее картина в Узбекистане, Таджикистане и Туркмении.

Последствия этой тенденции исключительно негативные. В советское время через русский язык народы региона приобщались к сокровищнице мировых культурных ценностей и научных знаний. Что в итоге обогащало их собственные культуры. Замыкание в узконациональных шорах имеет эффект, противоположный тому, какой сулили его пропагандисты. От неразумных действий реформаторов пострадала прежде всего национальная культура.

Несмотря на очевидность ущерба, борьба с русским языком продолжается. В последнее время его и без того хрупкие позиции подверглись атакам в Казахстане и Киргизии. Особенность этих стран в том, что русский язык в них признан официальным. Как указывается в Конституции Казахстана, оба языка - государственный (казахский) и официальный (русский) - употребляются в госструктурах и органах местного самоуправления в равной степени. Аналогичные нормы действуют в законодательстве Киргизии.

Несмотря на это, недавно президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству и парламенту полностью перейти на казахский язык. Об этом он заявил на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым. "Необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка" - так объяснил глава республики свое требование. Но, как оговорился он, это ни в коем случае не означает ущемления по языковому признаку, ведь для русскоязычных граждан существуют возможности… синхронного перевода.

Показательно, что важность этого шага Назарбаев напрямую увязал с реформой письменности - переходом с кириллицы на латинскую графику. По его мнению, тем самым государство поднимает роль и значение казахского языка. Чиновники сразу же взяли под козырек. Заседания правительства и парламента в республике стали за редчайшими исключениями вестись на государственном языке.

Похожие процессы происходят и в Киргизии. В апреле началось обязательное тестирование всех государственных служащих на знание киргизского языка. Если результаты тестирования признают неудовлетворительными, чиновнику дадут год на изучение языка. В случае повторного провала человеку грозит увольнение.

При этом уровень владения государственным языком должен постоянно совершенствоваться. Если первоначально для успешной сдачи теста было достаточно иметь базовый уровень знаний, то с 2020 года проверяющие станут требовать средний уровень, а с 2021 года - выше среднего. Все бы ничего, но методика обучения киргизскому языку в стране откровенно слаба. Несмотря на его преподавание с первого класса, большинство выпускников русскоязычных школ не могут объясниться по-киргизски даже на элементарном уровне. В качестве альтернативы людям предлагаются… платные курсы.

Официальный статус русского языка ни в Казахстане, ни в Киргизии пока отменять не собираются. Но и ничего не делают для его сохранения. В Киргизии осталось только 216 школ с русским языком обучения - это менее 10 процентов от общего числа средних образовательных учреждений. Но даже в них есть серьезные проблемы и с кадрами, и с учебниками. О закрепленном в Конституции статусе русского языка власти предпочитают не вспоминать…

ЭТИ ПРОБЛЕМЫ касаются не только республик Центральной Азии. Сужение ареала русского языка и культуры свидетельствует о серьезных сбоях российской внешней политики. Одним из главных механизмов современной дипломатии является "мягкая сила" - культурно-идеологическое воздействие с целью добиться симпатий жителей других стран. Этому служит широкий набор инструментов: и формирование благоприятного образа страны, и установление тесных гуманитарных связей, и распространение языка.

Огромных успехов добился на этом пути Китай. На сегодняшний день в 146 странах мира работают свыше 500 институтов Конфуция - китайских культурно-образовательных центров. А число иностранцев, изучающих китайский язык, за 15 лет утроилось и достигло 100 миллионов. Этому, конечно, способствует и привлекательность социально-экономической модели КНР, демонстрирующей громадные достижения.

Москва ничем подобным похвастать не может. Число владеющих русским языком в мире сократилось за 25 лет с 350 миллионов до 260 миллионов человек. И это закономерно. В условиях, когда в самой России культивируются антисоветизм и примитивная массовая культура, когда экономика обслуживает интересы олигархов и не может слезть с нефтегазовой "иглы", ее "мягкая" (да и любая другая!) сила обречена на провал. Кремлю не повторить ни огромный интерес к русскому языку и русской культуре, вызванный Октябрьской революцией и Советской властью, ни нынешний бум на все китайское. Капиталистическая Россия не предлагает альтернативной модели жизнеустройства, а потому ее привлекательность среди других народов и стран стремится к нулю.

Вот и получается, что из 18 государств, с которыми граничит Россия, шесть уже являются членами НАТО, а еще несколько (Финляндия, Украина, Грузия) обсуждают вступление во враждебный Москве альянс. Да что там НАТО, если даже члены Евразийского экономического союза допускают отнюдь не дружественные шаги вроде "латинизации" в Казахстане! Поэтому называть Россию державой - региональной и уж тем более мировой - нельзя, какие бы громкие слова ни говорили ее властители. Таков результат отказа от социализма, который будет аукаться миллионам людей еще долгие-долгие годы.

Сергей Кожемякин

Источник: "Правда", №52 (30695), 24 мая 2018 г.

Источник - "Правда",
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527179280
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