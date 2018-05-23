Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

14:46 24.05.2018 Президент США Дональд Трамп написал лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо, в котором уведомил его об отмене их встречи 12 июня в Сингапуре. Письмо опубликовано в Twitter Белого дома.



Отказ от проведения саммита господин Трамп объяснил "открытой враждебностью", проявленной КНДР в отношении США. "Вы говорите о своих ядерных возможностях, но наши настолько велики, что я молю Бога, чтобы они никогда не были использованы",- пишет Дональд Трамп.



"Я чувствовал, как между нами выстраивался прекрасный диалог, и только этот диалог имеет значение. Однажды я надеюсь встретиться с вами",- говорится в письме.



A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1

- The White House (@WhiteHouse) 24 мая 2018 г.





Напомним, в начале мая госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян, где окончательно согласовал время и место грядущего саммита лидеров двух стран. Тогда же власти КНДР по просьбе США отпустили трех пленных американцев.



В середине мая в ответ на американо-южнокорейские военно-воздушные учения КНДР отменила намеченную на 16 мая встречу между представителями двух Корей и угрожала отменить американо-северокорейский саммит. При этом Пхеньян выполнил обещание закрыть ядерный полигон Пунгери. Его демонтировали сегодня в присутствии иностранных журналистов. Источник - kommersant.ru

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