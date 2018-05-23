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Духовенство Таджикистана обвинило Иран в дестабилизации обстановки в мире
15:16 24.05.2018

Совет улемов Исламского центра Таджикистана вновь выступил с обвинениями в адрес Ирана. Заявление опубликовано на официальном сайте Комитета по делам религии при правительстве Таджикистана.

"Возникает вопрос, какую выгоду преследует Иран, приложивший руку к дестабилизации обстановки и кровопролитию в воюющих странах, таких как Афганистан, Ирак, Сирия и Оман, что снова стремится при помощи некоторых провокаторов накалить ситуацию в Таджикистане, жители которого разговаривают на одном языке с ним. Мы знаем одно: если Иран увидит в этом хоть малейшую пользу, то сразу начнет играть ведущую роль в дестабилизации любого региона, возложив это на врагов ислама и мусульман", - говорится в заявлении.

Совет обвинил Иран в поддержке запрещенной в Таджикистане Партии Исламского возрождения (ПИВТ) и поддержал митинг протеста, прошедший 21 мая у здания посольства Ирана в Душанбе.

Обвинения в адрес Ирана ранее не раз звучали со стороны представителей таджикского духовенства и властей, в том числе президента Эмомали Рахмона. Отношения между двумя государствами резко ухудшились после того, как в декабре 2015 года Тегеран пригласил на международную конференцию лидера ПИВТ Мухиддина Кабири, который встретился там с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. В ответ МИД Таджикистана вручил иранскому послу ноту протеста, а муфтий Саидмукаррам Абдукодирзода и другие общественные деятели и политики обвинили Тегеран в поддержке террористов.

За этим последовали ограничения импорта из Ирана продовольственных товаров, в частности мясопродуктов и чая. Душанбе объяснил такое решение низким качеством товаров. Позже Таджикистан прекратил выдачу гражданам Ирана виз в душанбинском аэропорту. В Худжанде были закрыты Комитет помощи Имама Хомейни "Имдод" – известной иранской благотворительной организации, а также культурные и торговые представительства.

В августе 2017 года по таджикскому телевидению был показан документальный фильм, в котором Иран был обвинен в финансировании громких убийств, произошедших в Таджикистане в годы гражданской войны. В частности, упоминались убийства экс-спикера парламента Сафарали Кенджаева, известного журналиста Отахона Латифи, ученых Мухаммада Осими, Юсуфа Исхаки, Минходжа Гулямова, политика Карима Юлдашева, писателя Сайфа Рахима, бывшего муфтия Фатхуллохона и около 20 офицеров российской 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане. Фильм построен на признаниях троих арестантов, которые якобы прошли обучение в Иране и, вступив в ПИВТ, совершили убийства вышеназванных людей.

В мае 2018 года Эмомали Рахмон обвинил руководство запрещенной в стране ПИВТ в переходе в шиизм и шпионаже в пользу Ирана. В связи с этим он упомянул Киемиддина Гози, одного из руководителей митинга на площади Шахидон в Душанбе, прошедшего в начале 1990-х годов. "Арестован так называемый "генерал Киемиддин" или Киемиддин Гозималики - один из тех, кто несет ответственность за несчастья в годы гражданской войны. В карманах полно долларов одной так называемой "дружественной" страны. Он признался, что давно принял шиизм и по заданию спецслужб той страны работает против таджикского народа", - сказал Рахмон.

В годы гражданской войны в Таджикистане ПИВТ составляла костяк Объединенной таджикской оппозиции (ОТО), воевавшей с официальным прокоммунистическим режимом. После заключения Всеобщего соглашения о мире (27 июня 1997 года) ПИВТ добилась легализации и до сентября 2015 года, в течение 16 лет, была единственной официально действующей партией религиозного толка на постсоветском пространстве. В августе 2015 года министерство юстиции Таджикистана потребовало от ПИВТ прекратить деятельность. А в сентябре руководство ПИВТ и, в частности, Мухиддин Кабири были обвинены в причастности к военному мятежу бывшего замминистра обороны страны Абдухалима Назарзода. Партия была объявлена Верховным судом террористической организацией, ее руководство арестовано. В июне 2016 года 14 членов политсовета ПИВТ были приговорены к различным срокам заключения, двое из них - к пожизненному. Мухиддин Кабири покинул Таджикистан еще до событий сентября 2015 года, таджикские власти объявили его в розыск.
23.05.2018

Источник - fergananews.com
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