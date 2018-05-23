Торговая война Китая с США губит... Россию, - "Соху"

11:49 24.05.2018 Торговые трения между Китаем и США остаются нерешенными, а Россия страдает от падения курса рубля и фондового рынка – что случилось?



Соху, Китай



Подвергнувшись влиянию новых санкций, выдвинутых США в четверг, 9 апреля Россия столкнулась с падением курса рубля и фондового рынка. На момент выпуска этой статьи индекс РТС (также называется "московским" индексом - в основе его лежат акции 50 крупнейших компаний, котирующихся на Московской бирже) упал на более чем 11%, индекс Moex (Индекс Мосбиржи) - на более чем 9%; курс рубля к доллару снизился на 2,6%, показав крупнейшее падение с июня 2016 года.



Не спаслись и российские компании, размещающие акции на биржах за рубежом - акции вошедшей в санкционный список компании "Русал" (00486) упали на Гонконгской бирже на 50,43%, заключительный биржевой курс в 2300 гонконгских долларов снизился до отметки 2260 гонконгских долларов.



Причина всему - новый виток американских санкций против России



По сообщению агентства Синьхуа, 6 апреля Министерство финансов США объявило о введении новых санкций в отношении физических и юридических лиц из России, это станет реакцией американской стороны на "злонамеренные действия" РФ. По заявлениям старших должностных лиц правительства США, санкциям подверглись семь российских бизнесменов, 12 предприятий, которыми они владеют или которые контролируют, 17 высокопоставленных чиновников, одна государственная компания, занимающаяся экспортом и импортом оружия, а также подчиненный ей банк.



Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что основу новых санкций составляет подписанная президентом США Дональдом Трампом в прошлом году санкционная программа, направленная против России, Ирана и КНДР, а также "Кремлевский список", выпущенный американским Министерством финансов в январе этого года. В данном списке перечислены имена, фамилии и должности 114 высокопоставленных российских чиновников и 96 олигархов, чьи чистые активы превышают один миллиард долларов.



Подразумевается, что находящиеся в юрисдикции США активы физических и юридических лиц, попавших под новые санкции, будут заморожены, также гражданам США запрещается поддерживать с фигурантами списка какие-либо деловые отношения; лица, не являющиеся гражданами США, также могут попасть под санкции за подобные деловые отношения, развиваемые ими или их представителями. 15 марта Министерство финансов США объявило о введении санкции в отношении пяти юридических и 19 физических лиц. Так Америка выражает критику за злонамеренные кибератаки, включающие попытку вмешательства в президентские выборы 2016 года в США.



2 августа прошлого года Дональд Трамп подписал программу санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Согласно данной программе, Россия подозревается во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года и украинский кризис, и поэтому будут добавлены санкции в отношении соответствующих физических и юридических лиц. Российский президент отреагировал следующим образом: выпустил указ о сокращении общей численности американских дипломатов в России и запрете на использование дипмиссией некоторых зданий в Москве.



Реакция российского правительства: поддержать предприятия, попавшие под санкции



По сообщениям СМИ, 9 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал выработать меры для поддержки российских предприятий, попавших под новые санкции. После того, как 9 апреля США ввели новые санкции, цена акций многих российских предприятий резко упала. Он заявил, что с юридической точки зрения внедрение американцами санкций против российских компаний просто возмутительно. В том, что касается возможного введения новых контрсанкций, Россия будет руководствоваться государственными интересами.



"Российское правительство уделяет большое внимание монополиям. Они предоставляют несметное количество рабочих мест", - заявил в интервью российским СМИ 9 апреля заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, - "как бы то ни было, оно будет поддерживать эти компании".



Как отреагировали попавшие под санкции компании?



Российский олигарх Олег Дерипаска и группа компаний En+, принадлежащая ему, также были включены в санкционный список. По информации Лондонской фондовой биржи от 9 апреля, Управление по финансовому надзору и регулированию Великобритании (FCA) временно приостановило торги ценными бумагами группы компаний En+. В 11:58 по московскому времени доходность этих бумаг упала на 25,39% до 7,2 долларов. Еще до того, как FCA приостановило сделки данной компании с американскими инвесторами, стоимость ее ценных бумаг уже снизилась на 21%.



В заявлении En+ сказано, что американские санкции оказали серьезное негативное влияние на ее деятельность. En+ заявила: "Компания продолжит посвящать все свое внимание бизнесу, будет защищать интересы своих инвесторов, держателей ценных бумаг и партнеров по сотрудничеству". В дополнение было сказано, что сейчас фирма ищет способы нейтрализации негативных эффектов, связанных с американскими санкциями. В число таковых, вероятно, войдет внесение поправок в существующие контракты и соглашения в соответствии с законодательством и нормативными требованиями.



Различные материалы свидетельствуют о том, что разнообразные базовые активы, которые контролирует группа компаний En+ (нефть, уголь, алюминий, электричество) - это основной пункт внешнего сотрудничества российской экономики, а также ее основной драйвер.



Сдует ли холодный сибирский ветер А-акции?



В своем интервью газете Cnstock главный экономист портала Bolan Info Ли Хунту заявил: Американские санкции против России основаны на взаимном желании свести счеты, а не на нарушении торгового баланса. Конфликт между США и РФ уже не ограничивается сферой экономики. Поэтому влияние, оказываемое на российскую экономику и фондовый рынок - это "несчастный случай", повторяющийся все с большей частотой.



Прямое влияние этих событий на экономику Китая не велико. Если смотреть на ситуацию на рынке А-акций (акции, котирующиеся в юанях на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах - прим. переводчика) и гонконгский фондовый рынок, торговые трения между Китаем и США не вызывают панику на рынке, наоборот - мы видим повышение цен с двух сторон. Это означает, что рынок весьма рационально относится к торговым трениям.



Однако необходимо отметить, что глобальная либерализация торговли уже вступила в фазу повышения защиты торговой деятельности, мировой финансовый рынок и рынок А-акций все еще находятся под давлением, этот фактор риска в краткосрочном периоде еще не исчерпал себя и может увеличить риск неустойчивости фондового рынка по мере того, как меняется ситуация с торговым конфликтом.



Заместитель генерального директора отдела по управлению бумагами с фиксированной доходностью компании Huasheng Securities Чжоу Вэньюань считает: Конфликт между США и Россией приводит к серьезным колебаниям российского валютного курса и фондового рынка. Это демонстрирует тот факт, что повышение волатильности мировых финансовых активов постепенно передается с европейского и американского рынков на развивающиеся рынки. Российский финансовый рынок снова стал неустойчивым - второй раз после украинского кризиса 2014 года. Таким образом, экономика и финансовая сфера РФ все еще очень слабы.



Продолжатся ли эти колебания и перенесутся ли они на другие страны, зависит от внутренней политики РФ. Влияние российской экономики ограничено, поэтому предполагается, что колебания не повлияют на другие государства. Что касается китайского рынка, то колебания на российском рынке отвлекут внимание от торгового спора между КНР и США. Все это отчетливо показывает, что нежелание рисковать на основных американо-китайских активах благоприятно сказывается на внутреннем ценообразовании.



В своем интервью генеральный директор компании Formax Ван Сяобин заявил: Санкции - это лишь повод для обвала на российском фондовом рынке, но не основная причина для него. Основную причину нужно рассматривать с двух сторон: во-первых, из-за того, что торговые споры между США и КНР заставляют ожидать спада в мировой торговле, на фондовом рынке возрастают рискофобские настроения; во-вторых, экономика России слаба в сравнении с крупными мировыми державами - она базируется на торговле энергоресурсами, отличается недостаточным внутренним спросом, не особенно хорошо противостоит угрозам, экономический рост последних нескольких лет был ниже среднемирового уровня.



Если торговые трения между Китаем и США продолжатся, система мировых цен на энергоресурсы, вероятно, изменится. Степень зависимости российской экономики от энергетики довольно высока, возможно, РФ - одна из самых зависимых в этом плане экономик мира. Это представляет собой огромный риск. Насколько же большое влияние может оказать торговый спор между Китаем и США на компании с А-акциями? Посмотрим, как эти компании отреагируют.



"Болтун" Трамп, торговля А-акциями прекратилась на время праздников, но не остановилась совсем, не спит и мировой рынок! Источник - Иносми

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