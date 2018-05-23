Союзники и "партнеры". Переговоры с Асадом, ближневосточный узел и жесткая заявка российских интересов, - О.Щукин

11:48 24.05.2018 Союзники и "партнеры"

переговоры с Асадом, ближневосточный узел и жесткая заявка российских интересов



Олег Щукин



17 мая в Сочи состоялись российско-сирийские переговоры на высшем уровне. В тот же день между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном в Астане было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.



Президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию с рабочим визитом, о котором не было объявлено заранее. Прибыл на фоне полного освобождения Дамаска от противостоящих сирийской армии вооруженных формирований - частично уничтоженных, частично сложивших оружие и эвакуированных в суннитские зоны. Прибыл на фоне активизации политического процесса урегулирования, целью которого является созыв Конституционного собрания с участием всех политических сил Сирии - за вычетом структур, признанных террористическими. Наконец, на фоне израильских ударов по территории Сирии, в том числе - по иранским военным объектам.



Но эта, казалось бы, рядовая и действительно рабочая встреча оказалась весьма примечательной по нескольким важнейшим параметрам - в официальных отчетах о ней не было приведено ни слова о ракетных ударах Израиля, а также ни слова о роли Турции и о роли Ирана в боевых действиях на сирийской территории. В итоге получалось так, что победу над исламистами одержали правительственные силы при поддержке российской армии. А турки, иранский КСИР и ливанская Хезболла? Их как будто нет и не было. Причем не только в приведенной части выступления Путина, но и в словах Асада. Как такое могло произойти? Как стало возможным сенсационное появление вместе с Путиным и президентом Сербии Александром Вучичем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 9 мая в Москве с георгиевской ленточкой? Что, Россия отказалась от выстроенного с таким трудом "геополитического треугольника" с Ираном и Турцией на Ближнем Востоке и сменила (в данной связи подчас используются и более жесткие, чем "сменила", формулировки) своих союзников?



Разумеется, в данной связи ничего нельзя утверждать, но можно высказать вполне определенные предположения.



Возможно, значительную роль здесь сыграло то, что после заключения 15 июля 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), более известного как "атомная сделка", между Ираном и группой "5+1" политическое руководство Исламской Республики получило возможность восстановить свои отношения с европейскими и другими союзниками США, - возможность, которой оно не только воспользовалось, но и в определенной мере увлеклось. Насколько можно судить по открытой информации, - в ущерб России (отказ от закупки российских самолетов, переговоры по АЭС с Францией и т.д.), а также попыталось использовать эти свои новые позиции для определенного давления на Москву: как в плане других торговых контрактов, так и в плане актуального раздела "сфер влияния" в Сирии.



То же самое, с поправкой на несколько другой "анамнез", можно сказать и о Турции, которая, эффективно выполняя важнейшую для ближневосточного урегулирования в целом, но в военно-политическом отношении очень "грязную", задачу по нейтрализации сил сирийского Курдистана, на этом основании, видимо, сочла себя вправе вновь активизировать свои "пантюркистские" и исламистские амбиции не только на постсоветском пространстве (Азербайджан, Казахстан, Узбекистан), но и в отношении Крыма, а также ряда российских регионов (Татарстан, республики Северного Кавказа), параллельно пытаясь пересмотреть договоренности по совместным проектам ("Турецкий поток", АЭС "Аккую" и др.), а также по ситуации в Сирии.



Поскольку Россия "путинского образца" не только на словах, но и на деле безоговорочно уважает суверенитет всех своих внешнеполитических партнеров: от США и Китая до Украины и Армении, - их право самостоятельно принимать решения и нести всю полноту ответственности за последствия осуществления этих решений. Ни Иран, ни Турция здесь не являются исключениями из общего правила. Поэтому в Кремле не стали выражать какое-либо недовольство сменой позиций Тегерана и Анкары, спокойно подписали взаимовыгодное соглашение о создании зоны свободной торговли, но при этом одновременно перестали держать "израильское реле" в положении "выкл.". Со всеми вытекающими отсюда последствиями.



И только после того, как это включение "сработало" (помимо израильских ударов по Сирии и массовых расстрелов палестинцев в секторе Газа, произраильское лобби в США "подписало" Трампа на выход из "атомной сделки" с Ираном, с отказом от снятия санкций против него и т.д.), стал возможен и необходим новый - спустя всего месяц после предыдущего - визит (или вызов?) Башара Асада в Сочи. В ходе которого Путин, общаясь с президентом Сирии, послал и Эрдогану, и Роухани вполне внятный "месседж" о том, что эти лидеры могут перестать для него существовать - не только как союзники, но и в целом - разумеется, не навсегда, но "здесь и сейчас", что тоже немало. Причем понятно, что арсенал возможностей России по данной проблеме вовсе не исчерпывается потенциалом Тель-Авива, - просто в сложившейся ситуации оптимальным было именно такое решение, которое в наименьшей мере ограничивает "степени свободы" для последующих действий России. Вполне типичная для президента РФ политическая "матрица". Кроме того, из опубликованных материалов встречи Владимира Путина и Башара Асада следует, что основными предметами обсуждения на высшем уровне, помимо процесса политического урегулирования с участием всех заинтересованных сил и сторон под эгидой ООН, стали:



а) гарантии беспрепятственной работы и расширения сфер действия российского бизнеса на возвращенных военным путем под контроль официального Дамаска территориях;



б) как особо заявил Владимир Путин, "в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, … с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики".



Понятно, что это заявление касается не только российского военного контингента, но и турецких, иранских, ливанских, американских и прочих государственных вооруженных сил.



И то, и другое, на самом деле, весьма жесткая заявка российских интересов не только в Сирии и на Ближнем Востоке, но и на мировой арене в целом. Остается только надеяться на то, что она будет услышана и понята всеми адресатами данного путинского "месседжа". Источник - Завтра

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